Khám phá chế độ 'nghỉ dưỡng' trên tủ lạnh giúp tiết kiệm điện

Tủ lạnh gần như là thiết bị gia dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình nhằm giữ thực phẩm ở nhiệt độ lạnh để kéo dài thời gian sử dụng. Tuy nhiên, dù tủ lạnh có hiện đại đến đâu, người dùng vẫn gặp khó khăn khi đi nghỉ.

Vacation giúp tiết kiệm điện cho những chuyến đi dài, nhưng không phải lúc nào cũng nên kích hoạt ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Việc để tủ lạnh hoạt động trong suốt chuyến đi có thể dẫn đến tiêu thụ điện năng không cần thiết, trong khi tắt tủ lạnh lại yêu cầu người dùng phải lên kế hoạch cẩn thận để đảm bảo tủ lạnh trống rỗng trước khi rời đi.

Để giải quyết vấn đề này, nhiều nhà sản xuất đã giới thiệu chế độ Vacation trên một số mẫu tủ lạnh. Thực chất, đây là một chế độ tiết kiệm điện, hoạt động bằng cách tăng nhiệt độ ngăn mát từ khoảng 4°C lên 12 - 15°C, trong khi ngăn đông vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, các nhà sản xuất khuyến nghị chỉ nên kích hoạt chế độ này nếu thời gian vắng nhà kéo dài 3 - 4 tuần, vì mức nhiệt cao hơn có thể làm hỏng thực phẩm nhưng vẫn đủ thấp để hạn chế mùi hôi và nấm mốc.

Lưu ý khi sử dụng chế độ Vacation cho tủ lạnh

Trước khi kích hoạt chế độ Vacation, người dùng cần làm trống toàn bộ ngăn mát và không để lại thực phẩm dễ hỏng. Thực phẩm cần bảo quản có thể được chuyển sang ngăn đông, sau khi đảm bảo chúng có thể được đông lạnh an toàn. Nếu tủ lạnh có hệ thống cấp nước tự động, hãy khóa van cấp nước. Ngoài ra, việc vệ sinh và lau khô ngăn mát trước khi bật chế độ Vacation cũng rất quan trọng để giảm thiểu nguy cơ mùi hôi và nấm mốc.

Đối với những tủ lạnh cũ không có chế độ Vacation, nhà sản xuất khuyến cáo chỉ nên tắt hoàn toàn tủ lạnh nếu kỳ nghỉ kéo dài 1 tháng trở lên và ngăn đông cũng cần được làm trống. Đối với những chuyến đi ngắn ngày, việc để tủ lạnh hoạt động sẽ đơn giản hơn. Ngay cả với tủ lạnh có chế độ Vacation, những chuyến đi dưới 3 tuần cũng không cần thiết phải sử dụng tính năng này.

Nếu đang sử dụng một chiếc tủ lạnh đời mới, có thể nó sẽ không có chế độ Vacation chuyên dụng. Các mẫu tủ lạnh mới từ các thương hiệu lớn thường sử dụng hệ thống rã đông tiên tiến giúp kéo dài thời gian giữa các chu kỳ rã đông và tiết kiệm điện năng hơn.