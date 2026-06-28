IBM gây chấn động với chip 0,7nm đầu tiên trên thế giới

Vũ khí giúp IBM đạt được thành tích đáng kinh ngạc đối với chip 0,7nm bắt nguồn từ kiến trúc bóng bán dẫn ba chiều mang tên "nanostack". Công nghệ này được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu suất và hiệu quả cho máy tính, thiết bị điện tử tiêu dùng, hệ thống truyền thông, giao thông vận tải và cơ sở hạ tầng quan trọng.

Công nghệ 0,7nm cho phép tích hợp 100 tỉ bóng bán dẫn trên một con chip chỉ nhỏ bằng móng tay ẢNH: IBM

Công nghệ 0,7nm của IBM tích hợp khoảng 100 tỉ bóng bán dẫn trên một con chip có kích thước bằng móng tay, với mật độ bóng bán dẫn gần gấp đôi so với chip 2nm được công bố vào năm 2021. Theo IBM, công nghệ chip 0,7nm có khả năng cải thiện hiệu suất lên tới 50% và hiệu quả năng lượng lên tới 70% so với chip 2nm, mở rộng sức mạnh tính toán và giảm mức tiêu thụ điện năng trong các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), cơ sở hạ tầng đám mây và các thiết bị điện tử thế hệ mới.

Nanostack là cấu trúc transistor 3D đầu tiên trong ngành, sử dụng các tấm nano mà IBM đã phát triển. Công nghệ này cho phép xếp chồng các transistor theo chiều dọc, tối ưu hóa hiệu suất và mức tiêu thụ điện năng của từng transistor. IBM đã xác thực nanostack thông qua các mối nối điện môi siêu mỏng và các kỹ thuật thiết kế tiên tiến để chứng minh khả năng xử lý các tác vụ tính toán thực tế.

Giám đốc nghiên cứu IBM Jay Gambetta cho biết: "Với kiến trúc nanostack, chúng tôi không chỉ thu nhỏ các bóng bán dẫn mà còn đang tái tạo lại cách chế tạo chip, cải thiện đáng kể hiệu năng xử lý và hiệu quả năng lượng".

Cấu trúc nanostack được IBM áp dụng vào chip 0,7nm vừa công bố ẢNH: IBM

Khi nào chip 0,7nm của IBM được đưa vào sản xuất?

Tại hội thảo nghiên cứu bán dẫn VLSI 2026, nhóm nghiên cứu của IBM đã chứng minh khả năng giảm chiều cao của các ô nhớ SRAM xuống 40% nhờ công nghệ nanostack. Cải tiến này cho phép nhiều ô nhớ SRAM hơn được cài đặt trên cùng một diện tích chip, hỗ trợ tốt hơn cho việc xử lý dữ liệu băng thông cao trong AI.

IBM cho biết, tên gọi 0,7nm không chỉ phản ánh kích thước cấu trúc bên trong chip mà còn đại diện cho thế hệ công nghệ sản xuất. Công ty dự kiến sẽ tiếp tục thu nhỏ công nghệ bán dẫn bằng cách sử dụng nanostack trong ít nhất 10 năm tới, với lộ trình sản xuất sớm nhất trong vòng 5 năm tới.

Hiện tại, IBM không tự sản xuất chất bán dẫn mà đang hợp tác với các đối tác tại một cơ sở nghiên cứu bán dẫn ở Albany, New York (Mỹ). Cơ sở này sẽ được trang bị hệ thống quang khắc EUV thế hệ tiếp theo. IBM cũng đang hợp tác với các công ty như Lam Research, Tokyo Electron và SCREEN Semiconductor Solutions để phát triển quy trình và thiết bị cho công nghệ EUV.

Ngoài ra, IBM đã công bố kế hoạch thành lập Anderon, xưởng đúc chuyên dụng cho lượng tử đầu tiên trên thế giới, như một thực thể kinh doanh độc lập.