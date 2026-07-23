Nắng nóng khắp nơi, du khách đổ về đâu?

Lên núi, xuống biển tìm nơi mát mẻ

Trong những ngày nắng nóng kéo dài, biển tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của du khách Việt. Dữ liệu tìm kiếm mới nhất của nền tảng du lịch trực tuyến Agoda cho thấy cả 5 điểm đến trong nước được khách Việt tìm kiếm nhiều nhất cho kỳ nghỉ từ tháng 7 đến hết tháng 8 đều là các đô thị biển gồm Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Phan Thiết và Hạ Long. Dữ liệu được tổng hợp từ lượt tìm kiếm cơ sở lưu trú của du khách Việt trên Agoda trong giai đoạn từ ngày 1.4 đến 30.6. Việc các điểm đến ven biển chiếm trọn nhóm đầu cho thấy sức hút của những chuyến nghỉ dưỡng giải nhiệt vẫn chưa giảm dù mùa hè đã đi qua hơn một nửa. Bên cạnh bãi biển, cảnh quan và các hoạt động vui chơi dưới nước, ẩm thực địa phương cũng trở thành yếu tố ngày càng quan trọng trong quyết định lựa chọn điểm đến.

Vé máy bay hạ nhiệt, khách tấp nập đặt vé đi nghỉ hè ẢNH: LÊ NAM

Theo Báo cáo Triển vọng du lịch 2026 của Agoda, 35% khách Việt cho biết ẩm thực là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến quyết định đi du lịch. Đà Nẵng dẫn đầu danh sách tìm kiếm nội địa nhờ lợi thế kết hợp giữa biển, hạ tầng du lịch và hệ thống dịch vụ tập trung. Du khách có thể tham quan, nghỉ dưỡng và thưởng thức các món đặc trưng như mì Quảng, bún cá, hải sản trong một hành trình tương đối ngắn. Đứng thứ hai là phố biển Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), điểm đến vốn nổi tiếng với các bãi biển, vịnh, đảo cùng những món ăn quen thuộc như bún sứa, nem nướng Ninh Hòa hay bánh ướt. Ba cái tên còn lại gồm Vũng Tàu (TP.HCM), Phan Thiết (Lâm Đồng) và Hạ Long (Quảng Ninh) đều là những điểm đến thuận tiện cho khách gia đình, nhóm bạn và có khả năng kết hợp nghỉ dưỡng với trải nghiệm ẩm thực.

Từ góc độ doanh nghiệp (DN) lữ hành, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - truyền thông Vietluxtour, cho biết dù nhiều địa phương đều ghi nhận nền nhiệt cao, nhu cầu du lịch vẫn tập trung vào ba nhóm điểm đến chính. Thứ nhất là các vùng cao nguyên có khí hậu dễ chịu như Đà Lạt (Lâm Đồng), Măng Đen (Quảng Ngãi); thứ hai là các đô thị biển sở hữu hệ sinh thái nghỉ dưỡng hoàn chỉnh như Đà Nẵng - Hội An, Nha Trang, Phú Quốc (An Giang); và cuối cùng là những điểm đến cự ly ngắn, phù hợp cho kỳ nghỉ 2 - 3 ngày như Vũng Tàu, Phan Thiết, Hạ Long. "Xu hướng hiện nay, điểm đến hấp dẫn không nhất thiết là nơi có nền nhiệt thấp nhất mà là nơi giúp du khách cảm thấy dễ chịu hơn nhờ kết hợp được nghỉ dưỡng, vui chơi, ẩm thực, hoạt động buổi tối và chi phí hợp lý. Các DN cũng đang điều chỉnh lịch trình theo thời tiết, ưu tiên hoạt động ngoài trời vào sáng sớm hoặc cuối buổi chiều. Trong khi khoảng thời gian nắng gắt giữa ngày dành cho nghỉ dưỡng, spa, cà phê hoặc các hoạt động trong nhà", bà Thu nói.

Những điểm nghỉ dưỡng biển được nhiều du khách lựa chọn trong mùa hè ẢNH: LÊ NAM

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó tổng giám đốc Vina Group, thông tin lượng khách hè năm nay của DN vẫn tăng khoảng 30-40% so với cùng kỳ. Khách chủ yếu đi theo gia đình, nhóm bạn và các đoàn công ty, tập trung tại Phú Quốc, Côn Đảo, Nha Trang, Đà Nẵng và Hạ Long. Giá tour nhìn chung không biến động nhiều nhưng tình trạng phòng nghỉ vào cuối tuần bắt đầu căng hơn.

Vé nhiều chặng bay xuống dưới 1 triệu đồng

Trong lúc nhu cầu du lịch vẫn cao, giá vé máy bay trên nhiều đường bay nội địa lại bất ngờ hạ nhiệt, khác với diễn biến thường thấy trong cao điểm hè mọi năm.

