Giá vàng hôm nay 4.3.2026: Vàng SJC giảm mạnh, lỗ gần 11 triệu đồng/lượng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng SJC 5 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 180,2 triệu đồng, bán ra 183,2 triệu đồng. ACB giảm 1,7 triệu đồng/lượng, mua vào còn 182,5 triệu đồng, bán ra 185,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm 1 triệu đồng/lượng, mua vào 183,7 triệu đồng, bán ra 186,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 5 triệu đồng, mua vào 180,2 triệu đồng, bán ra 183,2 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh 5 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 180,2 triệu đồng, bán ra 183,2 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 180,2 triệu đồng, bán ra 183,2 triệu đồng… So với mức giá đầu tuần, giá vàng trong nước giảm 7,7 triệu đồng mỗi lượng. Những người mua vàng ngày vía Thần tài, nay lỗ gần 11 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC giảm mạnh 5 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng 67 USD/ounce, lên 5.156 USD/ounce. Vàng tăng lại sau đợt sụt giảm mạnh kỷ lục trong phiên giao dịch Mỹ đêm 3.3. Kim loại quý giảm mạnh 384 USD/ounce trong ngày 3.3, tương đương 7,1%. Giá vàng rơi thẳng đứng khi các tài sản an toàn khác chiếm ưu thế, đó là đồng USD khi cuộc xung đột gay gắt giữa Mỹ, Israel và Iran, và những lo ngại về việc đóng cửa eo biển Hormuz. Ngoài ra, những người tham gia thị trường đang theo dõi sát sao một loạt các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ dự kiến được công bố vào cuối tuần này, bao gồm số liệu thay đổi việc làm phi nông nghiệp ADP tháng 2, dữ liệu PMI dịch vụ, sách Xám của Cục Dự trữ liên bang và số liệu thất nghiệp. Với 95,6% nhà giao dịch dự đoán lãi suất sẽ không thay đổi tại cuộc họp tiếp theo của Fed, triển vọng chi phí vay cao kéo dài tiếp tục hạn chế đà tăng giá của các tài sản không sinh lời như vàng và bạc.

Việc bùng nổ chiến tranh với Iran, sự bất ổn mới xung quanh thuế quan của Trump, và lạm phát cao hơn dự kiến ở Mỹ đều hỗ trợ giá vàng và bạc trên lý thuyết, nhưng cả hai kim loại này đều đang ở trạng thái mua quá mức. Điều này đã xuất hiện sự đảo chiều mạnh từ hoạt động chốt lời diễn ra, với một số nhà đầu tư chốt lời sau đợt tăng giá mạnh đã khiến vàng nhanh chóng đi xuống. Giá vàng đã tăng hơn 25% kể từ đầu năm 2025. Đà tăng giá của vàng có thể tạm dừng bất chấp thuế quan mới, lạm phát cao hơn và leo thang căng thẳng ở Trung Đông.