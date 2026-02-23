Khai xuân với những thương vụ tỉ USD

Những đơn hàng mang ý nghĩa chiến lược

Chiều tối 18.2 (theo giờ Mỹ), khi cả nước đang tận hưởng không khí tưng bừng của mùa xuân đầu tiên trong kỷ nguyên mới thì tại Washington D.C (Mỹ), Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ ký và trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác từ hàng loạt các tên tuổi lớn của 2 nước, tập trung vào công nghệ cao và hạ tầng bền vững. Nổi bật nhất là các thương vụ của ngành hàng không khi Vietnam Airlines ký hợp đồng mua 50 máy bay Boeing 737 MAX với Tập đoàn Boeing. Hai bên đang tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác lâu dài thông qua đơn đặt hàng đầu tiên của Vietnam Airlines đối với dòng máy bay thân hẹp của Boeing, trị giá 8,1 tỉ USD. Hãng hàng không Sun Phú Quốc Airways cũng ký hợp đồng mua 40 máy bay Boeing 787-9 Dreamliner với Boeing, trị giá khoảng 22,5 tỉ USD. Hợp đồng này giúp hãng hoàn thiện năng lực khai thác xuyên lục địa và góp phần củng cố niềm tin, thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương bền vững giữa doanh nghiệp hai nước. Từ nền tảng này, năng lực kết nối mở rộng sẽ trở thành đòn bẩy thúc đẩy mạnh mẽ dòng khách du lịch, đầu tư và thương mại giữa hai quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu cấp cao VN chứng kiến lễ ký hợp đồng mua máy bay Boeing của Hãng hàng không Sun Phú Quốc Airways Ảnh: SPA

Ngoài ra, Vietjet ký hợp đồng lựa chọn, mua động cơ và dịch vụ bảo dưỡng với Pratt & Whitney (thuộc RTX Corporation) cho 44 tàu bay A321NEO và A321XLR sử dụng động cơ GTF với giá trị khoảng 5,4 tỉ USD. Tổng hợp lại, riêng các hợp đồng mua tàu bay Boeing của các hãng hàng không VN trong đợt này đã đạt trên 35 tỉ USD. Chưa kể trước đó, tại triển lãm hàng không lớn nhất châu Á hồi đầu tháng 2, Vietjet đã làm "nức lòng" giới đầu tư khi công bố ký thỏa thuận với PIMCO (tập đoàn quản lý tài sản 2.000 tỉ USD của Mỹ) để huy động vốn cho đội bay cũng như hợp tác với Griffin Global Asset Management để cung cấp tài chính cho 6 tàu bay Boeing 737-8 trị giá khoảng 965 triệu USD.

Cục trưởng Cục Hàng không VN Uông Việt Dũng đánh giá các hợp đồng quy mô lớn với Boeing và Pratt & Whitney không chỉ mang ý nghĩa thương mại đơn thuần, mà được coi là bước ngoặt chiến lược thứ hai của ngành hàng không dân dụng VN sau giai đoạn mở cửa và tự do hóa thị trường. Bước ngoặt này tạo ra 3 nền tảng căn bản cho ngành trong giai đoạn 20 - 30 năm tới, bao gồm: Nền tảng tăng trưởng xanh và bền vững; Nền tảng an toàn - hiện đại hóa theo chuẩn ICAO; Nền tảng hội nhập và nâng tầm vị thế quốc gia. "Đây có thể nói là chuyến khởi hành may mắn của hàng không VN ngay những ngày đầu, tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ mới, kỷ nguyên mới", ông Uông Việt Dũng chia sẻ.

Cùng nằm trong khuôn khổ chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Mỹ, Bộ KH-CN đã trao giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng vệ tinh (cố định và di động) cho Công ty Starlink Services VN - là công ty 100% vốn nước ngoài (thuộc Starlink Holdings Netherlands B.V). Đây là bước cụ thể hóa chủ trương mở cửa công nghệ, hoàn thiện hạ tầng số quốc gia và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, thúc đẩy hợp tác công nghệ cao giữa VN và Mỹ. Song song, trong lĩnh vực y tế, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Công ty Mevion Medical Systems ký hợp đồng mua hệ thống xạ trị proton Mevion S250-FIT - hệ thống xạ trị ung thư proton hiện đại nhất tại Mỹ. VN là quốc gia đầu tiên tại châu Á sở hữu hệ thống thiết bị hiện đại này, mở ra hy vọng điều trị ung thư an toàn, hiệu quả hơn…

