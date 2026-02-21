Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Khách Việt lưu ý: Thái Lan tăng mạnh phí hành khách quốc tế ở sân bay

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
21/02/2026 08:28 GMT+7

Thái Lan quyết định tăng 53% phí hành khách quốc tế khi xuất cảnh ở các sân bay lớn trong nước.

Tổng công ty Sân bay Thái Lan (AOT) thông báo hôm thứ sáu rằng phí dịch vụ hành khách (PSC) đối với khách quốc tế xuất cảnh sẽ tăng từ 730 baht lên 1.120 baht/người (gần 1 triệu đồng), bắt đầu từ ngày 20.6.2026.

Mức tăng 53% này sẽ áp dụng tại 6 sân bay do công ty điều hành gồm: Suvarnabhumi, Don Mueang, Phuket, Hat Yai, Chiang Mai và Chiang Rai. Phí hành khách nội địa vẫn giữ nguyên ở mức 130 baht.

Chủ tịch AOT, bà Paweena Jariyathitipong, cho biết Cục Hàng không Dân dụng đã phê duyệt sự thay đổi này vào ngày 3.12.2025. Phí PSC được bao gồm trong giá vé máy bay cuối cùng.

Khách Việt lưu ý khi Thái Lan tăng phí hành khách quốc tế ở sân bay - Ảnh 1.

Thái Lan sẽ tăng phí sân bay đối với hành khách quốc tế

AOT dự kiến, việc tăng phí này sẽ bổ sung khoảng 13 tỉ baht vào doanh thu của công ty trong năm tài chính 2027, được sử dụng làm vốn đầu tư cho các dự án trong tương lai. Một phần quan trọng trong nguồn vốn sẽ được sử dụng cho nhà ga phía nam mới tại sân bay lớn nhất nước - Suvarnabhumi, dự án trị giá hơn 200 tỉ baht.

Công ty nhấn mạnh, doanh thu từ việc tăng phí PSC nhằm mục đích cải thiện cơ cấu chi phí, giảm sự phụ thuộc vào vay nợ và gánh nặng lãi suất, đồng thời tăng cường khả năng phục hồi tài chính chứ không phải tối đa hóa lợi nhuận. Đồng thời lưu ý rằng hơn 90% sân bay trên toàn thế giới thu phí đối với cả hành khách khởi hành và hành khách quá cảnh/chuyển tiếp, trong khi Thái Lan nằm trong số ít - khoảng 5% - chỉ thu phí đối với hành khách khởi hành.

Mặc dù AOT khẳng định việc tăng PSC phù hợp với thông lệ quốc tế, nhưng các nhà quan sát đặt câu hỏi liệu hành khách có nhận được giá trị tương xứng với số tiền bỏ ra hay không. Cựu phó lãnh đạo đảng Dân chủ Samart Ratchapolsitte đặt câu hỏi về việc tăng phí, cho rằng vấn đề cốt lõi không phải là mức tăng mà là hành khách sẽ nhận được gì đổi lại.

Ông cho biết sau khi điều chỉnh, phí tại sân bay Suvarnabhumi sẽ vượt quá phí tại nhiều sân bay hàng đầu thế giới và cảnh báo, việc tăng phí có thể đẩy giá vé máy bay trên các tuyến giá rẻ tăng từ 7 - 10% đối với các chuyến bay điển hình kéo dài từ 4 đến 5 giờ, có giá từ 4.000 đến 5.000 baht, có khả năng làm giảm khả năng cạnh tranh về giá của Thái Lan và khiến khách du lịch chuyển hướng sang các điểm đến rẻ hơn.

Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan, khách Việt đến Thái đạt hơn 600.000 lượt trong năm 2025, giảm 33% so với mức gần 1 triệu của năm trước. Tại Đông Nam Á, Việt Nam là thị trường khách lớn thứ 6 của du lịch nước này, sau Malaysia, Lào, Indonesia, Singapore và Philippines.

Trong khi các điểm đến nổi tiếng khác trong khu vực đang phải vật lộn với lượng khách quốc tế sụt giảm, như Thái Lan hay Campuchia, tại sao Việt Nam lại đạt được số lượng khách kỷ lục? Tờ báo lâu đời nhất Hồng Kông SCMP đã đưa câu trả lời.

