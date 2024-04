Khám phá ngôi trường áp dụng phương pháp Montessori tại TP.HCM

Me Since 1988 phát triển bộ giáo trình linh hoạt và khoa học cho từng lớp, hướng đến phát triển toàn diện trên nền tảng các môn học Montessori được Nouth American Montessori Center (NAMC) giảng dạy gần 30 năm qua.

Điểm nhấn của Me Since 1988 chính là bộ học cụ đa dạng, đa sắc màu, phù hợp với sở thích và năng lực tiếp thu của từng bé. Theo đó, bé sẽ hào hứng khám phá học cụ môn toán, ngôn ngữ, địa lý, sinh học, khoa học tự nhiên…

Học sinh tại Me Since 1988 được thực hành trên các bộ học cụ đặc biệt

Đội ngũ sáng lập, giáo viên tâm huyết tại Me Since 1988 đóng vai trò "người hướng dẫn" cho các con học tập, thực hành, học hỏi và trải nghiệm, không áp đặt hay can thiệp quá nhiều vào hoạt động của con. Bằng việc tương tác, giao tiếp với giáo viên nước ngoài hoàn toàn bằng tiếng Anh, trẻ sẽ sớm trang bị khả năng nói tiếng anh lưu loát, phát âm chuẩn và tự tin thuyết trình trước các bạn.

Học sinh tại Me Since 1988 học tập ngoài trời

Với tâm niệm "mỗi đứa trẻ là một cá thể khác biệt, nên cần đối xử với con một cách riêng biệt", Me Since 1988 vẫn luôn nỗ lực đồng hành cùng cha mẹ, trang bị cho con nền tảng kiến thức và kỹ năng theo phương châm "Khơi động lực, Xây nền tảng" trong môi trường học tập hạnh phúc như định hướng phát triển của giáo dục quốc gia.