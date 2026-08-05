Khách Việt đi Thái Lan lưu ý: Bangkok chuẩn bị tăng thuế khách sạn

Trong bối cảnh Chính quyền đô thị Bangkok (BMA) có kế hoạch áp dụng mức thuế khách sạn 3% nhằm tăng nguồn thu, Hiệp hội Khách sạn Thái Lan (THA) đã kêu gọi cơ quan chức năng bắt đầu với mức thuế thấp hơn, từ 0,5-1%, đồng thời cung cấp thêm các biện pháp hỗ trợ cho những doanh nghiệp du lịch đang chịu ảnh hưởng bởi xung đột tại Trung Đông.

Trước đó, Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt đã đề xuất sửa đổi Đạo luật BMA nhằm cho phép thành phố áp dụng các loại thuế địa phương mới, bao gồm mức thuế 3% đánh vào giá phòng khách sạn và cơ sở lưu trú.

Ông Thienprasit Chaiyapatranun, Chủ tịch THA, cho hay các chủ khách sạn tại Bangkok không phản đối việc áp dụng khoản thu mới, nhưng mức thuế được đề xuất sẽ tạo gánh nặng quá lớn cho doanh nghiệp trong bối cảnh ngành du lịch đang chững lại, theo Bangkok Post.

Du khách Việt Nam mặc trang phục truyền thống Thái Lan chụp ảnh selfie tại chùa Wat Arun ẢNH: REUTERS

Đạo luật Tổ chức Hành chính cấp tỉnh năm 1997 cho phép các tổ chức hành chính cấp tỉnh thu phí bảo trì khách sạn với mức tối đa là 3% giá thuê phòng từ du khách. Tuy nhiên, mức thuế suất khác nhau tùy theo từng tỉnh, và hầu hết các địa phương không áp dụng mức tối đa 3%. Ví dụ, Phuket đang áp dụng mức thuế 1%, mặc dù cũng đã có đề xuất tăng lên 3%.

Chủ tịch THA nhận định rằng nếu loại thuế này được áp dụng, các khách sạn có thể buộc phải tăng giá phòng để bù đắp chi phí phát sinh, điều này có thể gây ảnh hưởng nhất định đến ngành du lịch. Do ngành vẫn đang phải đối mặt với giá năng lượng biến động và chi phí đi lại cao, BMA nên bắt đầu với mức thuế từ 0,5-1% thay vì áp dụng ngay mức 3%.

Bên cạnh đó, đề xuất tăng thuế làm nổi bật vấn đề cạnh tranh không lành mạnh giữa các khách sạn được cấp phép và các cơ sở lưu trú bất hợp pháp, do nhóm sau có thể né tránh các loại thuế nói trên.

Ông cho biết phần lớn các phòng nghỉ tại Bangkok được bán qua các đại lý du lịch trực tuyến đều thuộc về các cơ sở lưu trú bất hợp pháp.

"Mỗi khi muốn tăng nguồn thu, cơ quan chức năng thường nhắm vào các doanh nghiệp tuân thủ pháp luật trước tiên, dù là thông qua các loại thuế mới hay chi phí nhân công cao hơn", ông Thienprasit nói và nhấn mạnh: "Nếu BMA tăng loại thuế này, THA muốn biết họ có kế hoạch gì để xử lý các cơ sở hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt là những nơi sử dụng các tòa nhà đã bị cải tạo có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của du khách".

Tính đến ngày 1.8, Thái Lan đã đón 18,5 triệu khách du lịch nước ngoài trong năm nay, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái.