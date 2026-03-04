Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Khách xếp hàng chờ mua vàng khi giá giảm

Thanh Xuân
Thanh Xuân
04/03/2026 16:37 GMT+7

Cú sốc giảm mạnh của giá vàng trong nước ngày 3.3 khiến lực mua vàng trên thị trường gia tăng. Khách xếp hàng mua vàng miếng, vàng nhẫn gia tăng trong ngày.

Đầu giờ chiều 4.3, khách đến Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC (tại TP.HCM) mua vàng xếp hàng dài khi giá vàng giảm mạnh. 

Khách xếp hàng chờ mua vàng khi giá giảm - Ảnh 2.

Khách ngồi xếp hàng chờ vào mua vàng

Khách xếp hàng chờ mua vàng khi giá giảm - Ảnh 3.

Bên trong cũng chật kín

Lực mua vàng trong nước gia tăng khiến giá vàng tăng trở lại 1 triệu đồng/lượng thay vì giảm mạnh 5 triệu đồng/lượng vào đầu ngày. Công ty SJC mua vào vàng miếng SJC lên 181,2 triệu đồng, bán ra 184,5 triệu đồng. Còn giá vàng nhẫn tăng 700.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 180,9 triệu đồng, bán ra 183,9 triệu đồng. 

Khách xếp hàng chờ mua vàng khi giá giảm - Ảnh 6.

Riêng vàng miếng bị giới hạn chỉ được mua 1 lượng

Khách xếp hàng chờ mua vàng khi giá giảm - Ảnh 7.

Giá vàng SJC cao hơn thế giới 20 triệu đồng/lượng

Tương tự, giá vàng tại các công ty khác cũng giảm mạnh đầu ngày nhưng sau đó được điều chỉnh tăng trở lại khi lực mua trong nước mạnh hơn cùng với sự hồi phục của kim loại quý trên thị trường thế giới. Vàng thế giới tăng 85 USD/ounce (tương đương thêm 1,7%), lên 5.174 USD/ounce. Vàng miếng SJC cao hơn thế giới lên 20 triệu đồng mỗi lượng, còn vàng nhẫn cao hơn 19,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước hiện đang thấp nhất trong 3 ngày trở lại đây. Những người mua vàng ở mức cao 190,9 triệu đồng/lượng vào ngày 2.3 thì nay lỗ 9,7 - 10,7 triệu đồng/lượng trong ngày. 

