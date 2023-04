Khai thác nhà ga gần 2.300 tỉ đồng tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

Toàn cảnh nhà ga T2 nhìn từ bên ngoài NGUYỆT ÁNH

Cụ thể, kể từ 0 giờ 1 phút ngày 28.4, Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Phú Bài chuyển toàn bộ các chuyến bay chính thức từ Nhà ga hành khách T1 (cũ) sang Nhà ga hành khách T2.

Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T2 Cảng HKQT Phú Bài do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng ngày 29.12.2019, công suất khai thác 5 triệu hành khách/năm (gồm 1 triệu khách quốc tế và 4 triệu khách quốc nội), tổng mức đầu tư gần 2.300 tỉ đồng.

Không gian phòng chờ của nhà ga T2 BÙI NGỌC LONG

Nhà ga hành khách T2 phục vụ các chuyến bay nội địa (khoảng 80% công suất) và các chuyến bay quốc tế (khoảng 20% công suất), được thiết kế không gian chức năng với 2 cao trình luân chuyển khách.

Nhà ga lấy ý tưởng thiết kế từ kiến trúc cung đình Huế với hệ thống mái được cách điệu vừa hiện đại nhưng mang dáng vẻ truyền thống.

Nhà ga được đầu tư trang thiết bị hiện đại, công nghệ hàng không tiên tiến, cung cấp nhiều tiện ích chất lượng cao phục vụ hành khách, gồm khu vực ga đến nội địa và quốc tế nằm ở tầng 1 và khu vực ga đi nằm ở tầng 2.

Kể từ từ 0 giờ 1 phút ngày 28.4, Cảng HKQT Phú Bài chuyển toàn bộ các chuyến bay chính thức từ Nhà ga hành khách T1 (cũ) sang Nhà ga hành khách T2 NGUYỆT ÁNH

Theo ACV, Nhà ga hành khách T2 Cảng HKQT Phú Bài là nhà ga đầu tiên của ACV ứng dụng chuyển đổi số, nâng cấp hạ tầng số, nền tảng số để chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ đem lại nhiều thuận lợi cho hành khách.

Bao gồm: hệ thống hỗ trợ giúp hành khách tự làm thủ tục hàng không (Self Check-in Kiosk); hệ thống hỗ trợ hành khách tự làm thủ tục ký gửi hành lý (Self Baggage Drop); hệ thống phát thanh tự động ứng dụng AI để phát thanh tìm theo tên hành khách; triển khai hệ thống ứng dụng thẻ CCCD gắn chip điện tử, Biometric nhận diện khuôn mặt (Facial ID) cùng với hệ thống thiết bị kiểm soát các thủ tục an ninh tự động; hệ thống kiểm soát lên tàu bay tự động (E-gate)...



Những hành khách đầu tiên hạ cánh qua Nhà ga hành khách T2 Cảng HKQT Phú Bài Bùi Ngọc Long

Hiện nay, Cảng HKQT Phú Bài đang phục vụ 15 - 17 chuyến bay quốc nội/ngày.

Đối với các chuyến bay quốc tế, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu ACV, Cảng HKQT Phú Bài thống nhất với các cơ quan quản lý nhà nước hoạt động tại cảng (Công an cửa khẩu, Hải quan, Kiểm dịch y tế…) về kế hoạch trước khi khai thác Nhà ga hành khách T2. Đồng thời, triển khai đầy đủ phương án chuyển đổi khai thác từ Nhà ga hành khách T1 sang Nhà ga hành khách T2, khai thác thử nghiệm nhà ga hành khách đối với các chuyến bay quốc tế giả định và chuyến bay thực tế trước khi khai thác chính thức.

Nhà ga T2 Cảng HKQT Phú Bài được đưa vào khai thác trong dịp này nhằm phục vụ nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao trước thời điểm khai mạc Festival Nghề truyền thống Huế 2023 và những ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30.4 - 1.5.