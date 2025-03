Khám phá công nghệ tiết kiệm pin trên smartwatch Garmin

Sau vài năm sử dụng, những chiếc smartwatch này vẫn duy trì tới 80% khả năng sạc, một con số đáng kinh ngạc so với nhiều smartwatch khác, đặc biệt là các sản phẩm Wear OS. Tình trạng pin có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện sử dụng và cách sạc, nhưng nhìn chung Garmin đã khẳng định được vị thế của mình trong lĩnh vực này. Vậy do đâu là nguyên nhân?

Bí quyết tối ưu hóa pin của Garmin

Một trong những lý do chính khiến smartwatch Garmin có thời gian sử dụng pin lâu là nhờ vào phần mềm được tối ưu hóa và phần cứng chuyên dụng. Khác với các smartwatch sử dụng hệ điều hành nặng, Garmin thiết kế sản phẩm của mình với mục tiêu tiết kiệm năng lượng. Phần mềm của đồng hồ cung cấp các biện pháp bảo vệ lỗi, cho phép tùy chỉnh cài đặt để kéo dài sức khỏe pin như tắt Always on Display, giảm độ sáng màn hình và sử dụng chế độ Battery Saver.

Smartwach Garmin được đánh giá cao về thời lượng pin so với các đối thủ ẢNH: REUTERS

Ngoài ra, nhiều mẫu smartwatch Garmin sử dụng màn hình phản xạ xuyên sáng (MIP) cho phép hiển thị rõ ràng trong cả điều kiện ánh sáng mạnh và yếu. Màn hình này có khả năng chuyển đổi giữa việc phản xạ ánh sáng xung quanh và sử dụng đèn nền khi cần thiết giúp tiết kiệm pin hiệu quả.

Đặc biệt, Garmin đã tiên phong trong việc tích hợp công nghệ sạc năng lượng mặt trời vào sản phẩm của mình. Fenix 6X Pro Solar ra mắt năm 2019 là ví dụ điển hình giúp tăng thời lượng pin từ 10 - 20% tùy thuộc vào cách sử dụng nhờ tấm pin mặt trời bán trong suốt. Công nghệ này hiện đã được áp dụng cho nhiều mẫu smartwatch khác của Garmin.

Trong khi đó, các dòng sản phẩm như Venu, Forerunner và Fenix sử dụng màn hình AMOLED mang lại màu sắc và độ tương phản tốt hơn. Màn hình AMOLED giúp giảm nhu cầu sử dụng đèn nền trong điều kiện ánh sáng yếu giúp tiết kiệm pin hiệu quả.

Lựa chọn các tính năng phù hợp

Mặc dù có ứng dụng hạn chế hơn so với Wear OS nhưng smartwatch Garmin vẫn mang đến một bộ sưu tập ứng dụng được tuyển chọn, chủ yếu phục vụ việc theo dõi sức khỏe và thể dục. Các ứng dụng như Garmin Connect có thể theo dõi dữ liệu thể chất, trong khi Garmin Messenger hỗ trợ giao tiếp. Ngoài ra, người dùng cũng có thể cài đặt các ứng dụng âm nhạc như YouTube Music và Spotify.

Không có quá nhiều tính năng thừa thãi trên sản phẩm của Garmin ẢNH: GARMIN

Ngược lại, Wear OS cung cấp một loạt ứng dụng phong phú từ Google, Samsung và nhiều ứng dụng bên thứ ba trên Play Store. Tuy nhiên, việc tối ưu hóa các ứng dụng này có thể không đồng nhất khi phụ thuộc vào phiên bản Wear OS. Hơn nữa, việc quản lý nhiều ứng dụng có thể dẫn đến việc tiêu tốn pin do các hoạt động nền.

Không chỉ có vậy, Garmin áp dụng các chip GPS công suất thấp và tính năng UltraTrac giúp tắt GPS định kỳ để tiết kiệm pin mà vẫn duy trì độ chính xác cần thiết. Đây đều là các tính năng ngốn pin trên smartwatch chạy Wear OS.

Cuối cùng, chi phí duy trì hệ điều hành và cập nhật chip cũng rất quan trọng. Các nhà sản xuất smartwatch thường không muốn thay đổi chip mỗi năm khi tìm kiếm những chip có khả năng mở rộng qua nhiều năm. Với Garmin, nhờ vào phần mềm hạn chế hơn so với Wear OS, smartwatch của hãng sử dụng chip tiêu thụ điện năng thấp mà vẫn đảm bảo hiệu suất.