Khai mạc VBA mùa giải 2023 với thể thức hấp dẫn

Ngày 10.6, lễ khai mạc VBA 5x5 năm 2023 diễn ra tại Hà Nội nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ với khán đài phủ kín. Năm thứ hai liên tiếp khai mạc tại Hà Nội, VBA tiếp tục đem lại cảm giác mới mẻ cho người hâm mộ thủ đô bằng mô hình thi đấu tập trung (Centralized) đến hết tháng 6.

Bên cạnh việc đến nhà thi đấu theo dõi, khán giả có thể xem các trận đấu trực tiếp trọn vẹn trên kênh ON Sports, ON Sports News, ON Sports Action, ứng dụng ON và ON Plus của VTVcab.

VBA mùa giải 2023 đã khởi tranh BTC

Mở đầu khai mạc, ông Lê Hoàng Anh, ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội, Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam phát biểu: "Kể từ khi thành lập đến nay, với sứ mệnh làm đầu tàu cho bóng rổ Việt Nam, VBA không chỉ kiên trì truyền lửa mà còn liên tục đổi mới và hoàn thiện để thích ứng tình hình mới cũng như đến gần hơn với cộng đồng. Trong quá trình đó, sự thành công của 2 mô hình thi đấu tập trung được thử nghiệm gần đây đã giúp VBA có bước đệm quan trọng để VBA 2023 trở thành mùa giải đầu tiên có số trận vòng bảng tăng 50% với sự tranh tài của cả 7 CLB.

Mong rằng trong gian đoạn đầu khi áp dụng mô hình thi đấu tập trung tại Hà Nội - địa phương luôn ủng hộ và có phong trào bóng rổ phát triển hàng đầu Việt Nam sẽ không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí lành mạnh, kết nối CLB với khán giả, mà còn giúp các cầu thủ rèn luyện tốt hơn, nâng cao phong độ để bóng rổ Việt Nam không chỉ chinh phục đấu trường khu vực mà còn vươn tới những mục tiêu cao hơn ở cấp châu lục trong tương lai".

Tất cả trận đấu VBA 2023 sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh ON Sports News, ON Sports Action, ON Sports bắt đầu từ thứ bảy ngày 10.6 vào lúc 19 giờ 30 đến 21 giờ 30 các ngày trong tuần. Các trận cầu này sẽ được phát trên các ứng dụng ON Plus, VTVcab On. Người hâm mộ có thể mua vé trực tiếp tại: https://ticket.vba.vn/

VBA 5x5 năm 2023 có tổng cộng 74 trận đấu được tổ chức theo mô hình thi đấu tập trung kết hợp sân nhà sân khách với sự tranh tài của 7 CLB VBA ở các Hà Nội, TP.HCM, Nha Trang, Đà Nẵng và Cần Thơ. Cụ thể, giai đoạn vòng bảng gồm 63 trận đấu diễn ra từ ngày 10.6 đến 3.9. Giai đoạn bán kết với dự kiến 6 trận đấu diễn ra từ ngày 7.9 đến 15.9. Giai đoạn chung kết với dự kiến 5 trận đấu diễn ra từ ngày 17.9 đến 30.9.

Trong đó, tại vòng bảng các đội sẽ gặp nhau 3 lần thay vì 2 lần như VBA 2022. Do đó, số trận đấu sẽ được nâng lên thành 63 trận (tăng 50% so với năm 2022). 21 trận tăng này sẽ được VBA tổ chức theo mô hình thi đấu tập trung tại Nhà thi đấu Cầu Giấy (số 35 Trần Quý Kiên, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) từ ngày 10.6 đến ngày 30.6. Những trận đấu còn lại của mùa giải sẽ được tổ chức theo mô hình sân nhà sân khách tại các địa phương của 7 CLB.