Học khối ngành du lịch cần tố chất và kỹ năng gì trong thời đại số?

Trong bối cảnh công nghệ bùng nổ như hiện nay, để có cơ hội việc làm tốt và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực du lịch, ngoài kiến thức chuyên môn, người học khối ngành này càng cần nhiều kỹ năng khác để đáp ứng đặc thù nghề nghiệp.

Tham gia chương trình tư vấn có các khách mời:

Thạc sĩ Tăng Thông Nhân , Phó trưởng khoa Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH);

, Phó trưởng khoa Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH); Thạc sĩ Trần Văn Trắng , Phó phòng Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU);

, Phó phòng Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU); Thạc sĩ Huỳnh Văn Thanh, Phó ban tuyển sinh ĐH Gloucestershire Vietnam.

Bên cạnh việc cung cấp thông tin về việc tuyển sinh và đào tạo các ngành về du lịch, đại diện các trường ĐH tham gia chương trình còn chia sẻ về nhu cầu nhân lực của khối ngành này trong thời điểm du lịch ngày càng phát triển và có sự dịch chuyển lớn như hiện nay.

Đồng thời, người học cần chú ý những gì để biết bản thân có thực sự phù hợp với nghề liên quan đến du lịch hay không? Khi đăng ký xét tuyển, bên cạnh chương trình chuẩn, chương trình trong nước, thí sinh có nên chọn chương trình liên kết với nước ngoài? Lợi thế của các chương trình này ra sao?

Hiện nay, kỹ năng công nghệ không còn là lựa chọn mà là bắt buộc với người lao động. Các trường ĐH có những điều chỉnh gì trong cách thức đào tạo nguồn nhân lực du lịch-dịch vụ trong bối cảnh kinh tế số toàn cầu? Cùng với đó, việc thực hành, thực tế tại doanh nghiệp được các trường thực hiện thế nào để sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đáp ứng ngay yêu cầu thực tế?

Những lưu ý khi xét tuyển vào ngành học liên quan khối ngành dịch vụ-du lịch

Phần đầu tiên của chương trình, các khách mời lưu ý với thí sinh những nội dung cần quan tâm khi chọn học khối ngành dịch vụ-du lịch.

Thạc sĩ Tăng Thông Nhân, Phó trưởng khoa Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), thông tin trường có các ngành khối dịch vụ - du lịch như quản trị khách sạn, quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, quản trị sự kiện... với 4 phương thức xét tuyển là xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực, điểm V-SAT và điểm học bạ. Trường có nhiều học bổng từ 25-50-100% học phí cho tân sinh viên.

Thạc sĩ Trần Văn Trắng, Phó phòng Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU), lưu ý các em cần xác định được ngành và chuyên ngành khi đăng ký xét tuyển. Chuyên ngành thuộc ngành thì sẽ không có mã ngành. Tại SIU có ngành quản trị khách sạn, còn chuyên ngành quản trị du lịch thì thuộc ngành quản trị kinh doanh. Tổ hợp xét tuyển phải có môn văn hoặc toán nên thí sinh cần lưu ý, cần đọc thông tin trên đề án tuyển sinh của trường để biết tổ hợp của từng ngành và tổ hợp mỗi trường lại khác nhau.

Năm 2026 SIU có các phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM. Các em cần lưu ý là năm nay muốn xét tuyển ĐH thì các em phải có 3 môn trong tổ hợp đạt 15 điểm trở lên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thạc sĩ Huỳnh Văn Thanh, Phó ban tuyển sinh ĐH Gloucestershire Vietnam, thông tin Gloucestershire Vietnam là chương trình liên kết với Trường ĐH Kinh tế-tài chính TP.HCM (UEF), du học tại chỗ học tại Việt Nam có giá trị toàn cầu. Các em học trong 4 năm được nhận bằng của Anh quốc. Có thể học tiếp thạc sĩ tại nước ngoài, làm việc tại VN hoặc các công ty đa quốc gia.

Chương trình Gloucestershire Vietnam xét điểm thi tốt nghiệp, điểm học bạ, điểm V-SAT và điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Trường có các ngành như quản trị khách sạn, quản trị nhà hàng và nghệ thuật ẩm thực. Tốt nghiệp các em có cơ hội làm việc tại các khách sạn 5 sao.

Những kỹ năng cần thiết để làm việc trong lĩnh vực dịch vụ-du lịch

Trong bối cảnh công nghệ phát triển như hiện nay, ngoài kiến thức chuyên môn người học khối ngành này càng cần nhiều kỹ năng khác để đáp ứng tính chất đặc thù nghề nghiệp.

Thạc sĩ Tăng Thông Nhân cho hay số lượng các doanh nghiệp du lịch, lưu trú, ẩm thực đa gia tăng rất cao với kế hoạch mở rộng, đòi hỏi nhu cầu nhân lực lớn. Lượng khách du lịch quốc tế vào VN đang ngày càng tăng.

Hutech có các học phần liên quan đến chuyển đổi số, AI ứng dụng... giúp học tập và làm việc trong lĩnh vực du lịch dịch vụ. Hiện nay doanh nghiệp áp dụng nhiều công nghệ mới nên sinh viên phải được trang bị kiến thức công nghệ từ khi học ĐH. Trường còn tổ chức các kỳ thực tập trong và ngoài nước.

Trường ĐH cũng trang bị các kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cần thiết để sinh viên có thể đáp ứng yêu cầu của công việc.

Thạc sĩ Trần Văn Trắng chia sẻ: ''Ngành dịch vụ rất cực, sinh viên khi học ngành này cần chuẩn bị tâm thế khi những ngày lễ tết vẫn phải đi làm. Vì thế sinh viên nên tìm hiểu và trải nghiệm ngành nghề ngay tại trường ĐH, từ các anh chị đi trước, từ thầy cô.

