Khai phá tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Nam Phi

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết trong cuộc hội kiến với Tổng thống Nam Phi, hai bên đã đưa ra các phương hướng, chương trình, mục tiêu hợp tác; xác định người dân, doanh nghiệp chính là chủ thể hiện thực hóa phương hướng, chương trình, mục tiêu hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị và mong muốn doanh nghiệp hai nước thực hiện sứ mệnh lịch sử kết nối các doanh nghiệp, kết nối kinh tế, văn hóa để biến tiềm năng hợp tác thành những dự án cụ thể, góp phần mang lại sự thịnh vượng, ấm no, hạnh phúc cho mỗi nước. Vì hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tại Diễn đàn doanh nghiệp VN - Nam Phi ẢNH: TTXVN

Tổng thống Cyril Ramaphosa cho rằng VN và Nam Phi là hai đối tác có quan hệ xuất phát từ nhu cầu rất tự nhiên, được minh chứng qua thời gian, với nhiều điểm tương đồng từ lịch sử, văn hóa và ý thức hệ; hướng tới tình bạn hữu nghị và hợp tác lâu dài.

Chia sẻ về những thách thức mang tính toàn cầu tác động đến mỗi nước, cũng như đối với Nam Phi, Tổng thống Cyril Ramaphosa nêu rõ Nam Phi và VN có vị trí chiến lược trong khu vực. Nếu như Nam Phi là cửa ngõ vào châu Phi thì VN là cửa ngõ vào Đông Nam Á. Do đó, hai nước sẽ là cửa ngõ để bên kia tiếp cận thị trường khu vực.

VN có các tiềm năng, thế mạnh như sản xuất xe điện, sản xuất pin, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, điện tử, dệt may, gạo, cà phê, hải sản… Nam Phi có điều kiện tự nhiên, thế mạnh trái cây, rượu vang, chăn nuôi, thủy sản, khai khoáng, sản xuất ô tô, hạ tầng…

Tổng thống cho rằng hai bên còn nhiều tiềm năng to lớn vẫn chưa được khai phá. Do đó, các doanh nghiệp cần thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ, cùng xây dựng chuỗi cung ứng trong các lĩnh vực mà mỗi bên có thế mạnh, mở rộng sang các lĩnh vực mới. Đặc biệt, hai nước đều là những quốc gia xinh đẹp, có nền văn hóa đặc sắc do đó có tiềm năng thúc đẩy du lịch, giao lưu văn hóa…

Tổng thống Cyril Ramaphosa cho biết Nam Phi cam kết giảm thiểu rào cản thương mại; hoàn thiện khung pháp lý bảo vệ đầu tư cho các doanh nghiệp. Tổng thống kêu gọi các doanh nghiệp VN tận dụng cơ hội, khai thác các tiềm năng, thiết lập quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp Nam Phi bằng những hợp đồng, dự án, chương trình cụ thể...

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội VN luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Nam Phi, đưa hợp tác nghị viện trở thành một trụ cột quan trọng, then chốt của quan hệ song phương; đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn nghị viện, nhất là các ủy ban chuyên môn của Quốc hội, trao đổi chuyên gia lập pháp và đề nghị hai bên sớm ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa ẢNH: QUOCHOI

Chủ tịch Quốc hội trân trọng mời Quốc hội Nam Phi cử đại diện tham gia các hội thảo lập pháp do Quốc hội VN tổ chức trong thời gian tới và mong muốn hợp tác giữa Quốc hội hai nước sẽ là hình mẫu cho nghị viện các nước nam bán cầu để cùng nhau đối phó với các thách thức toàn cầu.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị nghị viện hai nước tiếp tục tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau và tổ chức các cuộc gặp song phương bên lề tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Tổng thống Nam Phi khẳng định quyết tâm của Chính phủ Nam Phi trong việc tăng cường hợp tác song phương, trong đó có hợp tác giữa các cơ quan nghị viện, tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp và vị thế của hai nước. Khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, vai trò của cơ quan lập pháp có ý nghĩa thiết yếu nhằm bảo đảm các thỏa thuận hợp tác sẽ được thực hiện.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc với Quốc hội VN, Tổng thống Nam Phi đã dự khán kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV và tham quan Bảo tàng Quốc hội. Sáng cùng ngày, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã đến thăm gia đình đại tướng Võ Nguyên Giáp (30 Hoàng Diệu, Hà Nội).