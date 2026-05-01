Khách Việt du lịch Thái Lan lưu ý nắng nóng 'nguy hiểm cực độ'

Chỉ số nhiệt độ cảm nhận tại Bangkok hôm qua 30.4 đã lần đầu tiên bước vào vùng "nguy hiểm cực độ" trong mùa này, với nhiệt độ "cảm nhận" cao hơn hoặc bằng 52 độ C, theo Bangkok Post.

Người đi bộ băng qua ngã tư Ratchaprasong ở quận Pathum Wan, Bangkok trong ngày nắng nóng cực độ tháng 4 ẢNH: Patipat Janthong

Cơ quan Quản lý thủ đô Bangkok (BMA) đã đưa ra cảnh báo lúc 7 giờ 30 sáng, kêu gọi người dân và du khách tránh các hoạt động ngoài trời vào ban ngày. BMA cho biết, những người thuộc nhóm nguy cơ cao cần đặc biệt cẩn thận. Các nhóm này bao gồm trẻ em dưới 5 tuổi, người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, phụ nữ mang thai, bệnh nhân mắc bệnh mãn tính, người béo phì, người uống rượu, người lao động ngoài trời, người tập thể dục ngoài trời và khách du lịch.

Kể từ ngày 1 tháng 4, chỉ số nhiệt của Bangkok đã ở trong vùng "nguy hiểm", nơi nhiệt độ mà cơ thể con người thực sự cảm nhận được nằm trong khoảng từ 42°C đến 51,9°C. Hai mức độ ít gây hại cho sức khỏe hơn là thận trọng, từ 27 đến 32,9°C, và cảnh báo, từ 33 đến 41,9°C. Bangkok đã thiết lập hàng chục trung tâm làm mát trên toàn thành phố để chống lại cái nóng.