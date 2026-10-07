Khách Việt đi Thái chuẩn bị phải trả tiền thuế du lịch

Thái Lan vẫn giữ kế hoạch triển khai thuế du lịch 450 baht, khoảng 350.000 đồng, vào quý đầu năm sau bất chấp lời kêu gọi từ khu vực tư nhân hoãn kế hoạch này do tình trạng lũ lụt đang diễn ra.

Kết quả một cuộc lấy ý kiến công chúng trực tuyến cho thấy 80,5% ủng hộ việc thu thuế, dự kiến sẽ thu được 8 tỉ baht mỗi năm. Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Surasak Phancharoenworakul cho hay, kế hoạch này, trong đó một phần kinh phí được dành cho bảo hiểm du lịch, cũng dự kiến sẽ tiết kiệm được 7 tỉ baht chi phí y tế hàng năm cho khách du lịch nước ngoài đang được chính phủ hỗ trợ. Ông nói, các biện pháp tương tự đã được áp dụng ở hơn 80 quốc gia. Hơn 30 tổ chức từ khu vực công và tư nhân đã tham gia cuộc họp hôm thứ ba 6.9 do cơ quan này tổ chức để thảo luận về kế hoạch thu phí du lịch đối với du khách nước ngoài, sau khi cuộc lấy ý kiến công chúng trực tuyến ban đầu được hoàn thành vào tháng trước, theo Bangkok Post.

Các bên tham gia bao gồm Sân bay Thái Lan, Cục Hàng không Dân dụng Thái Lan, Hiệp hội Khách sạn Thái Lan, Hiệp hội Đại lý du lịch Thái Lan, Văn phòng Ủy ban Bảo hiểm và Bộ trưởng Y tế.

Một quán ăn vỉa hè đông đúc du khách ở trung tâm Bangkok Ảnh: Lê Nam

Theo ông Surasak, quỹ thu được từ phí này cũng nhằm mục đích tài trợ cho việc phát triển và nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch, vốn là trở ngại đối với Thái Lan do Bộ thiếu nguồn lực tài chính để phát triển.

Bà Natthriya Thaweevong, Thứ trưởng Thường trực Bộ Du lịch, cho hay vẫn đặt mục tiêu bắt đầu thu phí trong quý đầu tiên của năm tới, trước hết với hành khách đi máy bay. Dựa trên phiên điều trần trực tuyến kết thúc vào ngày 28 tháng 9, bà cho biết hơn 80% trong số 5.954 người tham gia đồng ý với kế hoạch triển khai chương trình này, trong đó 78,3% đồng ý với mức phí 450 baht. Trên thực tế, bà nói thêm, một số người tham gia muốn Thái Lan thu phí cao hơn nữa.