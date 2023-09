Khai giảng đã gần 1 tháng, 200 học sinh mầm non vẫn chưa đến lớp

Thời gian gần đây, Báo Thanh Niên liên tục nhận được phản ánh của người dân tại thôn Cẩm Trang (xã Mai Trung, H.Hiệp Hòa, Bắc Giang) về việc 200 học sinh tại điểm trường mầm non thôn Cẩm Trang (thuộc Trường mầm non Mai Trung 2) phải nghỉ học.

Người dân thường xuyên tập trung tại điểm trường thôn Cẩm Trang ĐÌNH HUY

Theo phản ánh, hàng trăm phụ huynh đã phản đối việc đưa hơn 60 học sinh 5 tuổi đến lớp tại điểm trường mầm non chính của xã Mai Trung được đặt tại thôn Mai Phong do quãng đường xa, đi lại vất vả. Ngoài ra, người dân cho rằng, việc xây dựng thêm lớp học mầm non tại thôn Mai Phong là không hợp lý, sai quy hoạch do địa phương này dân số ít, lượng học sinh chỉ bằng một nửa so với điểm trường ở thôn Cẩm Trang.

Cho con nghỉ học do lớp mới xa nhà, sợ bị xóa điểm trường làng

Để có thêm thông tin về sự việc, ngày 29.9, phóng viên đã tìm về thôn Cẩm Trang. Theo quan sát, nơi đây là địa bàn có diện tích khá rộng, dân cư đông. Điểm trường mầm non Mai Trung 2 đặt tại thôn Cẩm Trang nằm giữa khu dân cư, thuận lợi cho việc đưa đón học sinh. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 5 phụ huynh cho con vào lớp học, còn lại tất cả đều ở bên ngoài.

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Hoàng Văn Đại (42 tuổi, người dân thôn Cẩm Trang) cho biết, trên địa bàn xã Mai Trung có 2 trường mầm non là Trường mầm non Mai Trung 1 và Trường mầm non Mai Trung 2. Trong đó, Trường mầm non Mai Trung 2 có 3 điểm trường được đặt tại các thôn Mai Phong, Cẩm Trang và Nội Xuân.

Anh Hoàng Văn Đại ĐÌNH HUY

"Chúng tôi được biết năm 2019 xã Mai Trung được đầu tư công hướng tới mục tiêu quốc gia của tỉnh Bắc Giang nên được đầu tư 6 phòng học. 6 phòng học này được chia đều cho 2 trường mầm non. Tuy nhiên, cả 6 phòng học đều được xây dựng tại điểm trường tại thôn Mai Phong. Sau khi điểm trường tại thôn Mai Phong xây dựng xong, chính quyền xã thực hiện dồn ghép trẻ 5 tuổi tại các điểm trường lẻ từ thôn Cẩm Trang, Nội Xuân về học tại điểm trường này", anh Đại nói

"Thôn Cẩm Trang có 226 trẻ mầm non đến trường ở độ tuổi từ 3 - 5 nhưng điểm trường tại đây chỉ có 3 phòng học, trong đó, 2 phòng học đạt chuẩn cho trẻ 3 và 4 tuổi. Trong khi đó, thôn Mai Phong ít học sinh hơn nhiều so với Cẩm Trang, nhân khẩu ít hơn nhưng lại được đầu tư xây dựng 6 phòng học mới. Chúng tôi cho rằng sự đầu tư này là không phù hợp, nơi có học sinh thì không được đầu tư trường lớp mà nơi không có học sinh lại đầu tư trường lớp đề huề", anh Đại nhấn mạnh.

Các học sinh và phụ huynh đứng bên ngoài cổng trường ĐÌNH HUY

Người đàn ông 42 tuổi cho biết thêm, khi chính quyền được người dân chất vấn về việc "vì sao không xây thêm lớp học ở Cẩm Trang mà lại xây ở Mai Phong" đã trả lời "do thôn Cẩm Trang không đủ tiêu chuẩn xây dựng".

"Tôi không hiểu tại sao khi chính quyền về khảo sát mà người dân trong thôn lại không biết, các cán bộ thôn cũng không có thông báo cho người dân", anh Đại nói tiếp và cho rằng, phải chăng có lợi ích nhóm khi việc xây dựng lớp học không được công khai cho người dân.

Trong khi đó, bà Ngô Thị Dung cũng rất bức xúc khi sau ngày khai giảng đầu tháng 9, bà nhận được thông tin phải đưa các cháu 5 tuổi sang lớp mới ở thôn Mai Phong, địa điểm cách nhà khoảng hơn 3 km.

