Giá vé máy bay bất ngờ giảm giữa cao điểm hè

Giá giảm hiếm thấy

Khác với những mùa hè trước khi giá vé máy bay thường tăng mạnh theo nhu cầu du lịch, thị trường năm nay lại ghi nhận diễn biến ngược chiều. Chỉ trong ít tuần đầu tháng 7, giá vé trên nhiều đường bay du lịch trọng điểm đã giảm đáng kể so với giai đoạn cao điểm từ tháng 3 đến tháng 5.

Khảo sát trên các hệ thống bán vé chiều 9.7 cho thấy nhiều chặng như TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Nha Trang, TP.HCM - Phú Quốc, Hà Nội - Đà Nẵng... đều xuất hiện các mức giá dưới 1 triệu đồng/chiều nếu đặt sớm. Đơn cử, chặng TP.HCM - Phú Quốc, một trong những đường bay luôn có nhu cầu cao vào mùa hè, hiện có nhiều mức giá cơ bản chỉ từ 90.000 đồng/lượt của Vietjet Air, tương đương khoảng 600.000-700.000 đồng sau khi cộng thuế, phí. Mức giá này thấp hơn đáng kể so với thời điểm cuối tháng 5, khi giá vé phổ biến dao động từ 1,5 - 1,8 triệu đồng mỗi chiều. Trên chặng TP.HCM - Đà Nẵng, giá vé một chiều của các hãng cũng giảm mạnh. Nếu đặt trước khoảng 1 - 2 tuần, nhiều chuyến bay có giá từ 800.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng sau thuế phí, trong khi cách đây hơn một tháng, mức giá phổ biến dao động từ 1,9 - 2,4 triệu đồng mỗi chiều. Tương tự, đường bay TP.HCM - Nha Trang ghi nhận nhiều mức giá khoảng 700.000 - 900.000 đồng mỗi chiều, thấp hơn đáng kể so với thời điểm đầu hè.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đông nghịt khách dịp hè Ảnh: Lê Nam

Bên cạnh đó, các chặng Hà Nội - Đà Nẵng hay Hà Nội - TP.HCM cũng xuất hiện nhiều mức giá hấp dẫn hơn, đặc biệt ở các khung giờ sáng sớm hoặc tối muộn, giúp chi phí di chuyển của du khách giảm đáng kể so với giai đoạn cao điểm lễ 30.4 - 1.5 và đầu hè.

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều 9.7, bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị - Truyền thông Vietravel, nhận xét: Mặt bằng giá vé máy bay hiện đã hạ nhiệt rõ rệt so với giai đoạn biến động mạnh hồi tháng 3 - 4, dù mức giảm không đồng đều giữa các đường bay. Trên nhiều chặng du lịch trọng điểm, giá vé đã giảm khoảng 30-50% so với thời điểm đỉnh, tùy hành trình, thời điểm đặt chỗ và khung giờ bay. Chẳng hạn, một số đường bay như Hà Nội - TP.HCM, Hà Nội - Phú Quốc hay Hà Nội - Nha Trang đều ghi nhận giá vé khứ hồi thấp hơn đáng kể so với vài tháng trước. Nguyên nhân chính là giá nhiên liệu hàng không đã hạ nhiệt sau giai đoạn tăng đột biến vào tháng 3, giúp giảm áp lực chi phí cho các hãng bay.

Cùng với đó, việc các hãng tăng cường nguồn cung trong mùa hè, mở thêm chuyến và bổ sung ghế trên nhiều đường bay cũng góp phần kéo mặt bằng giá xuống. Đơn cử, Vietnam Airlines Group dự kiến cung ứng gần 5,5 triệu ghế nội địa từ nay đến giữa tháng 8, tăng 3% số ghế và 5% số chuyến so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, đại diện Vietravel cũng lưu ý giá vé hiện nay chưa thể xem là đã trở lại mức thấp như trước khi thị trường biến động. Bởi dù giá nhiên liệu đã giảm, các hãng hàng không vẫn chịu áp lực từ chi phí khai thác, nhân công và vận hành... Diễn biến hiện nay phản ánh xu hướng thị trường dần ổn định trở lại hơn là một đợt giảm sâu trên diện rộng.

Ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Du Lịch Việt, cho hay việc giá vé hạ nhiệt ngay lập tức tạo hiệu ứng lan tỏa sang thị trường lữ hành. Nhiều doanh nghiệp nhanh chóng điều chỉnh giá tour hoặc gia tăng ưu đãi nhằm tận dụng cơ hội thu hút khách. Du Lịch Việt hiện triển khai nhiều chương trình giảm giá từ 5-20%, tập trung vào các tour 3 - 4 ngày đến Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn và Phú Quốc. Mức giảm tour thấp hơn mức giảm của vé máy bay do nhiều chi phí khác như khách sạn, vận chuyển, ăn uống và dịch vụ tại điểm đến vẫn giữ ở mức cao.

