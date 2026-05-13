Bộ Tài chính đã giảm tối đa thủ tục sổ sách kế toán

Chiều 13.5, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật đã được thông qua tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI.

Một trong số này là luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế thu nhập cá nhân, luật Thuế giá trị gia tăng, luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Theo luật sửa đổi, kể từ 1.1.2026, cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu năm từ mức quy định của Chính phủ trở xuống không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ các chỉ số kinh tế vĩ mô, khả năng cân đối ngân sách, Chính phủ quy định mức doanh thu năm để phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ. Như vậy, ngưỡng chịu thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh đã bị bãi bỏ.

Thông tin tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, để triển khai quy định mới, Chính phủ đã ban hành nghị định quyết định nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh lên 1 tỉ đồng /năm, gấp đôi so với mức cũ.

Theo ông Tuấn, chính sách trên nhận được sự phản hồi rất tích cực của các hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Với việc nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế, hơn 2,5 triệu hộ kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế, "các hộ này rất phấn khởi". Ngoài ra còn có khoảng 235.800 doanh nghiệp cũng được hưởng lợi.

Dự kiến so với năm 2025, tổng số thuế các cá nhân và hộ nhân kinh doanh không phải nộp là trên 16.000 tỉ đồng, còn đối với doanh nghiệp là trên 2.000 tỉ đồng.

Số tiền này sẽ được để lại cho cá nhân và doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm.

Vẫn theo ông Tuấn, cùng với điều chỉnh ngưỡng doanh thu chịu thuế, Bộ Tài chính đã rà soát để giảm tối đa thủ tục hành chính liên quan đến sổ sách kế toán, thông báo doanh thu của hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỉ đồng/năm. Phải đến 31.1.2027, nhóm này mới phải thông báo, đồng thời chỉ cần thực hiện một sổ ghi chép doanh thu của cả năm để tự theo dõi.

"Nếu thấy mức doanh thu trên 1 tỉ đồng thì sang năm phải kê khai nộp thuế. Còn nếu không trên 1 tỉ đồng vẫn gửi thông báo cho cơ quan thuế để xác nhận thuộc diện không phải nộp thuế. Thủ tục này rất đơn giản", ông Tuấn khẳng định.