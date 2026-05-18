Những cuốn sách giúp hiểu đúng về AI và công nghệ

Không chỉ mở ra nhiều góc nhìn về trí tuệ nhân tạo, khoa học thần kinh và khả năng thích nghi của con người trong thời đại số, các ấn phẩm còn hướng tới việc trang bị tư duy phản biện, nền tảng tri thức và khả năng thích ứng cho người trẻ trước sự phát triển mạnh mẽ của AI và công nghệ.

Từ bộ não con người đến ChatGPT

Trong 3 ấn phẩm mới, Lược sử trí khôn - Từ giun biển đến ChatGPT là cuốn sách mang tính gợi mở mạnh mẽ khi dẫn người đọc bước vào hành trình khám phá trí tuệ từ những dạng sống sơ khai đến các thành tựu AI đang làm thay đổi thế giới hôm nay.

Tác giả Max Bennett mở đầu bằng một câu hỏi tưởng chừng đơn giản: "Vì sao AI có thể đánh bại đại kiện tướng cờ vua nhưng lại lúng túng với những việc đời thường như xếp bát đĩa vào máy rửa chén?". Từ đó, cuốn sách không chỉ nói về công nghệ, mà quay trở lại với cội nguồn của trí thông minh: bộ não con người.

Thông qua "5 bước đột phá" trong tiến hóa, cuốn sách tái hiện hành trình hình thành trí tuệ sinh học với nhiều thử nghiệm, thất bại và bước ngoặt. Thông qua đó, người đọc có thể hiểu rõ hơn khả năng học hỏi, thích nghi và xử lý thông tin của con người trong môi trường phức tạp - điều mà AI hiện nay vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn.

Người trẻ nên sống thế nào trong thời đại AI?

Nếu Lược sử trí khôn - Từ giun biển đến ChatGPT giúp bạn đọc hiểu hơn về bản chất của trí thông minh thì Sống thư thái trong thời đại AI đi thẳng vào câu hỏi gần gũi hơn với đời sống hôm nay: con người nên học tập, làm việc và thích nghi ra sao khi AI đang thay đổi từng ngày?

Trong vài năm gần đây, AI trở thành chủ đề xuất hiện dày đặc trong giáo dục, truyền thông và lao động sáng tạo. Những công cụ mới liên tục ra đời vừa mở ra cơ hội, vừa kéo theo nhiều lo lắng: liệu con người có bị thay thế, liệu năng lực cá nhân có trở nên lỗi thời hay người trẻ đang ngày càng phụ thuộc vào máy móc?

Không né tránh những băn khoăn ấy, cuốn sách lựa chọn góc nhìn bình tĩnh và cân bằng hơn. Thay vì cổ vũ việc chạy theo mọi xu hướng công nghệ, Sống thư thái trong thời đại AI đưa ra 48 gợi ý thực tiễn để sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ, đồng thời nhấn mạnh việc hiểu bản chất và giới hạn của công nghệ.

Theo thông tin từ nhà xuất bản, cuốn sách có thể được xem như một "bản đồ định hướng" giúp người trẻ không hoang mang trước thay đổi, không thần thánh hóa AI nhưng cũng không quay lưng với những tiến bộ công nghệ đang mở ra nhiều khả năng mới.

Khi AI chạm đến tâm lý và xã hội

Bên cạnh các cuốn sách trực tiếp bàn về AI, Trí tuệ nhân tạo dưới lăng kính tâm lí học mở rộng góc nhìn sang những tác động tâm lý và xã hội mà công nghệ đang tạo ra.

Cuốn sách đặt ra nhiều câu hỏi gần gũi với người trẻ hiện nay: vì sao con người dễ bị cuốn hút bởi AI, ai chịu trách nhiệm khi AI cung cấp dữ liệu sai hay quyền riêng tư sẽ thay đổi ra sao khi công nghệ ngày càng can thiệp sâu vào đời sống và lao động?



Thay vì đưa ra những câu trả lời đơn giản, tác phẩm mở ra không gian suy nghĩ liên ngành giữa khoa học, triết học và tâm lý học. Qua đó, cuốn sách nhấn mạnh rằng trí tuệ con người không chỉ nằm ở tốc độ xử lý thông tin, mà còn bao gồm trực giác, cảm xúc, ký ức, trải nghiệm sống và sự đồng cảm - những giá trị làm nên bản chất của con người trong thời đại công nghệ.

"Hành trang cho người trẻ" trong kỷ nguyên số

Các ấn phẩm thuộc dòng sách “Hành trang cho người trẻ” của Nhà xuất bản Kim Đồng hướng đến việc trang bị cho bạn đọc trẻ nền tảng tri thức, tư duy phản biện và khả năng thích ứng trong bối cảnh khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đang tác động ngày càng sâu rộng đến đời sống xã hội.

“Không chỉ cung cấp kiến thức về AI, các ấn phẩm còn cho thấy nỗ lực đưa khoa học - công nghệ đến gần hơn với người trẻ qua những góc nhìn đời sống, tâm lý và xã hội; nơi công nghệ không còn là câu chuyện của tương lai mà đã trở thành một phần của hiện tại.