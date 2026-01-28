Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Khám phá 10 quốc gia sản xuất bạc lớn nhất thế giới

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
28/01/2026 08:51 GMT+7

Sản lượng bạc toàn cầu đạt 25.000 tấn trong năm 2024. Trong khi đó, chỉ có 20 đến 30% lượng bạc đến từ các mỏ bạc nguyên sinh; còn lại là sản phẩm phụ của việc khai thác các kim loại khác, chẳng hạn như đồng, chì và kẽm.

Dựa trên dữ liệu từ Cục Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) và World Population Review, dưới đây là top 10 quốc gia sản xuất bạc hàng đầu thế giới, sản lượng theo năm 2024.

Mexico

Mexico vẫn là nhà sản xuất bạc hàng đầu thế giới, đạt 6.300 tấn. Các bang Zacatecas, Durango và Chihuahua chiếm khoảng 80% sản lượng quốc gia, biến đất nước thành những cường quốc khai thác mỏ. Bạc đã đóng vai trò trung tâm trong nền kinh tế Mexico trong nhiều thế kỷ, với hoạt động buôn bán bắt đầu từ những năm 1500, và chỉ riêng năm 2024, ngành này đã đóng góp 68,24 tỉ peso (khoảng 1,4 tỉ USD) cho ngành khai thác mỏ.

Trong vòng xoáy của giá bạc, đâu là 10 quốc gia sản xuất bạc lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

Trung Quốc

Trung Quốc sản xuất 3.300 tấn bạc vào năm 2024, giảm nhẹ so với 3.400 tấn năm 2023. Mỏ bạc lớn nhất của Trung Quốc là khu khai thác Ying của Silvercorp Metals, sản xuất 197 tấn (6,95 triệu ounce) trong năm tài chính 2025, đánh dấu mức tăng 17% so với năm trước nhờ việc mở rộng nhà máy số hai. Mặc dù sản lượng giảm nhẹ do trữ lượng cạn kiệt, Trung Quốc vẫn là một nhân tố chính trong nguồn cung bạc toàn cầu.

Peru

Peru, nhà sản xuất bạc lớn thứ ba, đã cung cấp 3.100 tấn vào năm 2024. Phần lớn bạc của nước này là sản phẩm phụ của khai thác đồng, liên kết chặt chẽ sản lượng của nước này với xu hướng thị trường đồng. Ngành khai khoáng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Peru, chiếm 9,5% GDP, và bạc vẫn là mặt hàng xuất khẩu chủ yếu bất chấp những thách thức như chất lượng quặng giảm và bất ổn xã hội.

Bolivia

Năm 2024, Bolivia sản xuất 1.300 tấn bạc, đứng thứ tư thế giới cùng với Ba Lan. Xuất khẩu bạc mang về khoảng 1,2 tỉ đô la Mỹ, nhấn mạnh vai trò của kim loại này như một nguồn thu quan trọng và là trụ cột chính của ngành khai thác mỏ Bolivia.

Trong vòng xoáy của giá bạc, đâu là 10 quốc gia sản xuất bạc lớn nhất thế giới - Ảnh 2.

Ba Lan

Ba Lan cũng sản xuất 1.300 tấn bạc vào năm 2024, giảm nhẹ so với năm trước. Ba Lan nắm giữ trữ lượng bạc lớn thứ ba thế giới với 61.100 tấn, đảm bảo vai trò chiến lược lâu dài trong sản xuất bạc toàn cầu.

Chile

Sản lượng bạc của Chile đạt 1.200 tấn vào năm 2024, giảm so với 1.260 tấn năm 2023. Với khoảng 85% bạc được sản xuất như một sản phẩm phụ của khai thác đồng, vận may về bạc của nước này gắn liền với xu hướng thị trường đồng. Ngành khai thác mỏ vẫn tiếp tục là động lực kinh tế quan trọng, đóng góp 14% vào GDP của quốc gia.

Nga

Nga đã sản xuất 1.200 tấn bạc vào năm 2024, giảm nhẹ so với 1.240 tấn của năm trước đó. Bất chấp những thách thức trong xuất khẩu kim loại, Nga vẫn là nhà đóng góp đáng kể cho nguồn cung bạc toàn cầu.

Mỹ

Mỹ đã sản xuất 1.100 tấn bạc vào năm 2024, tăng từ 1.020 tấn vào năm 2023. Sản lượng chính đến từ mỏ Greens Creek của Hecla Mining ở Alaska, được bổ sung bởi 31 hoạt động khác sản xuất bạc như một sản phẩm phụ của vàng và kim loại cơ bản. Bạc đã đóng góp khoảng 960 triệu đô la Mỹ cho nền kinh tế trong nước, phần lớn được tiêu thụ trong nước hơn là xuất khẩu.

Trong vòng xoáy của giá bạc, đâu là 10 quốc gia sản xuất bạc lớn nhất thế giới - Ảnh 3.

Úc

Úc sản xuất 1.000 tấn bạc vào năm 2024, giảm nhẹ so với năm trước. Bạc chủ yếu là sản phẩm phụ của khai thác vàng và đồng, với mỏ Cannington của South32 sản xuất 12,67 triệu ounce, là hoạt động khai thác lớn nhất cả nước. 

Kazakhstan

Quốc gia này sản xuất 1.000 tấn bạc vào năm 2024, tăng từ 985 tấn năm 2023, chứng tỏ các mỏ của họ đang nắm giữ một lượng tài nguyên đáng kể. Khi nói đến việc khai thác giá trị, Kazakhstan thực sự rất mạnh trong lĩnh vực khai thác khoáng sản toàn cầu, biến quốc gia này trở thành một nhân tố quan trọng trong nền kinh tế bạc thế giới hiện nay và trong tương lai.

Tin liên quan

Cây cầu đáng sợ nhất hành tinh, cảm giác như 'đang lái xe đến tận cùng thế giới'

Cây cầu đáng sợ nhất hành tinh, cảm giác như 'đang lái xe đến tận cùng thế giới'

Đây là cây cầu bắc qua mặt nước dài nhất hành tinh - đáng sợ đến mức người ta cho rằng đã có những cơn hoảng loạn khi lái xe qua

Khám phá thêm chủ đề

giá bạc sản xuất bạc Mexico sản xuất bạc lớn nhất thế giới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận