Những tình thân san sẻ với nhà thơ Lê Minh Quốc

Hay tin, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, cùng đồng nghiệp ở báo đã đến thăm và tặng quà nhà thơ - cộng tác viên thân thiết Lê Minh Quốc, tại nhà riêng của ông. Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn chân tình hỏi thăm, động viên nhà thơ và chúc ông sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, trở lại với nghiệp viết.

Nhà thơ Lê Minh Quốc cho biết sức khỏe của ông đang hồi phục sau khi mổ và hết sức xúc động khi nhận được sự đồng cảm và chia sẻ của anh chị em ở Báo Thanh Niên. Đồng thời ông cũng gửi tặng báo bức tranh đẹp và ưng ý nhất ông vẽ để có thể bán đấu giá trong phiên chợ Từ Tâm của báo để làm việc thiện.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, trao quà tặng nhà thơ Lê Minh Quốc (bìa trái) và chúc ông mau khỏe ẢNH: QUỲNH TRÂN

Cùng chia sẻ lúc khó khăn, ốm đau với nhà thơ Lê Minh Quốc, Quỹ Tình thơ của nhà thơ Lâm Xuân Thi gửi tặng ông một món quà 20 triệu đồng. Báo Người Lao động tặng ông giải thưởng Mai vàng tri ân, tôn vinh những cống hiến của tác giả Văn hóa Việt nhìn từ tiếng Việt cho nền văn học - nghệ thuật nước nhà.

Nhà thơ Lê Minh Quốc hiện là Chủ tịch Hội đồng thơ của Hội Nhà văn TP.HCM. Ông từng là bộ đội, làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Sau khi ra quân, ông vào đại học và tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM; tác giả của hơn 50 cuốn sách với nhiều thể loại: thơ, trường ca, bút ký, truyện dài, tiểu thuyết, biên khảo... rất được độc giả yêu thích.