Hàng loạt doanh nghiệp đạt lợi nhuận tỉ USD

Cũng ngay những ngày đầu năm mới, nhiều doanh nghiệp công bố đạt dấu mốc lợi nhuận tỉ USD, tạo ra khí thế hừng hực để tiếp tục vươn lên trong giai đoạn tới. Có thể kể đến Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia VN (PVN) năm 2025 tiếp tục giữ vững vị trí doanh nghiệp trong nước lãi lớn nhất với lợi nhuận hợp nhất trước thuế khoảng 62.700 tỉ đồng, tương ứng 2,38 tỉ USD. Con số này tăng 13% so với năm trước đó và vượt 44% kế hoạch của tập đoàn. Năm vừa qua cũng là năm mà PVN tiếp tục phá kỷ lục doanh thu khi vượt mốc 1 triệu tỉ đồng. Tiếp theo là Tập đoàn Công nghiệp viễn thông quân đội (Viettel) với khoản lãi trước thuế 56.800 tỉ đồng, tương đương 2,15 tỉ USD. So với 2024, lợi nhuận của Viettel năm qua tăng trên 11%, đồng thời giữ mức tăng trưởng doanh thu 2 con số năm thứ hai liên tiếp (gần 14%, đạt 220.400 tỉ đồng).

Vingroup và Vinhomes cùng nhiều doanh nghiệp đạt lợi nhuận tỉ USD, tiếp tục tăng tốc góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới Ảnh: VIC

Một doanh nghiệp khác là Công ty CP Vinhomes có lợi nhuận hợp nhất trước thuế hơn 51.279 tỉ đồng, tương đương gần 1,95 tỉ USD. Đây cũng là công ty bất động sản duy nhất trong câu lạc bộ doanh nghiệp Việt lãi tỉ USD và liên tục nằm trong nhóm này từ năm 2019 đến nay. Nhờ kết quả tích cực của Vinhomes, Tập đoàn Vingroup cũng lần đầu chạm mốc lãi tỉ USD sau khi hợp nhất kết quả kinh doanh với 26.300 tỉ đồng, tương đương khoảng 1 tỉ USD và ghi nhận tăng 57% so với 2024. Câu lạc bộ lợi nhuận tỉ USD năm 2025 cũng xuất hiện một gương mặt mới khi Ngân hàng VPBank báo lợi nhuận trước thuế hợp nhất lên mức cao nhất lịch sử, đạt hơn 30.600 tỉ đồng, tương ứng hơn 1,16 tỉ USD và tăng 53% so với cùng kỳ năm 2024.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp khác đã nhiều năm liền đạt lợi nhuận tỉ USD như Vietcombank với lợi nhuận trước thuế hơn 44.000 tỉ đồng (khoảng 1,7 tỉ USD), tăng 4% so với năm 2024. Trong khi đó, VietinBank là đơn vị có sự tăng trưởng mạnh nhất khi lợi nhuận cải thiện 37% với lãi trước thuế đạt gần 43.500 tỉ đồng, khoảng 1,5 tỉ USD. Đây là mức kỷ lục của ngân hàng này từ trước đến nay. Một ngân hàng thuộc nhóm "Big 4" khác là BIDV cũng báo lãi trước thuế của năm vừa qua gần 37.900 tỉ đồng, tương đương 1,4 tỉ USD. Còn Agribank đến nay chưa công bố số liệu chính thức, nhưng lãnh đạo ngân hàng này tại buổi tổng kết kinh doanh 2025 cho biết họ đều hoàn thành hoặc vượt các chỉ tiêu. Trước đó, nhà băng này đặt mục tiêu lãi gần 28.700 tỉ đồng cả năm 2025, tương đương gần 1,1 tỉ USD. Ngoài ra, còn có 2 ngân hàng thương mại cổ phần lãi tỉ USD là MB đạt hơn 34.268 tỉ đồng trước thuế, tương ứng 1,3 tỉ USD, tăng gần 19% so với năm 2024 và Techcombank có lợi nhuận trước thuế năm vừa qua đạt 32.500 tỉ đồng, tương ứng 1,23 tỉ USD, tăng 18,2% so với năm 2024 và vượt mục tiêu đề ra.

