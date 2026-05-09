‘Ngẫm cười’ của Trần Minh Cường: Khi tiếng cười dần trở thành 'của hiếm’

Tạ Anh Vũ
09/05/2026 11:21 GMT+7

Trong dòng chảy văn học đương đại vốn đang thiếu vắng những nụ cười trào phúng sâu cay, tập truyện ngắn và tiểu phẩm 'Ngẫm cười' (NXB Tổng hợp TP.HCM, 2025) của Trần Minh Cường xuất hiện như một "của hiếm".

Ngẫm cười không chỉ là những mẩu chuyện vui, mà còn là tấm gương phản chiếu những góc khuất, những "lệch chuẩn" trong đời sống hiện đại.

Từ một người "đa tài" đến cây bút trào phúng

Tác giả Trần Minh Cường sinh năm 1988 tại Tây Ninh. Anh là thạc sĩ nghệ thuật, đang công tác tại Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV). Trước khi đến với Ngẫm cười, anh từng được biết đến với tập tản văn Những mảnh vỡ (2025) mang phong cách nhẹ nhàng, chiêm nghiệm.

‘Ngẫm cười’ của Trần Minh Cường: Khi tiếng cười dần trở thành 'của hiếm’- Ảnh 1.

Tác giả Trần Minh Cường tại buổi ra mắt sách

ẢNH: TẠ ANH VŨ

Tại buổi ra mắt sách, nhiều đồng nghiệp đã nhận xét Trần Minh Cường là một người "đa năng". Không chỉ viết văn, anh còn làm thơ, vẽ tranh, sáng tác nhạc và là một đạo diễn tài hoa. Chính sự đa văn hóa trong trải nghiệm nghề nghiệp đã tạo nên một nhãn quan độc đáo, giúp anh quan sát cuộc sống dưới nhiều góc độ khác nhau.

Tiếng cười từ những điều "nghịch lý" của đời thường

Nhà thơ Lê Minh Quốc, trong lời tựa và phát biểu tại buổi ra mắt, đã nhấn mạnh rằng trong khoảng 10 năm trở lại đây, dòng văn học trào phúng tại Việt Nam gần như bị đứt đoạn. Việc tạo ra được tình huống khiến người đọc phải "há miệng ra cười" bằng con chữ là một thử thách vô cùng khó khăn. Ông đặc biệt ấn tượng với cách Trần Minh Cường sử dụng ngôn ngữ qua thủ pháp chơi chữ, đảo chữ ở tiêu đề các tiểu phẩm như: Say nắng - Nắng say, Danh vọng - Vọng danh, Thành công - Công thành hay Nguyện lành - Lành nguyện... Đây không đơn thuần là kỹ thuật văn chương, mà là cách anh báo hiệu về những sự trái khoáy, bi hài của nhân thế.

‘Ngẫm cười’ của Trần Minh Cường: Khi tiếng cười dần trở thành 'của hiếm’- Ảnh 2.

Nhà thơ Lê Minh Quốc và Tác giả Trần Minh Cường tại buổi ra mắt sách

ẢNH: TẠ ANH VŨ

Dưới ngòi bút của Trần Minh Cường, những thói hư tật xấu, căn bệnh hình thức hay sự giả tạo bị bóc tách một cách trực diện. Nhà thơ Lê Minh Quốc dẫn chứng câu chuyện về cách hiểu "chí cốt": có những kẻ nhân danh tình cảm "chí cốt" nhưng thực chất lại sống như "con chí", chỉ chực chờ lợi dụng để "hút máu" người khác. Qua đó tiếng cười không chỉ dừng lại ở sự giễu nhại bề nổi. Nó khiến người đọc phải "sượng mặt" khi nhận ra những mảnh ghép của chính mình hoặc xã hội quanh mình trong đó. Những câu chuyện như Giấu dốt hay Tử tế - Tể tứ là lời cảnh báo về sự xuống cấp của phẩm giá đằng sau những vỏ bọc hào nhoáng.

Văn phong của Trần Minh Cường trong tác phẩm này ngắn gọn, súc tích và mang đậm chất liệu đời sống. Anh không hư cấu từ trí tưởng tượng xa vời mà lấy chất liệu từ chính hơi thở của xã hội đương đại. Ngẫm cười vì thế không chỉ để cười, mà để mỗi người sau khi khép trang sách lại, có thêm một khoảng lặng để soi chiếu và gột rửa tâm hồn.

