Du lịch Tin tức - Sự kiện

Khách Việt du lịch Thái Lan lưu ý nắng nóng 'nguy hiểm cực độ'

Vi Nguyễn
01/05/2026 08:47 GMT+7

Chỉ số nhiệt độ tại Bangkok, Thái Lan ở mức 'nguy hiểm cực độ'. Người dân và du khách được khuyến cáo nên thận trọng hơn và tránh các hoạt động ngoài trời vào ban ngày nếu có thể.

Chỉ số nhiệt độ cảm nhận tại Bangkok hôm qua 30.4 đã lần đầu tiên bước vào vùng "nguy hiểm cực độ" trong mùa này, với nhiệt độ "cảm nhận" cao hơn hoặc bằng 52 độ C, theo Bangkok Post.

Khách Việt du lịch Thái Lan lưu ý nắng nóng 'nguy hiểm cực độ' - Ảnh 1.

Người đi bộ băng qua ngã tư Ratchaprasong ở quận Pathum Wan, Bangkok trong ngày nắng nóng cực độ tháng 4

ẢNH: Patipat Janthong

Cơ quan Quản lý thủ đô Bangkok (BMA) đã đưa ra cảnh báo lúc 7 giờ 30 sáng, kêu gọi người dân và du khách tránh các hoạt động ngoài trời vào ban ngày. BMA cho biết, những người thuộc nhóm nguy cơ cao cần đặc biệt cẩn thận. Các nhóm này bao gồm trẻ em dưới 5 tuổi, người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, phụ nữ mang thai, bệnh nhân mắc bệnh mãn tính, người béo phì, người uống rượu, người lao động ngoài trời, người tập thể dục ngoài trời và khách du lịch.

Kể từ ngày 1 tháng 4, chỉ số nhiệt của Bangkok đã ở trong vùng "nguy hiểm", nơi nhiệt độ mà cơ thể con người thực sự cảm nhận được nằm trong khoảng từ 42°C đến 51,9°C. Hai mức độ ít gây hại cho sức khỏe hơn là thận trọng, từ 27 đến 32,9°C, và cảnh báo, từ 33 đến 41,9°C. Bangkok đã thiết lập hàng chục trung tâm làm mát trên toàn thành phố để chống lại cái nóng.

Các công ty du lịch Việt Nam cho biết, dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, lượng khách Việt du lịch Thái Lan vẫn chiếm số lượng lớn trong cơ cấu tour nước ngoài. Trong khi đó, theo Tổng cục Du lịch Thái Lan, khách Việt đến Thái đạt hơn 600.000 lượt trong năm 2025, giảm 33% so với mức gần 1 triệu của năm trước. Tại Đông Nam Á, Việt Nam là thị trường khách lớn thứ 6 của du lịch nước này, sau Malaysia, Lào, Indonesia, Singapore và Philippines.

Khách Việt lưu ý: Thái Lan tăng mạnh phí hành khách quốc tế ở sân bay

Thái Lan quyết định tăng 53% phí hành khách quốc tế khi xuất cảnh ở các sân bay lớn trong nước.