Đánh giá về tác động tới giá tour, đại diện Vietravel cho biết phần lớn tour hè đã được xây dựng, ký kết và giữ chỗ với các đối tác hàng không, khách sạn, vận chuyển từ nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng trước để đảm bảo nguồn cung và ổn định giá bán cho khách hàng. Vì vậy, tác động của đợt giảm giá vé máy bay sẽ rõ nét hơn ở các sản phẩm linh hoạt như combo vé máy bay - khách sạn hoặc các tour mở bán mới. Với những tour đã chốt giá từ sớm, doanh nghiệp thường ưu tiên giữ ổn định giá bán nhằm bảo đảm quyền lợi của khách đã đăng ký, thay vì điều chỉnh theo biến động giá vé máy bay. Trong khi đó, với các đoàn khởi hành thời gian tới hoặc những sản phẩm mới, khi chi phí đầu vào thuận lợi hơn, doanh nghiệp sẽ chủ động tối ưu giá hoặc gia tăng quyền lợi cho khách hàng bằng nhiều hình thức khác nhau.

Doanh nghiệp tối ưu hóa doanh thu

Việc giá vé máy bay và giá tour cùng giảm ngay trong mùa cao điểm được xem là diễn biến khá hiếm trên thị trường du lịch. Thông thường, đây là giai đoạn doanh nghiệp tận dụng nhu cầu tăng cao để tối ưu hóa doanh thu. Năm nay, nhiều doanh nghiệp lại chấp nhận giảm giá nhằm cải thiện công suất khai thác và kích thích sức mua.

Giá vé máy bay nhiều tuyến du lịch hạ nhiệt giữa cao điểm hè

Theo ông Phạm Anh Vũ, đợt điều chỉnh giá lần này đã tạo hiệu ứng tích cực khi giúp khách hàng mạnh dạn ra quyết định mua tour. Nếu giá nhiên liệu tiếp tục ổn định và các hãng hàng không duy trì chính sách giá cạnh tranh, hiệu ứng này có thể kéo dài đến hết mùa hè. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng đây mới chỉ là điều kiện thuận lợi ban đầu. Giá rẻ có thể kéo khách quay trở lại nhưng không phải là yếu tố duy nhất quyết định sự phục hồi của thị trường.

Cùng quan điểm, bà Trần Phương Linh, Giám đốc Tiếp thị - Công nghệ thông tin BenThanh Tourist, khẳng định việc giá vé máy bay hạ nhiệt là tín hiệu tích cực đối với toàn thị trường. Không chỉ giúp các sản phẩm vé máy bay kết hợp khách sạn (Free & Easy) hay combo du lịch có mức giá hấp dẫn hơn, chi phí đầu vào ổn định còn tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động xây dựng nguồn vé đoàn cho mùa thu đông và giai đoạn thấp điểm cuối năm. Từ đó, doanh nghiệp có thêm dư địa thiết kế các chương trình tour với mức giá cạnh tranh hơn, góp phần duy trì sức mua sau mùa cao điểm. Ghi nhận từ BenThanh Tourist cho thấy sức mua của thị trường hè năm nay duy trì ở mức ổn định thay vì tăng đột biến như kỳ vọng.

Từ thực tế này, nhiều chuyên gia nhìn nhận đợt giảm giá hiện nay nên được xem là cơ hội để ngành du lịch tái cấu trúc các chương trình kích cầu. Thay vì mỗi doanh nghiệp tự giảm giá riêng lẻ, cần tăng cường liên kết giữa hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và điểm tham quan để hình thành các gói sản phẩm đồng bộ, vừa có giá cạnh tranh vừa nâng cao trải nghiệm. Đây cũng là thời điểm phù hợp để các địa phương đẩy mạnh chương trình xúc tiến, miễn giảm phí tham quan, phát triển sản phẩm mới và tổ chức thêm các sự kiện văn hóa, lễ hội nhằm gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến. Khi nhiều mắt xích cùng tham gia, hiệu quả kích cầu sẽ lớn hơn nhiều so với việc chỉ giảm giá vé máy bay hay giá tour đơn lẻ.

Trong bối cảnh du lịch VN đã hoàn thành hơn một nửa mục tiêu đón khách quốc tế sau 6 tháng đầu năm, thị trường nội địa tiếp tục giữ vai trò là bệ đỡ quan trọng của ngành. Nếu tận dụng tốt đợt giảm giá hiếm thấy này để kích thích nhu cầu đi lại, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp, ngành du lịch không chỉ có thêm một mùa hè sôi động mà còn tạo nền tảng cho tăng trưởng những tháng cuối năm.