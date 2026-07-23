Khám phá vườn nhãn cổ hơn 100 năm tuổi độc đáo bậc nhất miền Tây

Tọa lạc phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau, vườn nhãn cổ không chỉ là "di sản" nông nghiệp quý giá mà còn là "mỏ vàng" phát triển du lịch sinh thái. Khu vườn rộng hơn 230 ha, với hàng ngàn cây nhãn hơn 100 năm tuổi vẫn bền bỉ xanh mát, kết trái và lưu giữ những câu chuyện về quá trình khai phá vùng đất Nam bộ.

Du khách khám phá, trải nghiệm tại vườn nhãn cổ hơn 100 năm tuổi ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG

Từ lâu, vườn nhãn cổ đã trở thành biểu tượng của văn hóa miệt vườn, văn hóa cộng cư 3 dân tộc Kinh - Hoa - Khmer. Theo người dân địa phương, những cây nhãn đầu tiên được trồng trên vùng đất, cát ven biển. Điều kỳ diệu là sau hơn 100 năm chống chọi với nắng gió, triều cường và biến đổi của thiên nhiên, hàng ngàn cây nhãn vẫn sinh trưởng tốt. Nhiều cây có thân to đến vài người ôm, bộ rễ nổi ngoằn ngoèo như những tác phẩm điêu khắc tự nhiên, tán lá rộng che mát một không gian rộng lớn.

Nhiều cây nhãn có thân to đến vài người ôm, bộ rễ nổi ngoằn ngoèo như những tác phẩm điêu khắc tự nhiên ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG

Mỗi cây nhãn như một "chứng nhân lịch sử", ghi dấu quá trình thiên nhiên và con người hòa quyện. Khác với những khu du lịch được đầu tư bằng bê tông và các công trình hiện đại, giá trị lớn nhất của vườn nhãn cổ nằm ở sự nguyên sơ. Những con đường nhỏ len lỏi dưới tán cây rợp bóng mát.

Những người nông dân chân chất vẫn ngày ngày chăm sóc từng gốc nhãn như chăm sóc chính ký ức của gia đình mình. Chính sự mộc mạc ấy tạo nên sức hút đặc biệt đối với du khách, nhất là những người yêu thiên nhiên và mong muốn tìm lại cảm giác bình yên giữa cuộc sống hiện đại.

Anh Trương Minh Đức, chủ khu vườn nhãn Minh Đức (khóm Giồng Nhãn, phường Hiệp Thành) chia sẻ, trong xu hướng du lịch hiện nay, du khách không chỉ tìm kiếm cảnh đẹp mà còn muốn được trải nghiệm văn hóa bản địa, thưởng thức đặc sản và hòa mình vào đời sống người dân. Đó chính là lợi thế nổi bật của khu vườn nhãn cổ này.

Cây nhãn cổ trong khu vườn của anh Trương Minh Đức ra trái sum sê ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Trước đây, anh Đức làm nhân viên bộ phận phục vụ hành khách sân bay Tân Sơn Nhất. Năm 2021, anh về quê quyết định cải tạo khu vườn nhãn rộng 4.000 m2 của ông nội để lại. Anh bán vé cho khách tham quan, tạo sân chơi cho trẻ em.

Du khách đến vườn nhãn Minh Đức có thể đi bộ dưới những gốc nhãn xanh mát, sum sê trái, tự tay hái những trái nhãn chín, thơm lừng. Đồng thời, thưởng thức các món ăn dân gian Nam bộ, nghe đờn ca tài tử giữa không gian miệt vườn, tìm hiểu lịch sử hình thành vùng đất tỉnh Bạc Liêu (cũ), check-in với những thân cây cổ kính mang vẻ đẹp hiếm có.

Khách tham quan, chụp ảnh, check in khu vườn nhãn cổ ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG

"Vào mùa nhãn chín, mỗi tháng vườn nhãn này thu hút khoảng 2.000 lượt khách tham quan. Việc kinh doanh dịch vụ du lịch sẽ tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu nhập gấp 3 lần so với trồng nhãn bán trái", anh Đức cho biết.

Ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể Thao - Du lịch tỉnh Cà Mau, cho biết vị trí vườn nhãn cổ gần nhiều điểm du lịch nổi tiếng. Chỉ trong một hành trình ngắn, du khách có thể kết hợp tham quan: Khu lưu niệm nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu; nhà Công tử Bạc Liêu; cánh đồng điện gió ven biển; khu du lịch biển Nhà Mát; khu nuôi tôm công nghệ cao... Sự kết nối này tạo nên chuỗi sản phẩm du lịch đa dạng từ văn hóa, lịch sử, nông nghiệp đến sinh thái biển.

Đờn ca tài tử trong khu vườn nhãn cổ ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG

Đây là điều mà không nhiều địa phương trong khu vực có được. Nếu khai thác hết tiềm năng, lợi thế khu vườn nhãn cổ sẽ trở thành mô hình du lịch nông nghiệp, sinh thái kiểu mẫu của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bởi khu vườn nhãn cổ Bạc Liêu (cũ) hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành điểm đến tiêu biểu, như: cảnh quan tự nhiên đặc sắc, giá trị lịch sử lâu đời, hệ sinh thái bản địa, văn hóa cộng đồng và khả năng kết nối với nhiều sản phẩm du lịch khác.

Khách tham quan khu vườn nhãn cổ ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG

Theo ông Dương, nếu được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, dịch vụ, quảng bá và bảo tồn, vườn nhãn cổ không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân mà còn trở thành "lá phổi xanh" của du lịch địa phương. Hơn thế, khu vườn sẽ là không gian để giáo dục thế hệ trẻ về giá trị của thiên nhiên, lịch sử khai phá vùng đất phương Nam và trách nhiệm gìn giữ những di sản mà cha ông đã dày công vun đắp.