Bà Dung cho hay, hiện bà phải chăm sóc 5 cháu nhỏ học tại Trường tiểu học Mai Trung và điểm Trường mầm non thôn Cẩm Trang do bố mẹ của các cháu đều đi làm công nhân từ sáng sớm đến đêm muộn. Nếu chính quyền chuyển các em học sinh 5 tuổi sang lớp học tại thôn Mai Phong thì bà không thể thực hiện việc đưa đón cháu vì địa điểm cách xa nhau, trong khi giờ vào lớp lại cùng một thời điểm.

"Chúng tôi muốn cấp trên giải quyết để các cháu được học tại cơ sở, gần nhà sẽ tiện cho việc đưa đón, để bố mẹ các cháu yên tâm đi làm. Nếu đi xa như thế, sức khỏe chúng tôi cũng không cho phép, chúng tôi đành phải cho các cháu nhỏ tuổi ở nhà nghỉ học", bà Dung nói và cho hay, trong địa bàn thôn có rất nhiều gia đình nhờ ông bà chăm sóc cháu để bố mẹ đi làm công ty. Đường xa, ông bà không đưa cháu đi học được nên đều nghỉ học.

Trường mầm non Mai Trung 2 điểm trường thôn Mai Phong ĐÌNH HUY

Bà Dung cho biết thêm, do người dân đồng loạt cho con em nghỉ học nên chính quyền xã đã có nhiều cuộc đối thoại, giải đáp thắc mắc cho người dân. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung nên từ đầu tháng 9 đến nay, khoảng 200 học sinh mầm non tại điểm trường thôn Cẩm Trang vẫn phải nghỉ học.

"Sự việc diễn ra từ đầu năm ngoái, đến đầu năm nay chính quyền lại yêu cầu đưa con em chúng tôi ra học lớp mới. Thậm chí, không cho cô giáo lớp 5 tuổi về điểm trường ở thôn Cẩm Trang dạy học nên chúng tôi rất bức xúc. Chúng tôi còn lo lắng điểm trường Cẩm Trang sau này sẽ bị xóa bỏ, nếu như vậy thì chúng tôi không còn cách nào khác", bà Dung nhấn mạnh.

Do phụ huynh cho con nghỉ học nên lớp học chỉ có 5 em học sinh NGUYỆT QUỲNH

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hải (60 tuổi), cho rằng điểm trường mới có vị trí địa lý xa, rất ảnh hưởng đến sức khoẻ, kinh tế, an toàn giao thông, gây khó khăn, xáo trộn đời sống của nhân dân.

Chính quyền xã Mai Trung nói gì?

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với Thanh Niên, ông Ngô Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Mai Trung, cho biết những ngày qua, chính quyền xã cũng đang rất đau đầu việc việc người dân cho con em nghỉ học dù đã mở nhiều cuộc đối thoại, vận động, tuyên truyền.

Theo ông Phương, Trường mầm non Mai Trung 2 có 3 điểm trường được đặt tại các thôn Mai Phong, Cẩm Trang và Nội Xuân với tổng số học sinh là 446. Trong đó, riêng thôn Cẩm Trang có 226 học sinh, số học sinh lớp 5 tuổi là 60 cháu.

Năm 2019, xã Mai Trung nằm trong 16 xã ATK (an toàn khu) nên được đầu tư 6 phòng học mầm non. Ban đầu, chính quyền dự định sẽ chia đều 6 phòng học cho 2 trường mầm non là Trường mầm non Mai Trung 1 và Trường mầm non Mai Trung 2 điểm trường Cẩm Trang. Tuy nhiên, khi khảo sát thấy diện tích của 2 ngôi trường đã chật kín, không đủ điều kiện mở rộng nên đã xin ý kiến cấp trên, xây 6 phòng học tại Trường mầm non Mai Trung 2 điểm trường Mai Phong.

Phòng học lớp 5 tuổi ở 2 điểm trường Cẩm Trang (2 ảnh trên) và Mai Phong (3 ảnh dưới) ĐÌNH HUY

"Chúng tôi lựa chọn thôn Mai Phong để xây dựng là do đây là thôn nằm ở trung tâm xã, từ Mai Phong có thể đi ra các thôn khác trong vòng bán kính 4 km. Các cơ quan hành chính, trường học trong xã đều nằm tại đây và trên một trục đường. Ngoài ra, điểm trường thôn Mai Phong rất rộng, các phòng học được đầu tư đạt chuẩn, có đầy đủ trang thiết bị hiện đại", ông Phương nói.

Ông Phương nhấn mạnh, việc lựa chọn xây dựng 6 lớp mầm non tại Trường mầm non Mai Trung 2 điểm trường Mai Phong là đúng quy trình.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Tụ, Bí thư Đảng ủy xã Mai Trung, chia sẻ mục đích xây dựng 6 phòng học là để 61 trẻ 5 tuổi thôn Cẩm Trang, 30 trẻ thôn Nội Xuân có điều kiện học tập tốt hơn. Đồng thời, UBND xã đã làm theo đúng chỉ đạo cấp trên.

