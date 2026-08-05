Khám phá 'cổ tay tiền tỉ' của dàn sao 'The Odyssey'

Điều thú vị là đối tác đồng hồ chính thức của The Odyssey vẫn là Hamilton. Vì vậy, việc Christopher Nolan cùng các diễn viên liên tục xuất hiện với Jaeger-LeCoultre được giới sưu tầm xem là lựa chọn mang tính cá nhân hơn là một phần của chiến dịch quảng bá.

Điểm nhấn cho phong cách của Christopher Nolan trong tour quảng bá The Odyssey chính là chiếc Jaeger-LeCoultre Grande Reverso Tribute to 1931 mặt đen, món phụ kiện dường như chưa từng rời tay vị đạo diễn tài ba Ảnh: Reuters/Chụp màn hình

Suốt tour quảng bá The Odyssey, Christopher Nolan gần như không rời chiếc Jaeger-LeCoultre Grande Reverso Tribute to 1931 mặt đen.

Mẫu Reverso ra đời từ năm 1931 với phần vỏ có thể xoay lật, được xem là biểu tượng của Jaeger-LeCoultre. Chiếc đồng hồ Nolan đeo có giá trên các sàn giao dịch khoảng 12.000 - 14.000 USD (hơn 300 triệu đồng), hiện đã ngừng sản xuất từ năm 2015.

Không chỉ đeo ngoài đời, Nolan từng đưa Reverso lên màn ảnh khi để Christian Bale sử dụng trong vai Bruce Wayne ở loạt phim The Dark Knight.

Không hẹn mà gặp, ngôi sao của bộ phim The Odyssey - Matt Damon, người thủ vai vị vua huyền thoại Odysseus, cũng dành tình cảm đặc biệt cho thương hiệu này. Nhiều năm qua, tài tử gắn bó với phiên bản Reverso Ultra Thin Duoface. Thiết kế hai mặt số đặc trưng giúp anh theo dõi cùng lúc hai múi giờ linh hoạt, trong khi bộ vỏ vẫn giữ nét thanh mảnh kinh điển của dòng Reverso. Trên thị trường, mẫu đồng hồ này hiện có giá hơn 14.000 USD (tương đương 367 triệu đồng), tùy phiên bản.

Matt Damon sở hữu một trong những bộ sưu tập đồng hồ đắt giá hàng đầu Hollywood. Nhiều năm qua, tài tử này luôn trung thành với những cỗ máy thời gian đẳng cấp mà không cần khoa trương trên truyền thông Ảnh: Reuters/Chụp màn hình

Nếu Nolan và Damon chọn những thiết kế cổ điển, Corey Hawkins lại xuất hiện tại buổi công chiếu ở London (Anh) với Reverso Tribute Chronograph bằng vàng hồng.

Đây là một trong những mẫu Reverso phức tạp nhất của Jaeger-LeCoultre với bộ máy chronograph lộ phần cơ ở mặt sau. Giá niêm yết của phiên bản vàng hồng vào khoảng 55.000 USD, tương đương gần 1,3 tỉ đồng.

Đảm nhận vai thần Hermes trong The Odyssey, Corey Hawkins đồng thời thu hút sự chú ý với phong cách thời trang thanh lịch, ưu tiên những bộ suit tối giản cùng đồng hồ và phụ kiện xa xỉ, tạo nên vẻ ngoài sang trọng, nam tính Ảnh: Reuters

Khác với các đồng nghiệp, Robert Pattinson lựa chọn thế hệ Jaeger-LeCoultre hiện đại hơn.

Trong tour quảng bá The Odyssey, anh đeo chiếc Master Control Chronometre Perpetual Calendar bằng thép. Mẫu đồng hồ tích hợp lịch vạn niên này có giá khoảng 49.000 USD (xấp xỉ 1,3 tỉ đồng).

Trước đó tài tử Chạng vạng cũng gây chú ý với mẫu Master Control Chronometre Perpetual Calendar (Pink Gold) trị giá hơn 2,3 tỉ đồng khi xuất hiện tại Oscar 2026 trước cả thời điểm Jaeger-LeCoultre chính thức giới thiệu rộng rãi.

Robert Pattinson gây chú ý với mẫu đồng hồ trị giá gần 49.000 USD (khoảng 1,3 tỉ đồng), hoàn thiện vẻ ngoài lịch lãm khi quảng bá The Odyssey Ảnh: Chụp màn hình

Ở các sự kiện quảng bá Odyssey sau đó, nam diễn viên tiếp tục chuyển sang Duomètre Chronograph Moon bằng bạch kim, một trong những mẫu đồng hồ cơ học phức tạp nhất của hãng, có giá bán trên thị trường quốc tế từ 90.000 - 110.000 USD (khoảng 2,5 - 2,8 tỉ đồng), tùy phiên bản và thị trường.

Không chỉ thay đổi trang phục, Robert Pattinson còn "lên đời" cổ tay với Duomètre Chronograph Moon bằng bạch kim, kiệt tác chế tác đồng hồ thể hiện đỉnh cao kỹ nghệ Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh việc biến mỗi thảm đỏ thành "sàn diễn" của những bộ suit may đo và các tuyệt tác đồng hồ xa xỉ, dàn sao The Odyssey còn góp phần tạo nên cơn sốt toàn cầu cho bộ phim.

Tính đến ngày 4.8, tác phẩm của Christopher Nolan đã đạt doanh thu hơn 912,3 triệu USD trên toàn cầu, trở thành bộ phim cán mốc 900 triệu USD nhanh nhất trong sự nghiệp của vị đạo diễn này.

Với mức đầu tư khoảng 250 triệu USD, The Odyssey đã thu về gấp hơn 3,6 lần kinh phí sản xuất, đồng thời ghi dấu bằng màn ra mắt toàn cầu lớn nhất của Nolan với 264,1 triệu USD chỉ sau cuối tuần đầu tiên và liên tiếp xác lập các cột mốc doanh thu mới.