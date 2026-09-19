Khai trương nhà máy sản xuất đồ chơi thể thao vốn 100 triệu USD

Chiều 19.9, Tập đoàn Bestway tổ chức lễ khai trương Nhà máy công nghệ thể thao Bestway Cần Thơ tại khu công nghiệp VSIP Vĩnh Thạnh giai đoạn 1 (ở ấp Vĩnh Qui, xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ).

Nhà máy công nghệ thể thao Bestway Cần Thơ nằm trong khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (ấp Vĩnh Qui, xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ) ẢNH: TD

Dự án Nhà máy công nghệ thể thao Bestway Cần Thơ có tổng vốn đầu tư 2.603 tỉ đồng (tương đương 100 triệu USD), triển khai trên diện tích 28 ha. Theo thiết kế, nhà máy có năng lực sản xuất, gia công hơn 22 triệu sản phẩm mỗi năm, gồm đồ chơi bơm hơi, đồ chơi nhựa, dụng cụ thể thao dưới nước cùng với đó là linh kiện, thiết bị, phụ kiện nhựa, tấm PVC.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, kỳ vọng nhà máy sẽ hoạt động hiệu quả, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động; thúc đẩy các hoạt động dịch vụ, logistics và các ngành công nghiệp hỗ trợ. Để qua đó, góp phần giúp thành phố nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng kết nối với thị trường khu vực và quốc tế.

Ông William Zhu, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Bestway, cho biết theo kế hoạch phát triển, nhà máy sẽ gắn với mục tiêu đưa sản phẩm made in Vietnam xuất khẩu đến nhiều quốc gia trên toàn cầu. Lý do Bestway đã chọn Cần Thơ để đầu tư dự án lớn này vì thành phố có nguồn lao động dồi dào, những năm qua cơ sở hạ tầng có nhiều phát triển vượt bậc. Thành phố cũng là nơi an cư lạc nghiệp, an toàn, ổn định với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.