Các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế và cách tra cứu

4 trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh

Gần đây, quy định về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế đang nhận được sự quan tâm lớn từ người dân, hộ kinh doanh và cộng đồng doanh nghiệp.

Dẫn Nghị định 49/2025/NĐ-CP, Thuế TP.Hà Nội vừa đưa ra những lưu ý quan trọng với người nộp thuế xung quanh vấn đề này.

Theo đó, ngưỡng tiền thuế nợ và thời gian nợ trong các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh như sau:

Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày.

Cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày.

Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định và sau thời gian 30 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Đáng chú ý, Thuế TP.Hà Nội nhấn mạnh, trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo trước 30 ngày đến người nộp thuế qua tài khoản thuế điện tử, đồng thời công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Khoảng thời gian này giúp người nộp thuế có thể chủ động kiểm tra, đối chiếu số nợ, thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc liên hệ cơ quan thuế để xử lý sai sót dữ liệu (nếu có), chủ động điều chỉnh kế hoạch xuất cảnh.

Trình tự tạm hoãn xuất cảnh gồm 3 bước: xác định thuộc diện áp dụng; thông báo trước 30 ngày; chỉ thực hiện tạm hoãn nếu vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Thông báo tạm hoãn xuất cảnh được gửi điện tử đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) và gửi đến cá nhân qua tài khoản giao dịch điện tử hoặc đến địa chỉ cư trú cá nhân đã đăng ký với cơ quan thuế qua đường bưu chính nếu chưa đăng ký giao dịch điện tử.

Đối với trường hợp người nộp thuế đang hoạt động, cơ quan thuế đồng thời gửi thông báo đến địa chỉ doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh nơi cá nhân là đại diện pháp luật, chủ hộ kinh doanh.

Chủ động tra cứu tình trạng tạm hoãn xuất cảnh trước khi ra nước ngoài

Thuế TP.Hà Nội cho biết, hiện nay, các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh chủ yếu là cá nhân, chủ hộ kinh doanh hoặc người đại diện pháp luật doanh nghiệp có nợ thuế quá hạn theo ngưỡng quy định hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có nợ thuế quá hạn.

Thuế TP.Hà Nội khuyến nghị người nộp thuế thường xuyên tra cứu tình trạng thực hiện nghĩa vụ thuế trên ứng dụng eTax Mobile

Tuy nhiên, thực tế vẫn phát sinh khó khăn khi người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế, thay đổi địa chỉ, không cập nhật thông tin liên hệ, không sử dụng tài khoản điện tử dẫn đến không nhận được thông báo kịp thời.

Để tránh ảnh hưởng kế hoạch công tác, du lịch hoặc xuất cảnh, Thuế TP.Hà Nội khuyến nghị người nộp thuế thường xuyên tra cứu tình trạng thực hiện nghĩa vụ thuế trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính hoặc ứng dụng eTax Mobile.

Cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin đăng ký kinh doanh và kịp thời thông báo cho cơ quan thuế khi có thay đổi; thực hiện nghĩa vụ thuế đúng thời hạn.

Chủ động kiểm tra, xử lý ngay khi nhận được thông báo từ cơ quan thuế; cài đặt, sử dụng eTax Mobile và truy cập hệ thống bằng tài khoản doanh nghiệp hoặc cá nhân để tiếp nhận thông tin, cảnh báo của cơ quan thuế qua phương thức điện tử; chủ động tra cứu tình trạng tạm hoãn xuất cảnh trước khi ra nước ngoài.

Người nộp thuế có thể chủ động tra cứu thông tin về tạm hoãn xuất cảnh theo đường link: https://www.gdt.gov.vn/wps/portal/Home/nt/xc.