Khám phá 10 quốc gia có tên dài nhất thế giới

Ý nghĩa hoặc nguồn gốc của những cái tên này đều rất khác nhau, cũng như tên gọi "thật" của các quốc gia trong ngôn ngữ mẹ đẻ. Ví dụ, trong tiếng Đức, Đức được gọi là Deutschland, và trong tiếng Quan Thoại, Trung Quốc được gọi là Zhōngguó.

Tên gọi và danh xưng chính thức của các quốc gia thường dài hơn nhiều so với những gì thường được trình bày. Trong suốt lịch sử, các quốc gia, vương quốc và đế chế đều có những cái tên cực kỳ dài, thường là để thể hiện uy tín và sự hùng vĩ. Cộng hòa Venice thanh bình và Nhà nước Ottoman hùng vĩ là một vài ví dụ đáng nhớ nhất của xu hướng này. Những cái tên dài dòng thường là di sản của quá khứ, nhưng một số quốc gia vẫn giữ được những danh xưng xa hoa này cho đến ngày nay.

Dưới đây, World Atlas liệt kê 10 tên quốc gia dài nhất tính theo ký tự:

1. The United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland (45 ký tự)

Tên chính thức dài nhất của một quốc gia thuộc về nơi mà hầu hết mọi người thường gọi là Vương quốc Anh (Great Britain). Vương quốc Anh chính thức được thành lập vào năm 1707 sau khi Vương quốc Anh và Vương quốc Scotland hợp nhất thành một liên minh chính trị, do đó có tên gọi là "Vương quốc Liên hiệp Anh". Điều này không chỉ thống nhất hai quốc gia Anh và Scotland mà còn đưa cả Wales và Ireland vào liên minh. Ngày nay, phần lớn Ireland không còn là một phần của Vương quốc Anh nữa. Ngoại lệ rõ ràng là Bắc Ireland, nơi đã quyết định tiếp tục là một phần của Vương quốc Anh trong thời điểm hiện tại và điều này giải thích tại sao Bắc Ireland vẫn được nhắc đến trong tên gọi chính thức của mình.

Cung điện Westminster (Tòa nhà Quốc hội) và tháp Big Ben ở London, Vương quốc Anh

2.Independent and Sovereign Republic of Kiribati (41)

Kiribati, từng thuộc địa của Anh, là quốc gia nhỏ bé nằm ở vùng biển xa xôi của Thái Bình Dương. Dù diện tích như thế nào thì Kiribati vẫn mang trong mình một trong những cái tên dài nhất trên trái đất với tên gọi có năm 1979.

Quang cảnh từ trên không của Tarawa, Kiribati, ở Thái Bình Dương

3.Democratic Socialist Republic of Sri Lanka (37)

Kể từ khi Sri Lanka giành được độc lập từ Đế quốc Anh vào năm 1948, quốc gia này đã mang nhiều tên gọi khác nhau. Nước này vào năm 1972 từng có tên "Cộng hòa Sri Lanka Tự do, Có chủ quyền và Độc lập". Sri Lanka, có nghĩa là "Hòn đảo rực rỡ" trong tiếng bản địa, giờ đây là cách gọi thông thường của nhiều người khi trò chuyện. Tên gọi Sri Lanka một lần nữa được đổi thành "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka" vào năm 1978, đánh dấu sự thay đổi trong chính phủ và quan điểm xã hội của quốc gia này.

Lễ hội Esala ở Kandy, Sri Lanka

4.Federation of Saint Christopher and Nevis (37)

Saint Kits và Nevis là quốc đảo nhỏ nằm ở rìa phía đông của biển Caribe. Quốc đảo này trải qua vài trăm năm đầu là thuộc địa của Vương quốc Anh nhưng cuối cùng đã giành được độc lập hoàn toàn vào năm 1967. Đúng như tên gọi, Saint Kits và Nevis là hai hòn đảo lớn nhất của quốc gia này và từng được sáp nhập dưới thời cai trị của Anh. Khi giành được độc lập, hai hòn đảo quyết định duy trì sự thống nhất dưới một liên bang. Điều đó giải thích tên chính thức của quốc gia, bắt đầu bằng việc nêu rõ điều này và cũng hiển thị tên chính thức của mỗi hòn đảo, Saint Christopher và Nevis.

