Lễ hội bánh mì thu hút hàng ngàn khách tới thưởng thức

Tối 23.4, tại Công viên Lê Văn Tám (TP.HCM), Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 4 chính thức khai mạc, quy tụ 160 gian hàng là các thương hiệu bánh mì nổi tiếng.

Tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Khánh (Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM), Trưởng ban tổ chức cho biết, trong 4 ngày diễn ra sự kiện, ban tổ chức phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TP.HCM kiểm tra ngẫu nhiên các gian hàng 2 lần mỗi ngày, từ khu chế biến, nguyên liệu đến khâu bán hàng. Trước lễ hội, ban tổ chức cũng đã rà soát từng đơn vị, chỉ những gian hàng đủ điều kiện mới được phép tham gia.

Tối đầu tiên khai mạc, khách xếp hàng dài chờ mua bánh mì Tăng, anh Tăng Chiêu Quân, đại diện thương hiệu nói năm nay ban tổ chức quy định chặt chẽ các yêu cầu về an toàn thực phẩm. Trước khi tham gia lễ hội, các đơn vị đều phải tham gia tập huấn và được hướng dẫn cụ thể về quy trình bảo quản, chế biến.

Anh Nguyễn Thanh Tuấn, chủ thương hiệu bánh mì Tuấn Bảy Kẹo cho biết, cơ sở sử dụng thịt nóng, chế biến trong ngày, không để qua đêm. Đó là nguyên tắc bắt buộc để đảm bảo độ tươi ngon và an toàn thực phẩm. Khách ăn là cảm nhận được ngay sự khác biệt.

Trong tối khai mạc, bánh mì cụ Lý vẫn hút khách như mọi năm

Bánh mì Tăng lâu đời khu Chợ Lớn, được khách yêu thích với món xíu mại đặc biệt

BTC kêu gọi các cơ sở kinh doanh bánh mì nâng cao trách nhiệm, tuyệt đối đảm bảo an toàn thực phẩm

Tại tối khai mạc, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM nhấn mạnh ẩm thực được xác định là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch thành phố. "Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng các sản phẩm du lịch ẩm thực gắn với lễ hội, sự kiện để thu hút thêm du khách trong và ngoài nước", ông nói.



Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần 4 diễn ra trong 4 ngày, từ 23 - 26.4 tại Công viên Lê Văn Tám (TP.HCM), với thời gian hoạt động từ 9 giờ đến 22 giờ mỗi ngày.

Xuyên suốt lễ hội, khách tham quan có thể trải nghiệm hàng trăm loại bánh mì từ nhiều thương hiệu, tham gia các hoạt động giao thương tại gian hàng, workshop, mini game, check-in tại khu photobooth và mô hình chiếc máy bay bánh mì khổng lồ.

Điểm nhấn trong ngày khai mạc 23.4 là công diễn 50 món chay ăn kèm bánh mì, cuộc thi bánh mì và bánh sừng bò ngon nhất; cùng chương trình thiện nguyện tặng xe bánh mì khởi nghiệp.

Ngày 25.4 sẽ diễn ra tọa đàm chuyên đề về bánh mì tại 90 Võ Văn Tần, phường Xuân Hoà, TP.HCM. Trong khi đó, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, gameshow tiếp tục được tổ chức vào buổi tối hằng ngày trước khi lễ hội khép lại vào tối 26.4.

