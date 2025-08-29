Nhạc sĩ Phạm Tuyên tặng ca khúc 'Như có Bác trong ngày đại thắng' cho Báo Nhân Dân

Chiều 29.8, Báo Nhân Dân đã tổ chức Lễ tiếp nhận bản thảo và bản quyền bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng do nhạc sĩ Phạm Tuyên và gia đình trao tặng.

Tổng biên tập Lê Quốc Minh nhận bản thảo bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng có chữ ký đề tặng của nhạc sĩ Phạm Tuyên ẢNH: THÀNH ĐẠT

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh khẳng định, bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng không chỉ là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc mà còn khơi dậy lòng yêu nước, truyền cảm hứng cho các thế hệ về ý chí kiên cường và giá trị của độc lập - tự do - hạnh phúc.

Tổng biên tập Lê Quốc Minh chia sẻ: "Trong khi thực hiện các chương trình nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, Báo Nhân Dân rất bất ngờ khi nhận được lời đề nghị trao tặng bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng từ nhạc sĩ Phạm Tuyên và gia đình. Trong số các bài hát hay về đất nước, đây là bài được vang lên ở bất kỳ sự kiện nào".

Theo nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Ủy ban Liên hiệp các Hội Văn học - nghệ thuật Việt Nam, Như có Bác trong ngày đại thắng đã đi cùng năm tháng lịch sử, trở thành một giá trị tinh thần, chắp thêm hành trang cho biết bao thế hệ tiếp tục vững bước, tiếp tục phấn đấu trong hàng chục năm qua.

"Các tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Tuyên không chỉ sống mãi với thời gian mà còn gợi lên niềm tin, hy vọng của dân tộc khi cả đất nước bước sang một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên vươn mình", nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nói .

Bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng trong cuốn sổ ghi các ca khúc của nhạc sĩ Phạm Tuyên ẢNH: THÀNH ĐẠT

Bà Phạm Hồng Tuyến, con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên cho biết: “Trong gia đình chúng tôi vẫn thường nói với nhau: Như có Bác trong ngày đại thắng là bài hát của nhân dân. Cha tôi luôn giữ tâm niệm, âm nhạc chỉ thật sự sống khi nó thuộc về cộng đồng. Vì thế, khi chúng tôi quyết định tặng lại toàn bộ quyền quản lý và sử dụng ca khúc cho Báo Nhân Dân, đó là cách chúng tôi tiếp nối tinh thần ấy: trao lại tác phẩm cho một thiết chế công, nơi có sứ mệnh và năng lực gìn giữ những giá trị chung, để bài hát đi tiếp, bền bỉ và sáng rõ hơn”.

Sự kiện trao tặng bản quyền bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng nằm trong chuỗi những hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 của Báo Nhân Dân đã lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, đồng thời tôn vinh những cống hiến to lớn của nhạc sĩ Phạm Tuyên cho nền âm nhạc Việt Nam.

Cùng với quyết định tiếp nhận, Báo Nhân Dân khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với IPCOM - AnnGroup trong vai trò đại diện pháp lý và đơn vị quản lý tài sản trí tuệ, để bảo đảm việc bảo hộ và quản trị quyền được thực hiện bài bản, đồng thời tổ chức khai thác và lan tỏa tác phẩm theo những chuẩn mực cao nhất, đúng tinh thần phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc.