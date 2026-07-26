Khám phá Nhà hát 3 nón lá ở xứ sở công tử Bạc Liêu

Đến phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), du khách sẽ được nghe kể về giai thoại công tử Bạc Liêu nổi tiếng Nam kỳ lục tỉnh, cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu với bản Dạ cổ hoài lang bất hủ... Đặc biệt, vùng đất này có Nhà hát 3 nón lá - một công trình kiến trúc hiện đại, biểu tượng văn hóa, du lịch độc đáo, hấp dẫn bậc nhất miền Tây.

Nhà hát 3 nón lá lung linh về đêm ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG

Nhà hát Cao Văn Lầu (thường gọi là Nhà hát 3 nón lá) tọa lạc quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau. Đây không chỉ là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn mà còn là địa điểm du lịch hấp dẫn bậc nhất miền Tây, góp phần định vị hình ảnh tỉnh Cà Mau trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Nhà hát 3 nón lá một công trình kiến trúc hiện đại ở miền Tây ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG

Học sinh thích thú khi tham quan Nhà hát 3 nón lá ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG

Nhà hát 3 nón lá được xây dựng nhằm tôn vinh cố nhạc sĩ tài hoa Cao Văn Lầu, do kiến trúc sư Vương Hoàng Lê (Hội Kiến trúc sư TP.HCM) thiết kế. Nhà hát có tổng diện tích 2.262 m2, chia làm 3 khối có hình trụ tròn, mái hình 3 chiếc nón lá khổng lồ hướng vào nhau. Chiều cao nón lớn nhất hơn 24 m, đường kính nón lớn nhất hơn 45 m, mái được làm bằng tấm composite đúng như màu chiếc nón lá.

Với kiến trúc độc đáo, Nhà hát 3 nón lá nổi bật vẻ đẹp truyền thống mộc mạc, giản dị và quen thuộc ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG

3 nón lá là biểu tượng cho sự gắn kết giữa ba dân tộc Kinh - Khmer - Hoa chung sống hòa thuận trên vùng đất Nam bộ. Với kiến trúc độc đáo, ấn tượng, Nhà hát 3 nón lá nổi bật vẻ đẹp truyền thống mộc mạc, giản dị và quen thuộc.

Công trình không chỉ để vinh danh cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu mà còn là nơi lưu giữ những giá trị vật chất và tinh thần của người dân Nam bộ trong quá trình khẩn hoang, phát triển đời sống văn hóa của mình, là điểm đến hấp dẫn của tỉnh Cà Mau.

Sinh viên Trường đại học Bạc Liêu tham quan Nhà hát 3 nón lá ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG

Theo thiết kế, 3 chiếc nón lá đại diện cho 3 khối nhà. Nhà A là nơi diễn ra các sự kiện, chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống như: ca cải lương, hát dù kê, ca múa nhạc đương đại… với sức chứa hơn 850 chỗ. Nhà B là khu vực dành cho trung tâm hội thảo, hội nghị và Nhà C là nơi dành riêng để tổ chức các buổi triển lãm, trưng bày văn hóa nghệ thuật thu hút khách du lịch đến tham quan.

Nhà hát 3 nón lá được công nhận là điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG

Các khối nón lá được thiết kế quay về các phía trục đường chính, có khối đế hình tròn liên kết với hồ nước nên rất sinh động. Hồ nước có tổng diện tích 1.800 m2, giữa hồ là lối đi cho khách tham quan, uốn cong theo suốt chu vi hồ. Phần diện tích hồ phía ngoài lối đi dùng để trồng sen, súng và thả các loại cá kiểng vừa mát mẻ, lại vừa thơ mộng. Phần hồ nước bên trong soi bóng công trình và mái nón lá trên mặt nước. Về đêm, nhà hát được rọi chiếu bằng những ánh đèn lung linh rực sáng cả trung tâm phường Bạc Liêu.



Hồ nước xung quanh Nhà hát 3 nón lá có tổng diện tích 1.800 m², giữa hồ là lối đi cho khách tham quan, uốn cong theo suốt chu vi hồ ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG

Với hình dáng độc đáo, công trình đã vượt ra ngoài chức năng của một nhà hát để trở thành "đại sứ hình ảnh" của tỉnh Cà Mau ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG

Nhà hát 3 nón lá (khối nhà A) hiện là nơi tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật cải lương, dù kê, ca múa nhạc tổng hợp truyền thống, đương đại... vào tối thứ bảy hằng tuần. Khối nhà B và C hiện được tỉnh Cà Mau trưng dụng làm Bảo tàng tổng hợp của tỉnh. Đây là một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống yêu nước, là điểm đến hấp dẫn, thu hút các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và công chúng gần xa.

Ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Cà Mau, cho rằng Nhà hát 3 nón lá là minh chứng sinh động cho việc một công trình kiến trúc có thể trở thành biểu tượng văn hóa, điểm nhấn cảnh quan và động lực phát triển du lịch. Với hình dáng độc đáo, giàu bản sắc, không gian mở và khả năng kết nối các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, công trình đã vượt ra ngoài chức năng của một nhà hát để trở thành "đại sứ hình ảnh" của tỉnh Cà Mau.

Toàn cảnh Nhà hát 3 nón lá ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG

Năm 2014, Nhà hát 3 nón lá được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác lập kỷ lục "Nhà hát có hình dạng 3 chiếc nón lá lớn nhất Việt Nam". Năm 2022, Nhà hát 3 nón lá được độc giả, Ban tổ chức chương trình "Top 7 ấn tượng Việt Nam 2022" đề cử, bình chọn là một trong 35 điểm đến của "Top 7 ấn tượng Việt Nam 2022" ở hạng mục: Công trình kiến trúc độc đáo. Năm 2024, Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long công nhận Nhà hát 3 nón lá là điểm du lịch tiêu biểu của khu vực.



