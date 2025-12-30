Chiều 30.12, Báo Nhân Dân đã khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn. Đây là ấn phẩm thứ 7 của Báo Nhân Dân điện tử, bên cạnh các trang tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha.

Giao diện Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Phát biểu tại buổi lễ, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Ngô Đông Hải cho biết, Hàn Quốc là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, đặc biệt trong đầu tư. Trong đó, hợp tác nhà nước, giao lưu nhân dân phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây với độ tin cậy rất cao; hình ảnh con người, đời sống văn hóa mỗi nước ngày càng trở nên gần gũi trong đời sống hàng ngày của nhân dân hai nước.

"Việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, dễ tiếp cận bằng chính ngôn ngữ người đọc là con đường nhanh nhất, hiệu quả cao để tăng cường hiểu biết, củng cố niềm tin, thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa nước ta và các nước bạn, mà ở đây là Hàn Quốc", ông Hải cho hay.

Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Ngô Đông Hải ẢNH: BẢO LONG

Theo Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn ra đời sẽ giúp cộng đồng người Hàn Quốc đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam cũng như giúp cho bạn đọc sử dụng tiếng Hàn trên thế giới tiếp cận trực tiếp và hiểu chính xác thông tin chính thống về Việt Nam, qua đó tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, giao lưu văn hóa và kết nối xã hội giữa hai nước.

Theo nhà báo Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cùng với Nhân Dân điện tử tiếng Việt, các phiên bản tiếng nước ngoài như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới nhân dân trong nước, kiều bào ở nước ngoài, cũng như những độc giả người nước ngoài quan tâm tới Việt Nam.

Ngay sau khi đề án xuất bản báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc được Ban Bí thư thông qua, Báo Nhân Dân đã phối hợp các cơ quan chức năng triển khai nhân sự, kỹ thuật để thực hiện, đặc biệt là về dữ liệu, nội dung của trang báo.

Nhà báo Lê Quốc Minh phát biểu tại lễ khai trương ẢNH: BẢO LONG

Báo Nhân Dân đã và đang tập trung sản xuất lượng thông tin lớn bằng tiếng Hàn về tình hình Việt Nam, hoạt động của các doanh nghiệp Hàn Quốc và cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam, xây dựng kho dữ liệu phong phú, các thông tin chuyên sâu về quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

"Việc khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn không chỉ là thêm một ngôn ngữ, mà là mở ra một không gian truyền thông mới bằng tiếng nước ngoài với đối tượng độc giả riêng biệt, góp phần tăng cường hiệu quả truyền thông đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tạo kênh thông tin chính thống, tin cậy, phục vụ độc giả Hàn Quốc và cộng đồng sử dụng tiếng Hàn trên toàn thế giới", ông Minh nhấn mạnh.