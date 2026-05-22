'Sẽ hủy tạm hoãn xuất cảnh ngay khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ'

Phát biểu tại buổi họp báo chuyên đề do Cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức tại Hà Nội hôm nay 22.5, Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết, gần đây xuất hiện phản ánh cho rằng có trường hợp nợ thuế nhỏ (trường hợp người phụ nữ nợ thuế 15.000 đồng bị ngăn xuất cảnh ngay tại sân bay khi chuẩn bị sang Nhật Bản công tác - PV) nhưng vẫn bị tạm hoãn xuất cảnh, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, sau kiểm tra, xác minh, cơ quan thuế nhận thấy thông tin phản ánh chưa đầy đủ. Đây là trường hợp người nộp thuế có khoản nợ phát sinh từ năm 2023, đã bỏ địa chỉ kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan thuế.

Cơ quan thuế đã phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng xác minh rõ, đơn vị không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, đồng thời triển khai nhiều biện pháp thông báo, đôn đốc theo quy định trước khi thực hiện tạm hoãn xuất cảnh.

Năm 2024, sau khi đơn vị quay lại thực hiện nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế đã hủy bỏ ngay biện pháp cưỡng chế theo đúng quy trình. "Thông tin được phản ánh không đầy đủ, khiến dư luận hiểu sai về chính sách", ông Sơn nói.

Hiện cơ quan thuế đã triển khai nhiều hình thức cảnh báo, nhắc nhở người nộp thuế qua môi trường điện tử như: qua số điện thoại, Zalo, email, ứng dụng eTax Mobile. Phần lớn người nộp thuế sau khi nhận được thông báo đều chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế.

Các trường hợp phát sinh vướng mắc chủ yếu là những cá nhân, đơn vị không còn hoạt động tại địa chỉ kinh doanh nhưng không thực hiện thủ tục thông báo giải thể hoặc chấm dứt hoạt động theo quy định, tức là bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh.

Hủy tạm hoãn xuất cảnh nhanh nhất theo thời gian thực nộp thuế

Ông Nguyễn Đức Huy, Phó trưởng ban Nghiệp vụ thuế (Cục Thuế ), thông tin, đối với nhóm người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, hiện chưa quy định ngưỡng nợ thuế tối thiểu.

Về nguyên tắc, chỉ cần phát sinh khoản nợ thuế quá hạn, dù số tiền nhỏ, người nộp thuế vẫn thuộc diện xem xét áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nếu không khắc phục sau khi đã được thông báo.

Tổng hợp số liệu quản lý thuế cho thấy, trên 50% người nộp thuế thuộc trạng thái không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký có số tiền thuế nợ dưới 1 triệu đồng. Tuy nhiên, tổng số nợ của nhóm này chỉ chiếm khoảng 0,2% tổng số nợ thuế của toàn bộ nhóm đối tượng.

Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn luật Quản lý thuế 2025 theo hướng sửa đổi, bổ sung một số nội dung để cụ thể hóa hơn việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được quy định theo hướng phân loại rõ nhóm đối tượng rủi ro cao, gồm: cá nhân kinh doanh; chủ hộ kinh doanh; chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp; người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký mà còn nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Việc bổ sung ngưỡng từ 1 triệu đồng trở lên sẽ góp phần loại trừ các trường hợp phát sinh khoản nợ rất nhỏ do sai sót kỹ thuật, chậm cập nhật dữ liệu hoặc nguyên nhân khách quan khác...

"Thời gian tới, Cục Thuế sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh nghiên cứu giải pháp nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhanh nhất, theo thời gian thực ngay sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước", ông Huy nhấn mạnh.

Ông Mai Sơn thông tin thêm, ngay trong tháng 5, Cục Thuế sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để phối hợp với cơ quan xuất nhập cảnh đơn giản hóa hơn nữa thủ tục gỡ bỏ cưỡng chế.

Trong trường hợp người nộp thuế đang trên đường di chuyển ra sân bay, nếu tra cứu thấy có thông báo nợ thuế thì vẫn có thể chủ động nộp ngay trên môi trường điện tử và được cập nhật kịp thời, tránh ảnh hưởng đến hoạt động cá nhân hoặc kinh doanh.