Một bãi biển cát đen ở Saint Kitts

5. Federal Democratic Republic of Ethiopia (35)

Tên đầy đủ của Ethiopia là Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia, ra đời vào năm 1995. Việc đổi tên được thúc đẩy bởi việc thông qua một hiến pháp mới. Một điều chưa từng có trong 40 năm. Hiến pháp mới tập trung vào việc trao quyền tự chủ lớn hơn cho các nhóm văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo và sắc tộc khác nhau sinh sống trong biên giới quốc gia. Đây là lý do tại sao tên gọi chính thức của Ethiopia bao gồm từ liên bang, nhằm nhấn mạnh vị thế của Ethiopia so với các cơ quan quản lý khác trên toàn quốc.

Thung lũng đẹp như tranh vẽ nằm giữa những ngọn núi ở Ethiopia

6.Democratic Republic of São Tomé and Príncipe (35)

Một quốc đảo khác, São Tomé và Príncipe, nằm ngoài khơi bờ biển Tây Phi. Được các nhà thám hiểm Bồ Đào Nha đặt tên, São Tomé và Príncipe vẫn là một phần của Đế quốc Bồ Đào Nha cho đến khi được trao trả độc lập vào năm 1975. Tên chính thức của quốc gia này nhấn mạnh và tôn vinh nền độc lập khỏi ách thống trị của thực dân và việc thực thi nền dân chủ cùng chính quyền đại diện.

Quang cảnh từ trên cao của bãi biển và ngôi làng Burra ở đảo Hoàng tử, São Tomé và Príncipe, châu Phi

7.People's Democratic Republic of Algeria (34)

Algeria giành được độc lập vào năm 1962 sau cuộc chiến tranh lâu dài và đẫm máu chống lại người Pháp. Quốc gia mới này đã lấy tên chính thức là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Algeria chỉ vài năm sau khi thoát khỏi ách thống trị của nước ngoài. Cái tên này biểu thị sự đoàn kết và thống nhất của người dân Algeria.

Nhà thờ Hồi giáo lớn của Algiers trong cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp

8.Federal Democratic Republic of Nepal (32)

Nepal là quốc gia nằm giữa hai siêu cường châu Á là Ấn Độ và Trung Quốc. Sâu trong dãy núi Himalaya, Nepal là một trong những quốc gia xa xôi nhất hành tinh. Theo truyền thống Hindu, tên gọi ban đầu của Nepal là Ne Muni hay Nemi, được cho bắt nguồn từ một vị hiền triết đã sống ở đó hàng ngàn năm trước. Mặc dù không còn mang tên gọi cổ xưa, nhưng quốc gia Nepal hiện đại vẫn có một tên gọi chính thức khá dài.

Một bảo tháp gần làng Dingboche được trang trí bằng cờ cầu nguyện và phông nền là núi Kangtega và Thamserku

9.Democratic People's Republic of Korea (32)

Tên gọi chính thức của đất nước này được đặt ra lần đầu tiên sau Chiến tranh Triều Tiên, kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn vào năm 1953: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

Đài tưởng niệm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên ở Bình Nhưỡng

10.Independent State of Papua New Guinea (32)

Papua New Guinea lần đầu tiên giành được độc lập từ Úc vào năm 1975. Ban đầu là thuộc địa của Anh, khu vực sau này trở thành Papua New Guinea đã được trao cho chính phủ Úc vào đầu thế kỷ 20. Ngày nay, người dân Papua New Guinea vẫn giữ vững nền độc lập mạnh mẽ, và tên gọi chính thức của quốc gia này phản ánh điều đó. Chủ quyền và quyền tự quản vẫn là niềm tự hào to lớn của quốc gia.