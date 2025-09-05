Khai giảng đặc biệt ở lưng chừng núi: Những ân tình không thể đong đếm...

Sáng tinh mơ, khi màn sương còn giăng kín ngọn núi Ngọc Linh hùng vĩ ở xã vùng cao Trà Linh (TP.Đà Nẵng), tiếng cồng chiêng đã vang lên rộn rã, báo hiệu một ngày đặc biệt.

Khai giảng đặc biệt ở lưng chừng núi

Tại những ngôi trường nằm lưng chừng đỉnh núi Ngọc Linh như Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Ngọc Linh, Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS-THPT Nam Trà My hay Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Trà Nam..., cờ hoa rực rỡ, trang phục thổ cẩm truyền thống lấp lánh cùng với những nụ cười rạng ngời của các em học sinh sáng sớm nay 5.9 đã vẽ nên một bức tranh khai giảng đầy màu sắc và cảm xúc.

Sắc đỏ của cờ Tổ quốc và cờ Đảng phủ khắp sân Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Ngọc Linh ẢNH: NAM THỊNH

Khác với sự ồn ào, náo nhiệt của chốn thành thị, lễ khai giảng nơi rẻo cao này mang một vẻ đẹp giản dị, mộc mạc nhưng chứa đựng những giá trị vô cùng quý giá. Ở đó, những món quà không chỉ là vật chất mà còn là ân tình.

Năm học 2025-2026 mở ra với nhiều hy vọng mới. Hàng trăm học sinh vùng cao mặc trang phục truyền thống rực rỡ, háo hức trở lại trường sau kỳ nghỉ hè dài.

Tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Ngọc Linh, 387 học sinh thuộc 15 lớp đã sẵn sàng cho hành trình chinh phục con chữ. Trong đó, khối lớp 1 chiếm số lượng đông nhất, với 85 em.

Ông Nguyễn Trần Vỹ, Phó hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Ngọc Linh, không giấu nổi niềm vui và sự tự hào khi nhìn thấy các em trưởng thành hơn sau một mùa hè. Ông cho biết, năm học mới nhà trường có 32 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó 25 giáo viên trực tiếp giảng dạy, hầu hết đạt chuẩn trình độ đào tạo, nhiều thầy cô là giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện.

Hàng trăm em học sinh miền núi Đà Nẵng trong trang phục truyền thống dự lễ khai giảng đặc biệt ẢNH: NAM THỊNH

Dự lễ khai giảng tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Ngọc Linh, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, thay mặt chính quyền thành phố trao tặng nhà trường 5 máy tính xách tay để các thầy cô phục vụ giảng dạy trong năm học mới.

Còn ở Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Trà Nam, 341 em học sinh (gồm 202 học sinh tiểu học, 139 học sinh THCS) cũng tề tựu đông đủ.

Ông Võ Đăng Chín, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết đội ngũ giáo viên đã được tập huấn về các phương pháp giảng dạy hiện đại như tích hợp STEM, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), sẵn sàng mang đến những bài học bổ ích và thú vị cho các em. Tất cả đều hướng đến một mục tiêu chung là đảm bảo con chữ sẽ "gieo" đến từng bản làng, giúp các em có một tương lai tươi sáng hơn.

Cách đó không xa, Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS-THPT Nam Trà My cũng đón 329 học sinh, trong đó có 105 em tuyển mới vào lớp 9. Hơn 95% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Những năm qua, nhà trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo chương trình hiện hành.

Dự lễ khai giảng, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tập thể nhà trường. Ông mong muốn thầy trò tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, sáng tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho địa phương.

Khi món quà là cả tấm lòng

Giữa không khí rộn ràng của ngày khai giảng, câu chuyện về những món quà đặc biệt mà học sinh vùng cao dành tặng cho phụ huynh và thầy cô giáo đã trở thành điểm nhấn đầy xúc động.

Đó không phải là những món đồ đắt tiền hay xa xỉ, mà là những vật phẩm giản dị, mộc mạc, chất chứa cả tấm lòng của học sinh.

Ông Nguyễn Trần Vỹ cho hay, ngày đầu năm học mới, phụ huynh và học sinh lớp 1A đã mang đến những bó rau rừng xanh mướt hay những củ măng vừa đào được trên núi để tặng các thầy cô. Món quà đơn sơ ấy,do chính tay các em theo cha mẹ lên nương rẫy, vào rừng tìm kiếm, trở thành món quà vô giá.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Trà Nam hân hoan trong lễ khai giảng đặc biệt ẢNH: NAM THỊNH

"Món quà đơn sơ nhưng đầy tình cảm khiến chúng tôi cực kỳ xúc động. Đó là những ân tình không thể đong đếm", ông Vỹ chia sẻ.

Tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Trà Nam, các em học sinh còn mang đến một món quà đặc biệt khác: những cây dược liệu quý giá như sâm nam, sâm quy hay cây quế giống và mang trồng ở vườn dược liệu của trường.

Ông Võ Đăng Chín bày tỏ, với những người làm công tác giáo dục ở những địa bàn vùng cao, những phần quà là những bó rau, củ măng rừng hay mầm cây dược liệu quý của học trò mang đến vô cùng ý nghĩa.

"Món quà không chỉ là sự biết ơn mà còn là ý thức bảo tồn, phát triển những giá trị truyền thống của đồng bào mình. Các em đang gieo mầm cho tương lai, không chỉ là kiến thức mà còn là ý thức về bảo tồn, về sự phát triển bền vững", ông Chín tâm sự.

Trong lúc chờ con dự lễ khai giảng, nhiều phụ huynh đã tranh thủ mang cây dược liệu ra trồng tại vườn dược liệu của Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Trà Nam ẢNH: NAM THỊNH

Câu chuyện khai giảng ở lưng chừng núi không chỉ có những món quà giản dị mà còn có những ân tình không thể đong đếm khác. Đó là hình ảnh những người cha, người mẹ, ông bà theo con, theo cháu đến trường trong những ngày đầu năm học.

"Những năm qua, trường đều tổ chức chỗ ăn ở cho các phụ huynh cùng theo con đến trường. Chủ yếu là những người già, theo con cháu mình những ngày đầu đến trường rồi ở lại, cùng thầy cô giáo trong trường chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ cho con em mình. Người nấu cơm, người nhặt rau… rồi cùng nhau sống trong tình yêu thương ở còn lắm gian nan này", ông Chín chia sẻ.