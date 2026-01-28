Khám phá 10 quốc gia sản xuất bạc lớn nhất thế giới

Dựa trên dữ liệu từ Cục Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) và World Population Review, dưới đây là top 10 quốc gia sản xuất bạc hàng đầu thế giới, sản lượng theo năm 2024.

Mexico

Mexico vẫn là nhà sản xuất bạc hàng đầu thế giới, đạt 6.300 tấn. Các bang Zacatecas, Durango và Chihuahua chiếm khoảng 80% sản lượng quốc gia, biến đất nước thành những cường quốc khai thác mỏ. Bạc đã đóng vai trò trung tâm trong nền kinh tế Mexico trong nhiều thế kỷ, với hoạt động buôn bán bắt đầu từ những năm 1500, và chỉ riêng năm 2024, ngành này đã đóng góp 68,24 tỉ peso (khoảng 1,4 tỉ USD) cho ngành khai thác mỏ.

Trung Quốc

Trung Quốc sản xuất 3.300 tấn bạc vào năm 2024, giảm nhẹ so với 3.400 tấn năm 2023. Mỏ bạc lớn nhất của Trung Quốc là khu khai thác Ying của Silvercorp Metals, sản xuất 197 tấn (6,95 triệu ounce) trong năm tài chính 2025, đánh dấu mức tăng 17% so với năm trước nhờ việc mở rộng nhà máy số hai. Mặc dù sản lượng giảm nhẹ do trữ lượng cạn kiệt, Trung Quốc vẫn là một nhân tố chính trong nguồn cung bạc toàn cầu.

Peru

Peru, nhà sản xuất bạc lớn thứ ba, đã cung cấp 3.100 tấn vào năm 2024. Phần lớn bạc của nước này là sản phẩm phụ của khai thác đồng, liên kết chặt chẽ sản lượng của nước này với xu hướng thị trường đồng. Ngành khai khoáng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Peru, chiếm 9,5% GDP, và bạc vẫn là mặt hàng xuất khẩu chủ yếu bất chấp những thách thức như chất lượng quặng giảm và bất ổn xã hội.

Bolivia

Năm 2024, Bolivia sản xuất 1.300 tấn bạc, đứng thứ tư thế giới cùng với Ba Lan. Xuất khẩu bạc mang về khoảng 1,2 tỉ đô la Mỹ, nhấn mạnh vai trò của kim loại này như một nguồn thu quan trọng và là trụ cột chính của ngành khai thác mỏ Bolivia.

Ba Lan

Ba Lan cũng sản xuất 1.300 tấn bạc vào năm 2024, giảm nhẹ so với năm trước. Ba Lan nắm giữ trữ lượng bạc lớn thứ ba thế giới với 61.100 tấn, đảm bảo vai trò chiến lược lâu dài trong sản xuất bạc toàn cầu.

Chile

Sản lượng bạc của Chile đạt 1.200 tấn vào năm 2024, giảm so với 1.260 tấn năm 2023. Với khoảng 85% bạc được sản xuất như một sản phẩm phụ của khai thác đồng, vận may về bạc của nước này gắn liền với xu hướng thị trường đồng. Ngành khai thác mỏ vẫn tiếp tục là động lực kinh tế quan trọng, đóng góp 14% vào GDP của quốc gia.

Nga

Nga đã sản xuất 1.200 tấn bạc vào năm 2024, giảm nhẹ so với 1.240 tấn của năm trước đó. Bất chấp những thách thức trong xuất khẩu kim loại, Nga vẫn là nhà đóng góp đáng kể cho nguồn cung bạc toàn cầu.

Mỹ

Mỹ đã sản xuất 1.100 tấn bạc vào năm 2024, tăng từ 1.020 tấn vào năm 2023. Sản lượng chính đến từ mỏ Greens Creek của Hecla Mining ở Alaska, được bổ sung bởi 31 hoạt động khác sản xuất bạc như một sản phẩm phụ của vàng và kim loại cơ bản. Bạc đã đóng góp khoảng 960 triệu đô la Mỹ cho nền kinh tế trong nước, phần lớn được tiêu thụ trong nước hơn là xuất khẩu.

Úc

Úc sản xuất 1.000 tấn bạc vào năm 2024, giảm nhẹ so với năm trước. Bạc chủ yếu là sản phẩm phụ của khai thác vàng và đồng, với mỏ Cannington của South32 sản xuất 12,67 triệu ounce, là hoạt động khai thác lớn nhất cả nước.

Kazakhstan

Quốc gia này sản xuất 1.000 tấn bạc vào năm 2024, tăng từ 985 tấn năm 2023, chứng tỏ các mỏ của họ đang nắm giữ một lượng tài nguyên đáng kể. Khi nói đến việc khai thác giá trị, Kazakhstan thực sự rất mạnh trong lĩnh vực khai thác khoáng sản toàn cầu, biến quốc gia này trở thành một nhân tố quan trọng trong nền kinh tế bạc thế giới hiện nay và trong tương lai.