Phó thủ tướng chỉ đạo gỡ vướng mắc 'tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế'

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh.

Người dân làm thủ tục xuất cảnh, kiểm tra an ninh tại sân bay ẢNH: T.N

Trước đó, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ thông tin phản ánh báo chí về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Phó thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh, đảm bảo đúng quy định và tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Trình Chính phủ trước 20.6.

Liên quan đến phản ánh của một số cơ quan báo chí và mạng xã hội về việc người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế với số tiền nhỏ, ông Nguyễn Đức Huy, Phó trưởng ban Ban Nghiệp vụ thuế (Cục Thuế), cho biết việc tạm hoãn xuất cảnh đã được quy định từ luật Quản lý thuế và Nghị định số 49 quy định cụ thể ngưỡng áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với từng nhóm đối tượng.

Theo quy định, nhóm cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế sẽ bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nếu có số tiền nợ từ 50 triệu đồng trở lên và quá hạn trên 120 ngày.

Đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, ngưỡng áp dụng là từ 500 triệu đồng trở lên và quá hạn trên 120 ngày. Ngoài ra, quy định còn áp dụng với các trường hợp bỏ địa chỉ kinh doanh hoặc người chuẩn bị xuất cảnh để định cư ở nước ngoài nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Cục Thuế cho biết, qua rà soát dữ liệu quản lý thuế, phần lớn các trường hợp được phản ánh là cá nhân đã bỏ địa chỉ kinh doanh, không thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế theo quy định.

Cơ quan thuế đã phối hợp với chính quyền địa phương để xác minh doanh nghiệp, người đại diện pháp luật tại địa chỉ đăng ký; đồng thời gửi thông báo về tình hình nợ thuế, liên hệ qua số điện thoại, email đã đăng ký với cơ quan thuế.

Ngoài ra, trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế còn gửi thông báo trước 30 ngày tới tài khoản thuế điện tử của doanh nghiệp và người đại diện pháp luật. Thông báo cũng được gửi tới địa chỉ cư trú đã đăng ký, đồng thời công khai trên cổng thông tin điện tử của ngành thuế.

Trong thời gian tới, Cục Thuế sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) để nghiên cứu giải pháp nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhanh nhất, theo thời gian thực ngay sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.



