Khám phá 116 tượng ông Địa độc đáo trong 'Ông Địa của chú Ba'

Qua 116 pho tượng được nặn hoàn toàn bằng tay, cuốn sách ảnh Ông Địa của chú Ba của thạc sĩ Nguyễn Hiếu Tín, giảng viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng (NXB Dân Trí và Mây Thong Dong vừa ấn hành), kể câu chuyện về bộ sưu tập 116 tượng ông Địa độc đáo của một người thợ chưa từng nhận mình là nghệ nhân, nhưng lại tạo nên những tác phẩm đầy sáng tạo và giàu giá trị nghệ thuật.

Trong văn hóa Nam bộ, ông Địa là một vị thần rất đặc biệt ẢNH: ĐÌNH LONG

Ông Địa cưỡi linh thú ẢNH: ĐÌNH LONG

Ông Địa phi ngựa ẢNH: ĐÌNH LONG

Ông Nguyễn Văn Ba (sinh năm 1956), quê xóm Lò Chén (Bình Dương), lớn lên giữa vùng gốm truyền thống, nơi chùa, đình, miếu và tín ngưỡng dân gian hiện diện trong đời sống thường nhật. Từ nhỏ, ông đã thấm cảm quan về đất, lửa và hình khối một cách tự nhiên.

Không qua trường lớp mỹ thuật, không theo một lò nghề chính thức và cũng chưa bao giờ nhận mình là nghệ nhân, hơn 30 năm sưu tầm đồ xưa, sống cùng những vật dụng in dấu thời gian, ông Ba dần tìm đến việc nặn tượng ông Địa như một cách lưu giữ ký ức.

Mỗi pho tượng ông Địa có một gương mặt và sắc thái riêng

Theo tác giả Nguyễn Hiếu Tín, ông Ba chưa bao giờ xem việc nặn tượng là nghề, mà đơn giản là làm điều mình yêu thích. Từ chọn đất, pha vật liệu, tạo hình, nung đến sơn màu đều do một tay ông thực hiện. Không khuôn đúc, không sản xuất hàng loạt, mỗi pho tượng đều mang một gương mặt, thần thái riêng: có tượng nở nụ cười hiền hậu, có ánh mắt trầm tư, có dáng ngồi ung dung, cũng có những tạo hình hóm hỉnh khiến người xem bật cười.

Hiện tác giả sở hữu khoảng 250 tượng do ông Ba tạo tác và tuyển chọn 116 pho để giới thiệu trong sách. Bộ tượng được chia thành bốn nhóm: Ông Địa an tọa, Ông Địa hành động, Ông Địa cưỡi linh thú và Ông Địa vui, giúp người xem cảm nhận hành trình biến hóa của một biểu tượng dân gian giàu sức sống.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Hiếu Tín với niềm vui "đứa con tinh thần" Ông Địa của chú Ba vừa ra mắt ẢNH: ĐÌNH LONG

Trong văn hóa Nam bộ, ông Địa là vị thần gần gũi, vừa giữ đất, giữ nhà, vừa hiện diện như một "người quen" trong cửa tiệm, góc chợ hay trên bàn thờ mỗi gia đình. Bởi vậy, hình tượng ông không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng mà còn phản ánh một nếp sống bình dị, thân tình của người dân phương Nam.

Dày 152 trang, khổ 16 x 24 cm, Ông Địa của chú Ba không chỉ giới thiệu những pho tượng đất nung độc đáo mà còn kể câu chuyện về một cách gìn giữ di sản. Qua từng trang sách, người đọc hiểu hơn hành trình của người thợ âm thầm dành nhiều năm tạo tác, cũng như nỗ lực sưu tầm, nghiên cứu và lưu giữ của tác giả Nguyễn Hiếu Tín.

Ông vừa giữ đất, giữ nhà, vừa hiện diện như một "người quen" trong cửa tiệm, góc chợ, bàn thờ gia đình ẢNH: ĐÌNH LONG

Ông Địa dáng ngồi thấp, chắc và gần mặt đất gợi cảm giác có một điểm tựa ẢNH: ĐÌNH LONG

Cuốn sách cũng cho thấy bảo tồn không chỉ là gìn giữ hiện vật mà còn là gìn giữ những câu chuyện phía sau. "Chú Ba" tạo tác, còn Nguyễn Hiếu Tín sưu tầm, ghi chép và đưa các tác phẩm đến với công chúng. Một người lưu giữ ký ức bằng đôi tay, người kia nối dài giá trị ấy qua nghiên cứu và xuất bản, để những pho tượng ông Địa tiếp tục có đời sống trong văn hóa đương đại.