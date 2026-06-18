Khai thuế giá trị gia tăng với hoạt động xây dựng ngoại tỉnh thế nào?

Theo Thuế TP.HCM, người nộp thuế là nhà thầu xây dựng, ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư để thi công công trình xây dựng tại tỉnh khác với nơi có trụ sở chính của người nộp thuế, thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) của các công trình, hạng mục công trình đó với cơ quan thuế nơi xây dựng. Nếu giá trị công trình xây dựng bao gồm cả thuế giá trị gia tăng dưới 1 tỉ đồng thì doanh nghiệp không phải nộp bảng phân bổ số thu.

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Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho từng tỉnh của hoạt động xây dựng bằng doanh thu chưa có thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng tại từng tỉnh nhân với 1%.

Người nộp thuế thực hiện khai thuế GTGT theo mẫu số 05 ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC (mẫu này được sửa đổi bởi khoản 7 điều 1 Thông tư số 40/2025/TT-BTC) và nộp tiền thuế đã kê khai vào ngân sách nhà nước tại tỉnh nơi có công trình xây dựng.

Người nộp thuế phải tổng hợp doanh thu chưa có thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng vào hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính để xác định số thuế phải nộp cho toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh tại trụ sở chính. Số thuế GTGT đã nộp tại tỉnh nơi có công trình xây dựng được bù trừ với số thuế GTGT phải nộp tại trụ sở chính (người nộp thuế không phải kê khai số thuế GTGT đã nộp tại tỉnh vào tờ khai thuế tại trụ sở chính mà cơ quan thuế tự thực hiện bù trừ).