Theo ông Tụ, việc khảo sát đúng theo quy trình của cấp trên và không có tiêu cực trong vấn đề chọn đất quy hoạch điểm trường. "Lấy đâu ra tiêu cực, anh em chúng tôi nếu làm sai chủ trương, đường lối của Đảng chúng tôi đã không ngồi đây. Người dân có nguyện vọng chính đáng thì chúng tôi sẽ giải quyết", ông Tụ khẳng định.

Không xóa bỏ điểm trường làng

Cũng liên quan đến sự việc trên, ông Phạm Văn Nghị, Phó chủ tịch UBND H.Hiệp Hòa, khẳng định thời điểm xã Mai Trung xây dựng 6 phòng học ở điểm trường Mai Phong vì đó là điểm trường chính của Trường mầm non Mai Trung 2, có diện tích đầy đủ, đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia. Tất cả quy trình thực hiện đều có đầy đủ lực lượng chức năng từ cấp tỉnh, chắc chắn không có "lợi ích nhóm".

"Việc khảo sát, xã có thông báo lại với chi bộ, Đảng ủy, người dân không biết vì việc quy hoạch đất, điều chỉnh quy hoạch đất trên địa bàn xã là do chính quyền cấp xã quản lý chứ không xuống tới cấp thôn", ông Nghị thông tin.

Theo ghi nhận, điểm trường mầm non tại thôn Mai Phong cách nhà dân thôn Cẩm Trang từ 2 - 4,5 km ĐÌNH HUY

Để đáp ứng nhu cầu của người dân, trước mắt, UBND huyện giao UBND xã Mai Trung lên kế hoạch xây dựng thêm 2 phòng học tại điểm trường mầm non thôn Cẩm Trang. Khu đất xây dựng sẽ được lấy từ phần đất khoảng 2000 m2 không sử dụng 3 phòng học cấp 4 của Trường tiểu học Mai Trung nằm bên cạnh điểm trường này.

Theo ông Nghị, UBND huyện sẽ hỗ trợ tối thiểu 50% kinh phí xây dựng 2 phòng học mầm non tại thôn Cẩm Trang để đáp ứng nguyện vọng của người dân.

"Trước đó, trong buổi đối thoại với chúng tôi, người dân cũng có suy nghĩ là chính quyền sẽ xóa điểm trường của Cẩm Trang. Thế nhưng, huyện có quan điểm rõ luôn là không bao giờ xóa mà đang đầu tư thêm, củng cố thêm cho bà con ở đây", ông Nghị khẳng định.

Vị Phó chủ tịch UBND huyện cho rằng, việc xây 2 phòng học mới sẽ được thực hiện nhanh chóng nhưng vẫn phải đảm bảo quy trình theo quy định của pháp luật như thiết kế bản vẽ, tìm nhà thầu… Nếu chính quyền tìm được nhà thầu tốt, có năng lực thì khoảng từ nay đến tết Nguyên đán có thể hoàn thành.

"Trong thời gian xây dựng, người dân có thể đưa con em đến học tại điểm trường ở thôn Mai Phong hoặc học tại điểm trường thôn Cẩm Trang đều được, cho con học ở đâu là quyền của người dân. Tuy nhiên, nếu học ở trường cũ thì người dân phải chịu thiệt thòi khi lớp học nhỏ, cơ sở vật chất không đầy đủ", ông Nghị nói và giải thích, việc những ngày gần đây điểm trường Cẩm Trang không có giáo viên lớp 5 tuổi về dạy là do chính quyền đang thực hiện vận động người dân đưa con ra điểm chính.

Người dân vẫn sẽ được đưa con em học tại điểm Trường mầm non thôn Cẩm Trang ĐÌNH HUY

Lãnh đạo UBND H.Hiệp Hòa cho hay, năm tới, huyện tiếp tục giao cho xã tìm vị trí đất tại thôn Cẩm Trang để dịch chuyển toàn bộ trường tiểu học ra, dành toàn bộ phần đất cho trường mầm non.

Ông Nghị cho rằng, mặc dù chính quyền đã hết sức lắng nghe, tạo điều kiện cho người dân nhưng hiện nay vẫn có một số phụ huynh gây sức ép, trong đó có cả những người không có con em học mầm non. Thậm chí, người dân ngăn cản những phụ huynh có ý định đưa con ra học tại điểm trường chính nên xảy ra việc 200 học sinh phải nghỉ học.

"Vấn đề thứ 2 đó là một bộ phận phụ huynh nghĩ rằng, đằng nào cũng cho con nghỉ thì gần hết tháng 9 rồi, còn vài ngày nữa, nghỉ nốt để đỡ 1 tháng học phí. Ngoài ra, khi thấy động thái của chính quyền xuống làm việc hay có bất cứ sự kiện gì, người dân cũng cho con nghỉ học", ông Nghị nói.