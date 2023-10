Khám phá ẩm thực đường phố cùng sinh viên lọt top trải nghiệm hàng đầu thế giới

Tripadvisor, trang tư vấn du lịch lớn nhất thế giới vừa công bố giải thưởng thường niên Travelers' Choice Best of the Best Awards với các trải nghiệm hàng đầu mà du khách nên thử. Danh sách giải thưởng đưa ra dựa trên trải nghiệm thực tế và ý kiến đánh giá từ du khách của đơn vị này.

Đáng chú ý, khám phá ẩm thực đường phố bằng xe máy cùng sinh viên TP.HCM đứng thứ 14 trong tổng số 25 trải nghiệm hàng đầu thế giới được bình chọn.

Trải nghiệm ẩm thực đường phố cùng sinh viên TP.HCM được khách nước ngoài đánh giá cao HUỲNH NHI

Tripadvisor miêu tả: "Đây là chuyến đi dành riêng cho việc khám phá những món ăn địa phương mà đôi khi các tour du lịch thường bỏ qua. Bạn có thể ghé thăm các quán ăn có tuổi đời hàng thập kỷ, thưởng thức những ổ bánh mì mới ra lò, uống nước mía, ăn chè".

Trên Tripadvisor, tour khám phá ẩm thực bằng xe máy cùng sinh viên TP.HCM kéo dài khoảng 4 tiếng đồng hồ, có giá từ 32 USD/người (khoảng 770.000 đồng), được đưa đón tận nơi lưu trú. Mức giá này có thể thay đổi tùy theo quy mô của nhóm.

Curtly Newland (22 tuổi), du khách đến từ Canada, cho biết khi tham gia tour du lịch ẩm thực đường phố cùng sinh viên TP.HCM, chàng trai thực sự rất thích. "Tôi có những trải nghiệm mới mẻ, rất ngạc nhiên vì Việt Nam hoàn toàn khác so với những gì tôi nghe được từ quê nhà", Curtly nói.

Curtly Newland (áo đỏ), cùng sinh viên thử món bánh flan quen thuộc với các bạn trẻ Việt Nam NVCC

Đồng hành cùng Curtly là Trần Mạnh Hùng, sinh viên Trường CĐ Kinh tế đối ngoại (TP.HCM). Hùng dẫn người bạn Canada khám phá những điểm đến lịch sử nổi tiếng tại trung tâm thành phố, sau đó cùng nhau đi uống cà phê, ăn bánh flan, xôi xéo...

"Ở Việt Nam không có nhiều người nói tiếng Anh. Vì vậy khi đi tour với các bạn sinh viên, họ giúp tôi hiểu hơn về cuộc sống ở TP.HCM thực sự là như thế nào, chia sẻ về văn hóa, những điều thú vị ở nơi này", Curtly nói và xem chuyến đi tại TP.HCM là một điểm nhấn đáng nhớ trong hành trình đến Việt Nam.

Ngoài ra, du khách người Canada cũng cho biết rất ấn tượng với bạn trẻ Việt: "Họ thực sự rất tốt, mạnh mẽ, làm việc chăm chỉ. Tôi có những người bạn cùng đi du lịch với mình, thậm chí chơi bóng rổ chung với nhau, giúp tôi tận hưởng cuộc sống ở Việt Nam".

Thông qua những tour ẩm thực cùng sinh viên, du khách hiểu hơn về cuộc sống, văn hóa ở TP.HCM HUỲNH NHI

Trần Mạnh Hùng cho biết đã gắn bó với công việc dẫn tour ẩm thực đường phố cho khách nước ngoài khoảng 5 tháng nay. Chàng trai thường dẫn du khách Đức, Mỹ, Úc… đến tham quan những địa điểm du lịch nổi tiếng hoặc một số nơi gắn liền với cuộc sống người dân TP.HCM, như: chợ truyền thống, trường học, chùa, nhà thờ… Sau đó, mọi người cùng nhau đi ăn vặt, đến những quán quen với sinh viên.

Trung bình mỗi tuần, Hùng dẫn 1 - 2 tour, lúc cao điểm có thể lên đến 8 - 12 tour, thu nhập từ công việc làm thêm này giúp chàng trai có tiền dành dụm, đỡ phụ thuộc vào gia đình.

Hùng cho biết để làm công việc này, ngoài vốn ngoại ngữ, cần tìm hiểu lịch sử, địa lý, văn hóa, tôn giáo… Song song đó, bạn phải nhanh nhẹn, trang trị kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, chụp ảnh tốt để giúp khách có trải nghiệm ưng ý tại Việt Nam.

"Công việc giúp mình tăng cường ngoại ngữ, có cơ hội tiếp cận, giao lưu với khách nước ngoài, từ đó hiểu hơn về văn hóa quốc tế. Có những du khách sau khi đi tour đã giữ liên lạc và trở thành bạn bè với mình", Hùng nói.