'Công việc, con ngựa và chúng ta' không chỉ là chuyện áo cơm

Có một giai đoạn nào đấy, những người trẻ thường được khuyên hãy theo đuổi đam mê, nhưng một độ tuổi khác, họ lại được khuyên phải kiếm thật nhiều tiền, để rồi nhiều người đi làm mỗi ngày không biết rốt cuộc mình phải chạy theo điều gì.

Công việc, con ngựa và chúng ta của hai tác giả Nguyễn Đinh Khoa và Lưu Đình Long (NXB Dân Trí và Mây Thong Dong vừa ấn hành) rơi đúng ở khoảng giao nhau "mông lung" ấy. Cuốn sách không dạy làm giàu, không hướng dẫn quản trị, cũng không kể chuyện thành công theo kiểu truyền cảm hứng quen thuộc, mà đặt ra một câu hỏi gần gũi hơn: "Sau tất cả những cuộc đua mưu sinh, chúng ta còn giữ được chính là mình hay không?".

Điều rất thú vị là trong nội dung cuốn sách, hai tác giả hoàn toàn không rao giảng về thành công, mà họ thủ thỉ kể chuyện mình. Một kiến trúc sư bỗng chốc trở thành người quản lý dự án, nhiều lần đứng trước ngã rẽ nghề nghiệp. Nhiều lần muốn nghỉ việc. Những va chạm với cấp trên quá… khó xử. Những trải nghiệm trong môi trường sống khắc nghiệt. Tất cả được kể bằng giọng điệu chân thành.

Bìa sách Công việc, con ngựa và chúng ta do NXB Dân Trí và Mây Thong Dong ấn hành ẢNH: Q.TRÂN

Bìa sách Công việc, con ngựa và chúng ta do NXB Dân Trí và Mây Thong Dong ấn hành ẢNH: Q.TRÂN

Đọc tác phẩm mới Công việc, con ngựa và chúng ta, độc giả như bắt gặp bóng dáng mình thấp thoáng trong vài trang sách. Ai từng đi làm đều hiểu cảm giác bị đánh giá thấp năng lực. Ai từng trưởng thành đều hiểu cảm giác muốn buông bỏ một công việc nhưng lại nghĩ đến trách nhiệm với gia đình. Những đời thường ấy, làm cuốn sách trở nên gần gũi hơn nhiều tác phẩm kỹ năng khác.

Điểm đáng quý nhất là các tác giả không tô hồng đời sống công sở. Họ thừa nhận những bất công, những va đập và cả những tổn thương nghề nghiệp. Nhưng thay vì chìm trong oán trách, cuốn sách chọn một thái độ bình tĩnh hơn: hãy học cách nhìn lại của chính mình để hoàn thiện.

N ẺO VỀ BÌNH AN SAU NHỮNG ÁP LỰC

Trong một thời đại mà mạng xã hội liên tục khuyến khích người ta bỏ việc để tìm kiếm "phiên bản tốt hơn", cuốn sách đưa ra nhiều góc nhìn để người trẻ lựa chọn. Đôi khi ở lại cũng cần dũng khí không kém ra đi. Đôi khi trưởng thành không phải là đổi việc liên tục mà là học cách đi sâu vào điều mình đang làm.

Các chương sách thường bắt đầu bằng một câu chuyện thực tế rồi mở rộng thành những suy ngẫm về đời sống. Từ chuyện chọn nghề, ứng xử nơi công sở, áp lực thành tích đến những bài học về lòng biết ơn, trách nhiệm và sự kiên định. Cách viết này khiến cuốn sách vừa có chất liệu thực tiễn vừa có chiều sâu chiêm nghiệm.

Người đọc cũng dễ dàng nhận ra ảnh hưởng của tư tưởng Phật giáo và thực tập chánh niệm nhưng không bằng ngôn ngữ giáo điều. Những khái niệm như vô thường, duyên khởi hay biết ơn được chuyển hóa thành những câu chuyện bình dị, quen thuộc.

Có lẽ vì vậy mà cuốn sách phù hợp với mọi đối tượng độc giả. Người mới đi làm sẽ thấy ở đó những kinh nghiệm thực tế. Người đã làm việc lâu năm sẽ thấy những câu hỏi quen thuộc về ý nghĩa nghề nghiệp. Còn những ai đang đứng trước ngã rẽ cuộc đời có thể tìm được một góc nhìn để suy nghĩ thêm.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều cuốn sách nói về thành công, Công việc, con ngựa và chúng ta khuyên ta không nặng nợ chuyện chọn áo cơm, mà trên hết là sự trải nghiệm và trưởng thành hết sức đáng quý.

Nếu một ngày con ngựa tham vọng buộc phải dừng lại, công việc cũng không còn trung tâm, thì cuộc đời mỗi chúng ta sẽ còn lại điều gì? Đó không phải là bí quyết thăng tiến hay công thức thành công mà chính là nẻo về bình an sau những áp lực khi đời sống hiện đại quay cuồng.