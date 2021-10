Khái niệm tổ ấm thời kỳ ‘Bình thường mới’: An toàn, tích hợp mọi tiện ích

Mizuki Park - không gian sống lý tưởng nhờ tiện ích “kép” ngay chân nhà

Anh Tuấn - chủ một doanh nghiệp nhỏ về công nghệ phần mềm đã làm việc tại nhà từ đầu tháng 6 đã có những trải nghiệm khó quên trong mùa dịch vừa qua: “Những ngày đầu ăn ngủ, làm việc hoàn toàn ở nhà, cuộc sống của tôi cũng có xáo trộn đôi chút, tuy nhiên cũng thích nghi nhanh. Tôi lại cảm thấy may mắn khi mình đang sống ở Mizuki Park. Nhờ không gian trong lành và mảng xanh lớn của khu căn hộ giúp tôi thấy tâm lý khá thoải mái. Hệ sinh thái tiện ích kép từ khu đô thị cho tới tiện ích biệt lập nội khu đã giúp tôi không phải đau đầu tìm nguồn thực phẩm, đồ dùng thiết yếu và an tâm trú ẩn trong căn hộ. Tôi thầm biết ơn rằng gia đình mình vẫn an toàn, khoẻ mạnh”.

Hay như gia đình anh Quốc, một kiến trúc sư đang sống cùng gia đình đa thế hệ của mình tại Mizuki Park. Anh chia sẻ khi tìm hiểu khu đô thị tích hợp Mizuki Park, ấn tượng đầu tiên là mảng xanh và tiện ích đa dạng như đường dạo bộ rộng thoáng, tuyến xe đạp dài 2,5km, 103.000m2 cây xanh, 17.000m2 kênh đào, đa dạng công viên chủ đề về gia đình, trẻ em, bonsai, thiền, sự kiện, bờ sông, thể thao…

Trong từng khu nhà ở condominium hay compound biệt lập khép kín lại được bố trí nhiều tiện ích chỉ dành riêng cho cư dân như: hồ bơi, gym, yoga, BBQ, phòng sinh hoạt cộng đồng, sân chơi trẻ em, thư viện,… Gia đình anh Quốc chọn căn hộ 3 phòng ngủ tại đây từ năm 2020 vì nhà có 6 thành viên 3 thế hệ. Sau một thời gian ngắn sống tại Flora Mizuki, nhờ cộng đồng dân cư đông nên ông bà nhanh chóng có hội bạn cao niên thường xuyên đi tập thể dục cùng nhau.

“Đợt giãn cách vừa rồi, chúng tôi không thể ra ngoài thực hiện các hoạt động thường nhật, nhưng may mắn là khu căn hộ chúng tôi đang sống được thiết kế thông thoáng, có đầy đủ ánh sáng, có tầm nhìn hướng về mặt kênh đào nên cả nhà cũng đỡ cảm giác bị bí bức. Hết dịch, chúng tôi lại tiếp tục các hoạt động khám phá xung quanh khu căn hộ Mizuki Park này. Cả nhà thường đi dạo, đạp xe trong công viên nội khu, bọn trẻ thích chụp hình và chạy nhảy ở khu vườn Nhật lắm” - chị Thu Yến, bà mẹ trẻ có hai con đang sinh sống tại Mizuki Park chia sẻ.

Khu đô thị tích hợp Mizuki Park - lựa chọn phù hợp cho tất cả

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Tổng Giám đốc phát triển quỹ đất và BĐS khu đô thị và nhà ở (Nam Long Land) cho biết: “Nam Long chọn hướng phát triển mô hình khu đô thị tích hợp - "modern township" của quốc tế, nơi cư dân có thể sống - học tập - làm việc - vui chơi - mua sắm nhằm kiến tạo nên môi trường sống chất lượng cho cư dân với đa dạng sản phẩm vừa sức mua”.





Với kinh nghiệm của một nhà phát triển đô thị, Nam Long mang lại cho người ở không chỉ là một ngôi nhà mà là một không gian sống với đầy đủ tiện ích cho dân cư. Chỉ một vài bước chân, cư dân có thể tiếp cận nhanh chóng tới chuỗi tiện ích, giúp tiết kiệm thời gian, đảm bảo an toàn tuyệt đối nhờ hệ thống an ninh chung của toàn khu.

Hiện nay, Nam Long tiếp tục trình làng khu căn hộ biệt lập Flora Mizuki MP9-MP10 được cải tiến nâng cao riêng tư hơn, chỉ dành cho 166 hộ dân với mật độ chỉ 7 căn mỗi tầng, 2 thang máy mỗi block. Thiết kế căn hộ mới cũng được đổi mới khi toàn bộ đều có logia và sân phơi giúp thông thoáng và tiện nghi hơn, có thể đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng gia đình. Tất cả phòng ngủ đều được đưa ra mặt ngoài, hướng sáng tự nhiên và có tầm nhìn thoáng đãng để đón trọn cảnh quan thiên nhiên đậm chất Nhật tại Mizuki Park.

Bên cạnh đó, lợi thế từ hợp tác với các nhà đầu tư Nhật Bản Hankyu Hanshin và Nishi Nippon RailRoad có nguồn lực tài chính mạnh, những chính sách thanh toán của MP9-MP10 được đưa ra linh hoạt và vô cùng có lợi cho khách hàng. Khách hàng chỉ cần thanh toán 50% giá trị hợp đồng từ khi xây dựng đến khi bàn giao, ngân hàng hỗ trợ vay với mức lãi suất ưu đãi đặc biệt 0% trong 18 tháng và ân hạn nợ gốc lên đến 18 tháng hay miễn phí quản lý 2 năm cũng sẽ được công bố nhằm hỗ trợ thêm cho khách hàng.