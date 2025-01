Khai mạc Hội nghị APF về nông nghiệp bền vững

Cùng dự còn có Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan; Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình; Chủ tịch Liên minh Nghị viện Pháp ngữ, Phó chủ tịch thứ nhất Quốc hội Cameroon Hilarion Etong; Tổng giám đốc Tổ chức Pháp ngữ (OIF) Caroline St-Hilaire... cùng 120 đại biểu đại diện cho 70 quốc gia các nước thành viên Liên minh Nghị viện Pháp ngữ... Trọng tâm của hội nghị là diễn đàn với 3 phiên thảo luận chính: Hợp tác giữa các nước Pháp ngữ trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững; An ninh lương thực trong Cộng đồng Pháp ngữ; Chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Mục tiêu là đẩy mạnh hợp tác giữa các nước trong cộng đồng Pháp ngữ, hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp bền vững, đảm bảo sinh kế cho mỗi hộ gia đình và an ninh lương thực cho mỗi quốc gia, song song với ứng phó với biến đổi khí hậu trên toàn cầu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chào mừng các đại biểu dự Hội nghị APF và Diễn đàn Nghị viện hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu ẢNH: Q.H.

Vai trò quan trọng của hợp tác nông nghiệp

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc tổ chức Diễn đàn Nghị viện về hợp tác Pháp ngữ và Hội nghị Ban Chấp hành APF lần này một lần nữa khẳng định sự chủ động, tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam trong các khuôn khổ hợp tác đa phương; đồng thời cho thấy sự ưu tiên, quan tâm và tham gia của Việt Nam đối với các vấn đề chung của khu vực và toàn cầu; sự đoàn kết, đồng hành vì sự phát triển của Cộng đồng Pháp ngữ và các quốc gia thành viên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Diễn đàn Nghị viện hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu ẢNH: Q.H

Bên cạnh đó, diễn đàn cũng là một trong những hoạt động của Nghị viện hợp tác Pháp ngữ sau Hội nghị Thượng đỉnh Paris. Quốc hội Việt Nam mong muốn thông qua hoạt động này góp phần thúc đẩy hợp tác Pháp ngữ triển khai Tuyên bố Villers-Cotterêts. Theo đó khuyến khích, ủng hộ các hoạt động hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy kinh tế số, khởi nghiệp, thúc đẩy đối tác công - tư; quảng bá tiếng Pháp, thúc đẩy đa dạng văn hóa; và nhấn mạnh quyết tâm của các nước Pháp ngữ trong việc thực hiện phát triển bền vững, bảo đảm hài hòa giữa nỗ lực tăng trưởng, xóa đói nghèo và bảo vệ môi trường.

Khoảng 120 đại biểu đại diện cho 70 quốc gia các nước thành viên Liên minh Nghị viện Pháp ngữ, các đoàn đại biểu nghị viện... về dự diễn đàn ẢNH: Q.H

Theo Chủ tịch Quốc hội, Việt Nam luôn xác định nông nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Việc đảm bảo an ninh lương thực là một trong những thành tố của an ninh con người, là điều kiện tiên quyết để bảo đảm quyền sống của con người.

Với những thành quả tích cực trong lĩnh vực nông nghiệp, Việt Nam đang cùng một số thành viên Pháp ngữ châu Phi, triển khai hợp tác Nam - Nam (Hợp tác Nam - Nam là hình thức hợp tác thúc đẩy phát triển hiệu quả thông qua học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm, thực tiễn và công nghệ giữa các nước đang phát triển - UNDP) và hợp tác ba bên một cách hiệu quả. Hợp tác trong lĩnh vực này cần được thúc đẩy hơn nữa, nhất là với sự tham gia của các quốc gia phát triển trong Pháp ngữ.

