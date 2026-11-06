Khai trương mô hình mua sắm mới Co.opmart Pro tại TP.HCM

Ngày 6.11, Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) chính thức khai trương Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi tại khu phức hợp Lancaster Legacy, TP.HCM. Với diện tích khu tự chọn hơn 2.000 m², tích hợp nhiều tiện ích công nghệ thông minh, dịch vụ mua sắm hiện đại và khu ẩm thực đa dạng, điểm bán mới mang đến trải nghiệm bán lẻ nâng cấp cho người tiêu dùng đô thị.

Nguyên lãnh đạo Trung ương và TP.HCM các thời kỳ chúc mừng khai trương Co.opmart Pro Nguyễn Trãi ẢNH: QUANG ĐỊNH

Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi đánh dấu bước phát triển mới của Saigon Co.op trong chiến lược đổi mới mô hình bán lẻ, kết hợp nền tảng thương hiệu Việt với không gian mua sắm hiện đại, công nghệ thông minh và hệ sinh thái dịch vụ tích hợp. Mô hình này được định vị ở phân khúc giữa mô hình Co.opmart truyền thống và hệ thống siêu thị cao cấp Finelife. Điểm nhấn nổi bật của Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi là việc ứng dụng thí điểm công nghệ vào nhiều công đoạn trong hành trình mua sắm. Khách hàng Bạch kim có thể trải nghiệm hệ thống xe đẩy thông minh tích hợp AI hỗ trợ nhận diện sản phẩm hoặc quét mã vạch, tự động cập nhật giỏ hàng điện tử và hiển thị tổng giá trị mua sắm theo thời gian thực. Sau khi hoàn tất lựa chọn hàng hóa, khách hàng Bạch kim có thể sử dụng mã QR đơn hàng để hỗ trợ đồng bộ dữ liệu thanh toán, góp phần rút ngắn thao tác tại quầy thu ngân. Cùng với đó, quầy tự thanh toán mang đến thêm lựa chọn giao dịch chủ động; robot sampling hỗ trợ giới thiệu và dùng thử sản phẩm; trạm cân đo sức khỏe ứng dụng AI bổ sung tiện ích chăm sóc sức khỏe cho khách hàng. Dịch vụ mua sắm trực tuyến Click&Collect cũng được tích hợp, giúp khách hàng linh hoạt lựa chọn hình thức đặt hàng trực tuyến và nhận hàng tại điểm bán...

Các đại biểu trải nghiệm xe đẩy hàng tự động tại Co.opmart Pro Nguyễn Trãi ẢNH: QUANG ĐỊNH

Phát biểu tại lễ khai trương, Tổng giám đốc Saigon Co.op Phạm Trung Kiên cho biết, Co.opmart Pro là công trình chào mừng 30 năm xây dựng và phát triển thương hiệu Co.opmart. Đây là dấu mốc thể hiện cam kết của Saigon Co.op trong việc không ngừng đổi mới, cải tiến để nâng cao chất lượng phục vụ vì khách hàng đã luôn tin yêu hệ thống Co.opmart suốt 30 năm qua. Với Co.opmart Pro, Saigon Co.op chọn kế thừa những giá trị đã làm nên uy tín của Co.opmart, ứng dụng công nghệ, nâng cấp cơ sở vật chất và phục vụ theo tiêu chuẩn hiện đại. Đây cũng là sự khẳng định cho định hướng phát triển nhất quán của Saigon Co.op: đổi mới nhưng không đánh mất bản sắc; hiện đại hóa nhưng không xa rời người tiêu dùng; ứng dụng công nghệ nhưng luôn đặt chất lượng hàng hóa, lợi ích khách hàng và giá trị nhân văn của mô hình hợp tác xã ở vị trí trung tâm. Saigon Co.op kỳ vọng Co.opmart Pro sẽ phát triển thành mô hình bán lẻ thế hệ mới, tạo thêm những lựa chọn mua sắm chất lượng cho người dân, đồng thời mở ra hướng tiếp cận mới trong tổ chức và vận hành hệ thống bán lẻ của đơn vị.

Khách hàng mua sắm rộn ràng ngày khai trương tại Co.opmart Pro Nguyễn Trãi ẢNH: QUANG ĐỊNH



