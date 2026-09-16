Khai trừ Đảng 2 ông Trần Văn Thuấn, Nguyễn Huy Ngọc

Quyết định được Ban Bí thư đưa ra tại cuộc họp ngày 16.9 trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Nguyễn Huy Ngọc ẢNH: BỘ CÔNG AN

Tại cuộc họp, Ban Bí thư nhận thấy các ông: Trần Văn Thuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế (nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện K); Nguyễn Huy Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ) đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Ông Trần Văn Thuấn ẢNH: BỘ CÔNG AN

Các cá nhân trên cũng vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Văn Thuấn và ông Nguyễn Huy Ngọc.

Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

Trước đó, ngày 2.9, ông Trần Văn Thuấn đã bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ. Đây là kết quả quá trình điều tra mở rộng vụ án "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và buôn lậu" xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan. Bước đầu, C03 xác định ông Thuấn đã nhận hối lộ với số tiền lớn.

Cùng tội danh này, ông Nguyễn Huy Ngọc đã bị C03 ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam vào ngày 10.9.

Sau các quyết định của cơ quan điều tra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có các phiên họp xem xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật với 2 ông Trần Văn Thuấn và Nguyễn Huy Ngọc.