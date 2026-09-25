Khai lấy trót lọt 44 lượng vàng SJC nhưng SJC kiểm kho lại thấy... không mất

Sáng 25.9, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Việt (39 tuổi, cựu nhân viên Phòng kinh doanh nữ trang sỉ thuộc Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC), Thái Xuân Bình (50 tuổi, lao động tự do) cùng 15 năm tù về tội "tham ô tài sản".

Nguyễn Quốc Việt và Thái Xuân Bình ẢNH: PHAN THƯƠNG

Theo cáo trạng, quá trình làm việc tại SJC, Việt biết giá vàng miếng SJC móp méo được SJC mua vào có giá trị cao hơn so với vàng nguyên liệu 9999; lợi dụng SJC có chính sách gia công vàng miếng SJC móp méo thành vàng nhẫn SJC 9999, vàng miếng SJC móp méo là nguyên liệu vàng 9999 sản xuất nữ trang nên SJC chỉ quản lý theo hàm lượng vàng, trọng lượng vàng.

Từ đó, Việt thỏa thuận với Thái Xuân Bình (cựu nhân viên SJC, đã nghỉ việc từ năm 2019) chiếm đoạt số vàng móp méo từ kho của SJC và mua vàng 9999 trôi nổi trên thị trường với giá trị thấp hơn. Vàng SJC móp méo, để hưởng tiền chênh lệch.

Theo đó, ngày 6.5.2025, Việt đã chiếm đoạt 30 lượng vàng miếng SJC móp méo thuộc quyền quản lý, giá trị hơn 3,6 tỉ đồng đưa Bình đi bán tại trụ sở SJC.

Nhận vàng, Bình do bận việc nên đưa vợ đem đi bán. Ngày 7.5, vợ Bình đem 30 lượng vàng đi bán tại trụ sở SJC thì bị SJC nghi ngờ, trình báo công an.

Quá trình điều tra, Việt và Bình còn khai trước đó thực hiện 2 lần trót lọt chiếm đoạt 44 lượng vàng miếng SJC vào các ngày 25.4 và 5.5.2025, thu lợi bất chính hơn 405,8 triệu đồng.

Tuy nhiên, phía SIC trình bày, căn cứ vào kết quả kiểm tra kho, đối chiếu giữa các bộ phận của SJC thì 44 lượng vàng này đã được xuất kho, chuyển sản xuất vàng nhẫn thành phẩm, đảm bảo yếu tố chất lượng.

SJC xác định đến thời điểm 7.5.2025, công ty chỉ thất thoát 30 lượng vàng miếng SJC móp méo, do đó CQĐT xác định không đủ cơ sở xử lý các bị cáo chiếm đoạt 44 lượng vàng miếng SJC như lời khai của Việt, Bình.