Tăng tốc ngay từ đầu năm cho một kỷ nguyên mới

Những thương vụ tỉ USD hay hàng loạt các doanh nghiệp đạt lợi nhuận kỷ lục là một số kết quả cho thấy kinh tế VN đã sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới với khí thế mới. Chuyên gia kinh tế Trần Anh Tùng (Khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM) nhận xét các thỏa thuận, thương vụ kể trên phản ánh bước nhảy rất lớn về "chất" trong quan hệ kinh tế đối ngoại của VN. Nếu đặt trong tương quan với mức giải ngân FDI hằng năm khoảng trên 20 tỉ USD, quy mô các cam kết này cho thấy đối tác đang nhìn VN không chỉ như một điểm đến sản xuất chi phí cạnh tranh mà như một mắt xích chiến lược trong các chuỗi giá trị công nghệ, hàng không và dịch vụ cao cấp. Đặc biệt, việc tập trung vào khoa học công nghệ, chuyển đổi số, y tế và hạ tầng hàng không cho thấy cấu trúc hợp tác đã dịch chuyển sang các lĩnh vực có hệ số lan tỏa năng suất lớn, góp phần nâng chuẩn công nghệ và quản trị toàn nền kinh tế. Cùng với đó, việc kim ngạch thương mại tăng mạnh ngay từ tháng đầu năm trong bối cảnh tổng quy mô năm trước tiệm cận nghìn tỉ USD cho thấy các cam kết không dừng ở mức biểu tượng mà đang chuyển hóa thành đơn hàng và dòng tiền thực tế. Sự khởi động rực rỡ này tạo ra "độ mở niềm tin" lớn cho năm đầu của giai đoạn phát triển mới.

Chưa bao giờ VN có nhiều thuận lợi như vậy VN đã chính thức bước vào kỷ nguyên mới với mục tiêu tăng tốc, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao 2 chữ số để trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045. Khát vọng này hoàn toàn có cơ sở bởi sau 40 năm đổi mới, VN đã có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế. Đặc biệt, chúng ta đã bắt đầu hoàn thiện thể chế đồng bộ hơn và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, bao gồm đường bộ cao tốc, đường sắt đô thị, cảng hàng không... Đây là nền tảng vững chắc để chúng ta tự tin tăng tốc trong nhiều năm tới. PGS-TS Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Trường ĐH Sài Gòn

"Khi các hợp đồng giá trị lớn được ký với các tập đoàn và định chế tài chính hàng đầu, điều đó củng cố nhận định rằng VN đã đạt tới một ngưỡng tín nhiệm cao hơn trên bản đồ kinh tế toàn cầu. Thành công của định hướng chiến lược cấp quốc gia tạo ra nền tảng chính trị - thể chế ổn định, còn các cam kết quy mô lớn tạo lực đẩy kinh tế cụ thể. Vì thế, tôi kỳ vọng và tin rằng đây không chỉ là cảm xúc đầu năm, mà dựa trên cơ sở rằng nếu duy trì được ổn định vĩ mô và cải cách nhất quán, năm 2026 có thể trở thành điểm tăng tốc thực chất của một chu kỳ tăng trưởng dựa trên công nghệ, năng suất và doanh nghiệp nội lực mạnh hơn", ông Trần Anh Tùng nhìn nhận.

Cũng theo chuyên gia này, trong nền kinh tế quy mô trên 400 tỉ USD, việc xuất hiện ngày càng nhiều doanh nghiệp có lợi nhuận lớn cho thấy năng lực tích lũy vốn, quản trị và mở rộng thị trường đã được nâng lên đáng kể. Đây là nền tảng quan trọng để tăng trưởng dựa nhiều hơn vào nội lực. Để củng cố xu hướng này, chính sách cần tập trung vào duy trì môi trường thể chế ổn định, thị trường vốn phát triển và cơ chế thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp lớn với hệ sinh thái nội địa. Khi khu vực tư nhân đủ mạnh và đa dạng, nền kinh tế sẽ có động lực nội sinh vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Theo PGS-TS Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Trường ĐH Sài Gòn, VN đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, tạo cơ sở để tự tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nền kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức dưới 4%, hệ thống kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện, đồng bộ từ các tuyến đường bộ cao tốc, đường ven biển, tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM, cùng các tuyến vành đai quan trọng, cảng hàng không lớn… Đáng chú ý, quyết tâm chính trị rất lớn với sự đồng lòng, thống nhất của cả dân tộc từ sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã đưa ra chính sách và thể hiện quyết tâm đưa nền kinh tế tăng trưởng mạnh 2 con số trong năm 2026 cũng như các năm tiếp theo. Những phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm cũng là cam kết của VN với thế giới: là một đất nước mở cửa hội nhập, bình đẳng với các thành phần kinh tế, phá vỡ mọi rào cản để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. "Quyết tâm của Đảng, của toàn dân để đưa đất nước phát triển mạnh với thể chế thông thoáng, môi trường kinh doanh thuận lợi đã tạo ra niềm tin cho doanh nghiệp. Khi có được niềm tin, các doanh nghiệp sẽ mạnh dạn đầu tư, mở rộng kinh doanh bởi "đồng tiền đi liền khúc ruột" và họ nhìn thấy được cơ hội phát triển. Niềm tin đó không chỉ của doanh nghiệp trong nước mà còn đang lan rộng ở cộng đồng quốc tế", PGS-TS Trần Hoàng Ngân chia sẻ.