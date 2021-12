Khám phá mới về 'người ngoài hành tinh' trong năm 2021

UFO có thật

Tháng 6, Lầu Năm Góc công bố báo cáo được chờ đợi từ lâu, liên quan đến chi tiết của 144 sự kiện chạm trán UFO từ năm 2004 đến 2021. Mục đích của Lầu Năm Góc là nhằm phân tích “mối đe dọa đến từ các hiện tượng trên không chưa xác định (UAP)”. Và thông qua báo cáo này, chính phủ Mỹ chính thức xác nhận một số sự kiện UFO mà trước nay chỉ được chia sẻ trên các trang mạng xã hội.

Tuy nhiên, phía tình báo Mỹ không liên kết bất kỳ sự kiện nào kể trên với hoạt động của người ngoài hành tinh.

Người ngoài hành tinh khai thác năng lượng từ hố đen?

Tháng 7, một báo cáo đăng trên chuyên san Monthly Notices of the Royal Astronomical Society cho rằng không nên bỏ sót các hố đen trong lúc tìm kiếm manh mối về người ngoài hành tinh. Điều này do hố đen có thể phóng thích năng lượng cao gấp 100.000 lần so với ngôi sao như mặt trời của chúng ta.

Theo giả thuyết của đội ngũ nghiên cứu, người ngoài hành tinh có thể vận dụng những cấu trúc công nghệ cao để đoạt lấy năng lượng tỏa ra từ đĩa vật chất ở chân trời sự kiện của hố đen. Nghe qua có vẻ siêu viễn tưởng, nhưng các chuyên gia tiếp tục phát triển thuật toán nhằm tìm kiếm những tín hiệu liên quan.

Các hành tinh có sự sống sẽ không giống trái đất

Thông thường, những cuộc truy tìm sự sống ngoài hành tinh bắt đầu với việc tìm kiếm những hành tinh như trái đất. Tuy nhiên, báo cáo đăng trên chuyên san Astrophysical Journal vào tháng 8 cho rằng có lẽ vẫn tồn tại ngoài kia sự sống hoàn toàn khác địa cầu.

Chẳng hạn, có những dạng hành tinh được xếp vào nhóm “Hycean”, kích thước lớn gấp 2,5 lần trái đất, chứa những đại dương khổng lồ đầy chất lỏng bên dưới khí quyển giàu hydrogen. Các nhà nghiên cứu cho rằng đây có thể là những mục tiêu lý tưởng cho nỗ lực tiếp theo nhằm tìm kiếm sự sống.

Mặt trăng sao Thổ vẫn có thể có sự sống

Các chuyên gia trái đất vẫn chưa từ bỏ hy vọng tìm kiếm sự sống trên Enceladus, mặt trăng lớn thứ sáu của sao Thổ. Năm 2005, tàu Cassini của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) phát hiện những mạch khí phun trào các hạt phân tử nước vào không gian trên Enceladus.





Trong báo cáo được công bố tháng 6 năm nay, các nhà nghiên cứu đã cho chạy một loạt các mô hình nhằm xác định liệu các hợp chất phun ra từ những mạch khí trên phải chăng là bằng chứng về sự hiện diện của vi khuẩn.

Họ phát hiện nhiều khả năng vi khuẩn hiện diện bên trong những mạch khí này. Điều đó có nghĩa là mặt trăng băng giá của sao Thổ vẫn có khả năng từng hoặc đang dung dưỡng sự sống.

“Rác” của người ngoài hành tinh

Theo nhà vật lý học thiên thể Avi Loeb của Đại học Harvard (Mỹ), thiên thể kỳ lạ, có hình dạng điếu xì gà và được đặt tên “Oumuamua”, có lẽ là một dạng công nghệ xuất phát từ nền văn minh ngoài hệ mặt trời, hoặc cũng có thể là “rác” của người ngoài hành tinh.

Oumuamua đã lao xuyên hệ mặt trời trong năm 2017. Nó được xác định xuất phát từ hướng của chòm sao Thiên Cầm, cách trái đất khoảng 25 năm ánh sáng. Mức độ phản xạ ánh sáng của Oumuamua cao gấp ít nhất 10 lần so với bất kỳ tiểu hành tinh hoặc sao chổi nào của hệ mặt trời.

Ngoài ra, giáo sư Loeb còn lưu ý một điểm quan trọng: thiên thể trên đột nhiên bứt phá tốc độ khi đi ngang mặt trời, bất chấp lực hút mãnh liệt từ ngôi sao trung tâm của chúng ta. Vì thế ông cho rằng Oumuamua phải là “một mảnh rác vũ trụ” của nền văn minh chưa xác định, đã bị trôi dạt từ rất lâu trong vũ trụ.

Trái đất đang trong tầm ngắm của người ngoài hành tinh

Trong khi con người từ thế kỷ 20 đã bắt đầu nỗ lực tìm kiếm các nền văn minh ngoài trái đất, hơn 1.700 nền văn minh ngoài kia có lẽ vẫn đang quan sát chúng ta từ trước đó hàng ngàn năm.

Theo báo cáo đăng trên chuyên san Nature tháng 6, 1.715 hệ sao gần Thái Dương hệ nằm ở vị trí đắc địa để có thể quan sát địa cầu trong suốt 5.000 năm qua. Hiện nay vẫn còn hơn 1.400 hệ sao nhìn rõ chúng ta.

Tất cả các ngôi sao này nằm trong phạm vi 300 năm ánh sáng tính từ trái đất, và 75 hành tinh cách chưa đến 100 năm ánh sáng.