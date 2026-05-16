Vì sao ‘Bám váy mẹ’ vượt khỏi một cuốn sách về LGBTQ+?

Tại buổi giao lưu ra mắt sách ở Đường Sách TP.HCM sáng 16.5, tác giả chia sẻ: "Những điều đến từ trái tim sẽ chạm đến trái tim" - câu nói cũng phần nào lý giải vì sao cuốn sách nhận được nhiều sự đồng cảm từ bạn đọc sau khi phát hành.

Buổi ra mắt sách Bám váy mẹ của tác giả Tạ Quốc Kỳ Anh cùng người dẫn chuyện - nhà văn Huỳnh Trọng Khang ẢNH: XUÂN NHI

Từ người làm nên những bìa sách đến người kể câu chuyện của chính mình

Trước khi ra mắt Bám váy mẹ, Tạ Quốc Kỳ Nam được biết đến là một designer gắn với nhiều bìa sách quen thuộc với độc giả trẻ. Công việc thiết kế từng mang đến cho anh hình ảnh của một người trẻ thành công, chỉn chu và sáng tạo.

Tuy nhiên, phía sau lớp vỏ ấy lại là quãng thời gian sức khỏe lao dốc vì bệnh tật, công việc liên tiếp gặp biến cố, những cơn lo âu kéo dài cùng bí mật giấu kín nhiều năm với gia đình tạo thành sức ép không thể chịu đựng. Những hào quang tuổi trẻ từng là lớp vỏ bảo vệ cho một cái tôi sợ hãi, dễ tổn thương, nay không còn đủ sức chống đỡ.

Bám váy mẹ vì thế không giống một cuốn sách được viết để kể về thành tựu, mà giống lời tự sự chân thành của một người từng đi qua kiệt sức và học cách đối diện với những phần mong manh nhất của mình.

Điều khiến nhiều độc giả chú ý có lẽ nằm ở sự chuyển đổi ấy: từ một người quen kể câu chuyện của người khác qua những thiết kế bìa sách, nay bắt đầu kể chính câu chuyện đời mình bằng chữ viết.

Không chỉ là câu chuyện come - out của một người trẻ

Dù có điểm nhấn là hành trình come-out, Bám váy mẹ không dừng lại ở câu chuyện bản dạng giới.

Cuốn sách được triển khai qua 3 phần, tương ứng với những biến động lớn trong đời sống tinh thần của tác giả: hành trình come-out với gia đình, cuộc chiến với bệnh tật và lo âu, cuối cùng là hành trình tháo bỏ "chiếc mặt nạ" của sự thành công.

Trong đó, những trang viết về gia đình tạo nhiều xúc động. Người mẹ hiện lên như nơi trú ẩn của sự chấp nhận vô điều kiện, còn người cha hiện diện lặng lẽ nhưng vững chãi. "Mái nhà" trong cuốn sách vì thế không chỉ là một không gian sống, mà còn là nơi con người được nhìn thấy trong toàn bộ sự yếu đuối của mình.

Từ câu chuyện bản dạng giới, Bám váy mẹ dần mở rộng thành hành trình đối diện với sức khỏe tinh thần, học cách thương lấy chính mình và tìm đường trở về với con người thật bên trong.

Tác giả cùng giao lưu và ký tặng sách gửi đến độc giả ẢNH: XUÂN NHI

Điều khiến cuốn sách tạo được sự đồng cảm không chỉ nằm ở tính riêng tư, mà còn ở cách nó phản chiếu tâm trạng phổ biến của nhiều người trẻ hôm nay.

Từ "bám váy mẹ", "bám phương cách" đến "ở lại với chính mình", hành trình của Tạ Quốc Kỳ Nam cũng là hình ảnh quen thuộc của nhiều người trẻ đang loay hoay giữa công việc, áp lực trưởng thành và cảm giác lạc lõng trong đời sống hiện đại.

Nhiều người trẻ thử đi qua đủ phương cách để trở nên ổn hơn, nhưng rồi nhận ra điều mình cần đôi khi chỉ đơn giản là được trở về nhà - không chỉ là một không gian vật lý, mà còn là cảm giác được chấp nhận và được sống đúng với chính mình.

Có lẽ vì thế, Bám váy mẹ vượt khỏi giới hạn của một cuốn sách dành riêng cho cộng đồng LGBTQ+. Điều nhiều độc giả tìm thấy trong đó không chỉ là hành trình come-out, mà còn là nỗi cô đơn, cảm giác kiệt sức và những áp lực trưởng thành rất quen thuộc của chính họ.

"Những điều đến từ trái tim sẽ chạm đến trái tim"

Tại buổi giao lưu, Tạ Quốc Kỳ Nam cho biết khi bắt đầu viết Bám váy mẹ, anh từng nghĩ đây sẽ là một cuốn sách khó bán và khó được đón nhận trong thời gian đầu khi mới phát hành bởi những câu chuyện trong sách quá riêng tư.

Tuy nhiên, sau khi phát hành, anh nhận được nhiều thư và chia sẻ từ bạn đọc về sự đồng cảm khi đọc sách. Có người tìm thấy chính mình trong cảm giác kiệt sức và lo âu, có người được chữa lành từ câu chuyện gia đình, cũng có người lần đầu dám đối diện với những tổn thương mà mình từng cố giấu kín.

Từ những phản hồi ấy, tác giả cho rằng: "Những điều đến từ trái tim sẽ chạm đến trái tim".

Có lẽ chính sự chân thành ấy đã khiến Bám váy mẹ không chỉ được đón đọc như một cuốn sách về LGBTQ+, mà còn như một lời an ủi dành cho những người trẻ đang loay hoay trên hành trình tìm lại chính mình.