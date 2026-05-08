Chủ tịch Hội Tin học TP.HCM: 'Trí tuệ nhân tạo không đến để thay thế con người'

Sáng 8.5, Hội Tin học TP.HCM phối hợp Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM) tổ chức diễn đàn dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) mùa hè 2026 với chủ đề "Tiếng nói của dữ liệu thời AI".

Ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội Tin học TP.HCM, nhìn nhận hiện AI không chỉ đơn thuần là những dòng mã hay thuật toán vô hồn, mà nó giống như một dòng chảy năng lượng mới đang len lỏi và tái định hình từng hơi thở của kinh tế, của quốc gia và mỗi doanh nghiệp. "Giữa làn sóng AI cuộn trào ấy, có một chân lý vĩnh cửu vẫn đứng vững: dữ liệu mới chính là trái tim", ông Long nói.

Ông Long cho biết chuyển đổi số, hay xa hơn là kỷ nguyên AI không phải là cuộc đua để xem ai có thuật toán nhanh nhất, mà đó là cuộc cách mạng của sự thấu hiểu. Ông cho rằng đã đến lúc ngừng xem dữ liệu là những tập tin nằm im trong kho lưu trữ, mà hãy coi đó như những thực thể sống có tiếng nói riêng, là tiếng nói của sự thật, minh chứng cho sự minh bạch.

Dữ liệu là nền tảng duy nhất để AI không trở thành những ảo giác công nghệ, mà trở thành người cộng sự tận tụy mang lại giá trị thực cho cuộc sống.

"AI không đến để thay thế con người. AI đến để hoàn thiện chúng ta. Nó đóng vai trò như một động cơ thông minh, giúp chuyển hóa những đại dương dữ liệu tĩnh lặng thành những quyết định chiến lược sắc bén", ông Long đánh giá.

Đối với thế hệ trẻ, Chủ tịch Hội Tin học TP.HCM chia sẻ trong kỷ nguyên mà AI có thể trả lời mọi câu hỏi, sứ mệnh của thế hệ chúng ta không phải là cung cấp đáp án mà phải trang bị cho người trẻ "niềm tin số" và tư duy phản biện.

"Hãy để các bạn dùng công nghệ, chứ đừng để công nghệ dẫn dắt các bạn. Hãy dùng AI để phụng sự cộng đồng, để giáo dục trở nên bao dung hơn, và để tương lai trở nên bền vững hơn", ông Long gửi gắm.

Hoàn thiện thể chế về dữ liệu và trí tuệ nhân tạo

Ở góc độ quản lý nhà nước, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM Nguyễn Hữu Yên cho biết dữ liệu và trí tuệ nhân tạo đã vượt ra khỏi khái niệm của những công cụ hỗ trợ để trở thành "nguyên tử" cốt lõi cấu thành nên sự phát triển của nền kinh tế số.

Nếu dữ liệu được ví như nguồn tài nguyên vô tận thì AI chính là chìa khóa để "khai phóng" và chuyển hóa tài nguyên đó thành những giá trị thực tiễn. Diễn đàn nhằm định vị lại tầm nhìn chiến lược: không có AI nếu thiếu dữ liệu chất lượng và dữ liệu sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có AI khai phá.

Theo ông Yên, chuyển đổi số không phải là cuộc đua về số lượng các ứng dụng AI, mà là cuộc cách mạng về chất lượng quản trị dữ liệu. Để AI thực sự thông minh và chuẩn xác cần một hạ tầng dữ liệu sạch, minh bạch và có tính kết nối cao. "Đây chính là nền tảng bền vững để các giải pháp khoa học công nghệ của TP.HCM không chỉ dừng lại ở thử nghiệm mà có thể đi thẳng vào giải quyết các bài toán vận hành phức tạp", ông Yên nhận định.

Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp và các startup sẽ không ngừng sáng tạo nên những mô hình kinh doanh mới, nơi dữ liệu trở thành tài sản chiến lược và AI trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi. Sự giao thoa này sẽ giúp TP.HCM hình thành nên những chuỗi giá trị mới, tạo ra những sản phẩm và dịch vụ số có hàm lượng tri thức cao, đủ sức vươn tầm khu vực.

"Chúng tôi cam kết sẽ đồng hành trong việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách để dữ liệu và trí tuệ nhân tạo phát triển đúng hướng, mang lại lợi ích thiết thực và bảo vệ quyền lợi của cộng đồng", ông Yên khẳng định.

Diễn đàn dữ liệu và trí tuệ nhân tạo mùa hè năm 2026 mang đến một hệ sinh thái kết nối đa tầng, quy tụ hàng trăm khách tham dự từ các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp đa ngành.

Bên cạnh đó, khu triển lãm quy tụ hơn 50 gian hàng công nghệ đến từ các startup đổi mới sáng tạo, các tập đoàn và doanh nghiệp uy tín trong nước lẫn quốc tế như Sandisk, Infineon Technologies, WD, Bitdefender, Konica Minolta, Quanskill, FSI...

Tại đây, các đơn vị sẽ trình diễn những sản phẩm và giải pháp đột phá, từ hạ tầng lưu trữ đến ứng dụng AI thực tế trong các nhóm lĩnh vực trọng điểm như y tế và chăm sóc sức khỏe thông minh, giáo dục, nhân sự, quản trị và chuyển đổi số doanh nghiệp.