Hợp tác về nông nghiệp sẽ góp phần xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an ninh lương thực, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững trong không gian Pháp ngữ. "Chính trên tinh thần đó, Quốc hội Việt Nam tổ chức Diễn đàn hôm nay nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa các nước trong cộng đồng Pháp ngữ để xây dựng nền nông nghiệp bền vững, đảm bảo sinh kế cho mỗi hộ gia đình và an ninh lương thực cho mỗi quốc gia, đi đôi với việc ứng phó với biến đổi khí hậu trên toàn cầu", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Hợp tác ba bên là hướng đi thành công nhất

Từ kinh nghiệm của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, hướng đi thành công nhất để đạt được các mục tiêu trên là mô hình hợp tác có sự tham gia của nhiều bên, trong đó điển hình nhất là hợp tác ba bên: Một bên là các nước có nhu cầu tiếp nhận hỗ trợ, một bên là những nước và tổ chức quốc tế có kinh nghiệm để chia sẻ, và một bên là những nước và đối tác phát triển có nguồn lực để tài trợ thực hiện việc chuyển giao kinh nghiệm.

Ông cũng kỳ vọng diễn đàn sẽ là dịp để các đại biểu tham dự thảo luận về các ý tưởng và hành động của các nghị viện thành viên Pháp ngữ; các nghị sĩ chia sẻ những bài học, kinh nghiệm hay trong xây dựng chính sách, pháp luật để phát triển nông nghiệp bền vững vì mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực, thúc đẩy các hành động thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu.

Một điểm nhấn của Diễn đàn là dự kiến thông qua Tuyên bố Cần Thơ về thúc đẩy hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu. "Tôi tin tưởng rằng đây sẽ là kết quả quan trọng để khẳng định vai trò quan trọng của các nghị viện Pháp ngữ, đóng góp của các nghị sĩ Pháp ngữ trong ứng phó với các thách thức toàn cầu, cũng như thúc đẩy hợp tác khu vực, liên khu vực và nhiều bên, góp phần biến cam kết thành hành động cụ thể", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Liên minh Nghị viện Pháp ngữ, Phó chủ tịch thứ nhất Quốc hội Cameroon, ông Hilarion Etong phát biểu ẢNH: Q.H.

Ông Hilarion Etong, Chủ tịch Liên minh Nghị viện Pháp ngữ, Phó chủ tịch thứ nhất Quốc hội Cameroon, nhận định, hội nghị này thể hiện mạnh mẽ cam kết của Việt Nam đối với các giá trị của Cộng đồng Pháp ngữ, cũng như mong muốn đóng vai trò tích cực trong việc củng cố vai trò của cộng đồng nói tiếng Pháp trước các thách thức lớn về phát triển bền vững, an ninh lương thực, nông nghiệp bền vững và cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Đề cập đến chủ đề "Hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu", ông Hilarion Etong khẳng định tính cấp thiết của vấn đề trong bối cảnh hiện nay và kêu gọi các nghị viện trong cộng đồng Pháp ngữ phát huy vai trò trong việc thúc đẩy hợp tác và hành động.

Theo Tổng giám đốc Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ Caroline St-Hilaire, nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu là những thách thức toàn cầu và cũng là mối quan tâm hàng đầu của cộng đồng Pháp ngữ cũng như các quốc gia thành viên của cộng đồng ẢNH: Q.H.

Đồng quan điểm, Tổng giám đốc Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ Caroline St-Hilaire khẳng định việc tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành APF và Diễn đàn Nghị viện hợp tác Pháp ngữ là minh chứng sống động cho tinh thần hợp tác và tình hữu nghị, kết nối các quốc gia trong không gian Pháp ngữ.

Theo bà Caroline St-Hilaire, nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu là những thách thức toàn cầu và cũng là mối quan tâm hàng đầu của cộng đồng Pháp ngữ cũng như các quốc gia thành viên của cộng đồng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại phiên khai mạc diễn đàn ẢNH: Q.H.

Tổng giám đốc Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ kêu gọi nghị viện các nước thành viên APF tận dụng những công cụ đã triển khai để đưa ra được những giải pháp thiết thực hơn nữa. Đồng thời kêu gọi các nghị viện thành viên APF tận dụng mọi công cụ và cùng nhau hành động để xây dựng một tương lai bền vững. Bà tin tưởng rằng các cuộc trao đổi tại Diễn đàn này sẽ mở ra những triển vọng mới và củng cố thêm tinh thần đoàn kết trong cộng đồng Pháp ngữ.