Khách Việt Nam đến Campuchia đông nhất, vượt qua Trung Quốc

Theo báo cáo của Bộ Du lịch Campuchia công bố hôm thứ ba tuần này, lượng khách du lịch quốc tế đến Campuchia đã giảm tới 43,7% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 2,46 triệu lượt trong 9 tháng đầu năm 2026, giảm mạnh so với 4,37 triệu lượt trong cùng kỳ năm trước.

Dữ liệu nhấn mạnh Việt Nam, Trung Quốc và Mỹ là các thị trường du lịch quốc tế chính của Campuchia từ tháng 1 đến tháng 9. Lượng khách đến từ khu vực cũng giảm mạnh, với khách Việt Nam giảm 28% xuống 651.486 người và khách Trung Quốc giảm 27,6% xuống 643.314 người, báo cáo cho biết thêm rằng lượng khách đến từ Hoa Kỳ giảm nhẹ hơn, chỉ 5,6% xuống 140.276 người.

Như vậy, Việt Nam trở thành thị trường khách quốc tế đông nhất của Campuchia, trong khi 6 tháng đầu năm và nhiều năm trước đây, Trung Quốc luôn là nguồn khách lớn nhất của đất nước này.

Khách quốc tế đến Campuchia giảm mạnh Ảnh: AFP

Bộ trưởng Du lịch Campuchia Huot Hak cho rằng, xu hướng khách quốc tế đến xứ sở Angkor giảm là do những khó khăn nghiêm trọng từ khu vực và toàn cầu. Ông lưu ý sự sụt giảm chủ yếu do những thông tin tiêu cực xung quanh các mạng lưới lừa đảo trực tuyến, căng thẳng dọc biên giới Campuchia - Thái Lan và các cuộc xung đột ở Trung Đông đã đẩy giá nhiên liệu lên cao, làm giảm sự hứng thú du lịch toàn cầu.

Du lịch vẫn là trụ cột nền tảng của nền kinh tế Campuchia, bên cạnh nông nghiệp, xây dựng và bất động sản, cũng như xuất khẩu hàng hóa sản xuất như hàng may mặc, giày dép và đồ dùng du lịch. Sự sụt giảm mạnh này trái ngược hoàn toàn với cả năm 2025, khi Campuchia đón 5,57 triệu khách du lịch quốc tế và mang về khoảng 3,87 tỉ đô la Mỹ tổng doanh thu.

Ông Thong Mengdavid, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc - ASEAN thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Campuchia, bày tỏ sự lạc quan rằng số lượng khách du lịch quốc tế sẽ phục hồi trong những năm tới. Ông nói với Tân Hoa Xã: "Cam kết vững chắc của Campuchia trong việc chống lại các vụ lừa đảo trực tuyến sẽ khôi phục danh tiếng quốc tế và xây dựng lại niềm tin của du khách toàn cầu. Bằng cách giảm bớt các rào cản du lịch và tích cực giải quyết các mối lo ngại về an toàn, Campuchia chắc chắn sẽ thu hút cả du khách toàn cầu lần đầu và quay trở lại".