Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ vụ 'tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế 15.000 đồng'

Trước đó, báo chí phản ánh một số trường hợp nợ thuế chỉ 15.000 đồng nhưng vẫn bị tạm hoãn xuất cảnh. Bộ Tài chính cho biết, các trường hợp này đều là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp nợ thuế, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho hay "phản ánh chưa đầy đủ", trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế đã thực hiện đầy đủ quy trình thông báo theo quy định. Cụ thể, cảnh báo người nộp thuế và hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Bộ Tài chính cho biết đã chỉ đạo thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhanh nhất, sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước

Đã thông báo tạm hoãn xuất cảnh 105.000 người

Theo Bộ Tài chính, quy định hiện hành nêu rõ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng đối với 4 nhóm đối tượng.

Thứ nhất, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc diện bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế khi có số tiền thuế nợ từ 30 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn nộp thuế trên 120 ngày.

Thứ hai, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc diện bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế khi có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn nộp thuế trên 120 ngày.

Thứ ba, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh hoặc có số thuế nợ quá hạn nộp theo quy định.

Sau 30 ngày kể từ khi cơ quan thuế thông báo về việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh mà chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế, các đối tượng này có thể bị tạm hoãn xuất cảnh.

Thứ tư, người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài trước khi rời Việt Nam nhưng còn nợ thuế quá hạn và chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Bộ Tài chính cho biết, đối với nhóm doanh nghiệp và hộ kinh doanh đang hoạt động, Nghị định 49 quy định ngưỡng nợ thuế tối thiểu để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Riêng nhóm không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký không áp dụng ngưỡng nợ tối thiểu do đây là nhóm có rủi ro cao về thuế.

Theo cơ quan này, ngoài việc nợ thuế, các đối tượng trên còn có thể vi phạm nhiều nghĩa vụ khác như không nộp hồ sơ khai thuế, không xuất trình sổ sách, chứng từ, mua bán hóa đơn, sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa chi phí, trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế hoặc bỏ địa chỉ kinh doanh mà không thông báo với cơ quan thuế.

Những hành vi này làm gia tăng nguy cơ thất thu ngân sách và gây khó khăn cho công tác quản lý thuế.

Theo dữ liệu quản lý thuế trên hệ thống, cơ quan thuế đã ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với khoảng 105.000 người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và chủ hộ kinh doanh có tổng số tiền thuế nợ gần 61.000 tỉ đồng. Trong đó, khoảng 65.000 trường hợp là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký với tổng số tiền thuế nợ hơn 6.900 tỉ đồng.

Các nước cấm xuất cảnh khi nợ thuế bao nhiêu?

Để hỗ trợ người nộp thuế, tháng 5 vừa qua, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Cục Thuế phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) nghiên cứu giải pháp nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện huỷ bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhanh nhất, theo thời gian thực, ngay sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính cũng dẫn lại kinh nghiệm một số nước cho biết, tại Trung Quốc, cá nhân có số thuế nợ từ 10.000 NDT (khoảng 30 triệu đồng) trở lên có thể bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Đối với doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, cơ quan thuế còn công khai thông tin trên cổng thông tin điện tử để cảnh báo.

Tại Indonesia, doanh nghiệp nợ thuế từ 100 triệu Rupiah (khoảng hơn 150 triệu đồng) trở lên hoặc có hành vi cản trở việc thu hồi nợ thuế có thể bị cấm xuất cảnh. Trong khi đó, Mỹ áp dụng ngưỡng nợ thuế từ 50.000 USD trở lên (bao gồm cả tiền phạt và lãi) để yêu cầu cơ quan thuế phối hợp với Bộ Ngoại giao từ chối cấp hộ chiếu hoặc thu hồi hộ chiếu đã cấp.

Tại Anh, người nợ thuế từ 10.000 bảng Anh (khoảng 200 triệu đồng) có nguy cơ bị từ chối gia hạn hộ chiếu. Philippines không quy định ngưỡng nợ thuế cụ thể nhưng áp dụng lệnh cấm xuất cảnh với những trường hợp liên quan đến trốn thuế. Đài Loan (Trung Quốc) áp dụng ngưỡng 2 triệu Đài tệ, tương đương khoảng 1,57 tỉ đồng.