Khảo sát trên các hệ thống bán vé cho thấy từ TP.HCM, hành khách có thể bay đến Nha Trang, Phú Quốc, Tuy Hòa, Đà Nẵng hoặc Buôn Ma Thuột với giá dưới 1 triệu đồng/lượt đã bao gồm thuế, phí, nếu linh hoạt về giờ khởi hành. Chẳng hạn, chặng TP.HCM - Nha Trang của Vietnam Airlines xuất hiện vé khoảng 800.000 - 955.000 đồng/lượt; Vietjet có mức giá từ 657.000 - 800.000 đồng. Đường bay TP.HCM - Phú Quốc cũng có nhiều mức giá từ 600.000 - 900.000 đồng/lượt của Vietnam Airlines, Vietjet, Sun PhuQuoc Airways và Vietravel Airlines. Chặng TP.HCM - Tuy Hòa có thời điểm còn khoảng 740.000 đồng, trong khi TP.HCM - Buôn Ma Thuột xuất hiện vé hơn 900.000 đồng. Ngay cả đường bay đông khách TP.HCM - Đà Nẵng cũng có một số chuyến ở mức khoảng 840.000 đồng. Đổi lại, hành khách phải chấp nhận giờ bay muộn, có chuyến khởi hành sau 21 giờ. Một số hãng quảng cáo giá vé cơ bản chỉ vài chục nghìn đồng, tuy nhiên sau khi cộng thuế, phí, số tiền thực trả thường ở mức 700.000 đồng đến gần 1 triệu đồng, chưa bao gồm hành lý ký gửi, chọn chỗ hoặc suất ăn. Dù vậy, đây vẫn là mức giá tương đối dễ chịu nếu so với đầu mùa hè.

Những nơi có khí hậu mát mẻ như biển hoặc vùng núi cao được nhiều người lựa chọn "trốn nóng" ẢNH: LÊ NAM

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều 22.7, bà Vũ Thị Hậu, phụ trách marketing một đại lý vé máy bay tại Hà Nội, xác nhận từ giữa tháng 7, mặt bằng giá đã giảm rõ rệt. Nhiều đường bay hiện có vé khoảng 1 triệu đồng, thậm chí dưới 1 triệu đồng mỗi chiều nếu khách đặt đúng thời điểm. Đây là điều khá khác so với mọi năm, khi vé giữa mùa hè thường vẫn neo ở mức cao. Đối với các điểm du lịch như Phú Quốc hay Đà Nẵng, giá vé khứ hồi hiện phổ biến khoảng 2,5 - 3 triệu đồng. Nếu săn được hạng khuyến mại và linh hoạt ngày đi, mức giá có thể thấp hơn đáng kể. Nguyên nhân là các hãng đang tăng chương trình ưu đãi cho khách gia đình và khách đi theo nhóm. Với một gia đình bốn người, việc lựa chọn chuyến bay vào sáng sớm hoặc đêm muộn có thể giúp tiết kiệm vài triệu đồng cho cả hành trình khứ hồi. Giá vé giảm giữa cao điểm hè đến từ sự kết hợp của nhiều yếu tố, trong đó đáng chú ý là nguồn cung ghế tăng, áp lực cạnh tranh mạnh hơn và chi phí nhiên liệu hạ nhiệt.

Thông tin từ ngành hàng không, đội bay của các hãng đang dần được bổ sung sau giai đoạn thiếu hụt tàu bay. Việc Sun PhuQuoc Airways tham gia thị trường cũng góp phần làm năng lực vận tải nội địa tăng trở lại. Nguồn ghế trên mạng bay trong nước nhờ đó cao hơn khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước. Các hãng đồng thời tăng chuyến trên những đường bay trọng điểm, mở rộng khai thác vào sáng sớm và ban đêm. Vé ở các khung giờ này thường thấp hơn khoảng 30 - 50% so với giờ đẹp, qua đó kéo mặt bằng giá chung đi xuống. Nhiều chương trình kích cầu cũng được triển khai cho hành khách đặt sớm, bay giữa tuần hoặc đi theo nhóm.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Tổng giám đốc Công ty du lịch AZA Travel, đánh giá trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, một bộ phận người dân cân nhắc kỹ hơn chi phí cho các chuyến đi xa. Khi hành khách có thêm lựa chọn bằng đường bộ, trong khi số ghế máy bay tăng, áp lực cạnh tranh giữa các hãng càng lớn. Sự tham gia của hãng mới khiến thị trường khác nhiều so với thời điểm nguồn cung còn hạn chế. Để giữ thị phần, các hãng buộc phải điều chỉnh chính sách giá và người hưởng lợi cuối cùng là hành khách. Dự báo, từ sau ngày 15.8, khi học sinh chuẩn bị bước vào năm học mới, nhu cầu du lịch gia đình sẽ giảm đáng kể. Trong khi đó, các hãng vẫn phải duy trì năng lực khai thác nên giá vé có khả năng tiếp tục ở mức thấp, kể cả giai đoạn sau kỳ nghỉ Quốc khánh 2.9.