Sinh viên cần nỗ lực để trang bị kiến thức, kỹ năng mà trường ĐH cung cấp. Đặc biệt phải học hỏi công nghệ để thích ứng với thực tiễn tại các doanh nghiệp. Ngành học này đòi hỏi người học phải am hiểu văn hóa của các quốc gia, có kỹ năng trình bày trước đám đông...

Cơ hội việc làm trong nước, quốc tế và tự tạo việc làm

Trong phần giải đáp, có nhiều câu hỏi của học sinh gửi đến chương trình.

Một bạn đọc gửi câu hỏi: "Em muốn khởi nghiệp mở quán cà phê hoặc nhà hàng riêng thì học ngành quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống có phù hợp không? Cơ hội làm việc tại nước ngoài hoặc cho các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài của ngành này như thế nào?".

Thạc sĩ Tăng Thông Nhân giải đáp: Hiện nay mô hình quán cà phê, nhà hàng đang đổi mới sáng tạo rất nhiều, trong đó có những quán ứng dụng công nghệ cao. Máy móc đang thay thế một số công việc như pha chế, tuy nhiên yếu tố sáng tạo của con người vẫn không bị thay thế.

Cơ hội làm việc ở nước ngoài của những ngành này rất nhiều. Nhiều công ty vận hành tạo cơ hội cho nhân viên luân chuyển giữa các chi nhánh trong nước và nước ngoài. Hiện có nhiều người Việt Nam làm quản lý cấp trung và cấp cao tại các doanh nghiệp du lịch, nhà hàng khách sạn. Hiện nay HUTECH đưa sinh viên thực tập tại thái Lan, Singapore, Malaysia...

''Em đang băn khoăn giữa việc học trực tiếp ngành quản trị du lịch rồi học thêm ngoại ngữ hoặc theo hướng ngược lại, học ngành ngôn ngữ nước ngoài (Hàn Quốc học hoặc Trung Quốc học) rồi tìm cơ hội làm việc trong các doanh nghiệp du lịch. Thầy cô cho em xin lời khuyên nên đi theo hướng tiếp cận nào?'' là câu hỏi học sinh gửi đến chương trình.

Thạc sĩ Trần Văn Trắng thông tin và cho lời khuyên: ''Các em cần xem xét mong muốn, đam mê của mình là gì. Trong 3,5-4 năm chắc chắn các em học rất nhiều môn, không chỉ về kiến thức du lịch mà còn quản trị, xây dựng nguồn nhân lực du lịch, marketing trong du lịch... Em muốn đi theo con đường làm nghề du lịch thì nên học ngành này song song đó học ngoại ngữ.

Hoặc học ngôn ngữ trước sau đó học thêm nghiệp vụ cũng là một hướng hay. Các ngành Hàn Quốc học, Nhật Bản học... đào tạo 50% học về ngoại ngữ, 30% về văn hóa quốc gia, 20% về chính trị, địa lý, con người... Nhiều công ty lữ hành có mở đào tạo chứng chỉ hành nghề lĩnh vực du lịch. Các em cần xem mình đang ưu tiên cho cái nào nước''.

Một học sinh hỏi: ''Là một chương trình đào tạo quốc tế, tiếng Anh chắc chắn đóng vai trò quan trọng. Sinh viên cần đạt trình độ ngoại ngữ như thế nào để theo học, và nếu chưa đáp ứng yêu cầu thì có lộ trình hỗ trợ nào từ nhà trường?''.

Thạc sĩ Huỳnh Văn Thanh thông tin: Nếu làm tại khách sạn 5 sao thì chắc chắn phải tiếp xúc với khách nước ngoài nên tiếng Anh rất quan trọng. Khi chọn học chương trình của Gloucestershire Vietnam, nếu chưa có đầu vào tiếng Anh, năm đầu tiên các em sẽ được rèn luyện 6 cấp độ tiếng Anh, năm 2 bắt đầu học một số môn liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh. Nếu sinh viên đã đáp ứng yêu cầu đầu vào tiếng Anh như IELTS thì có cơ hội nhận học bổng của trường và rút ngắn thời gian đào tạo.

Công nghệ tác động đến sự thay đổi chương trình đào tạo của các trường ra sao?

Hiện nay, kỹ năng công nghệ không còn là lựa chọn mà là bắt buộc với người lao động. Nhân sự ngành du lịch-dịch vụ hiện nay đối mặt với áp lực phải thành thạo các nền tảng quản trị, ứng dụng AI trong cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng và tiếp thị số.

Trong chương trình, các khách mời nêu những thay đổi về chương trình đào tạo trong thời đại công nghệ bùng nổ nhằm cung cấp được nguồn nhân lực cao, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Thạc sĩ Tăng Thông Nhân nêu thông tin: Xu hướng số hóa khiến các trường phải thay đổi chương trình đào tạo. HUTECH có học phần AI bắt buộc trong tất cả các ngành đào tạo. Các học phần chuyên ngành trong khối dịch vụ - du lịch cũng tích hợp các kỹ năng như nghiệp vụ lễ tân có thiết kế học phần trải nghiệm khách hàng cao cấp... Giảng viên của trường thường xuyên phải đi học tập nâng cao, trải nghiệm công nghệ mới để về trường ứng dụng, hướng dẫn cho sinh viên.

Thạc sĩ Huỳnh Văn Thanh cho hay Gloucestershire Vietnam đưa môn cách sử dụng AI vào năm nhất cho sinh viên, tránh việc sinh viên lạm dụng AI. Ngoài ra, còn tổ chức các hội thảo để cập nhật cho sinh viên những kiến thức mới, đưa sinh viên đến doanh nghiệp trải nghiệm thực tiễn.

Thạc sĩ Trần Văn Trắng cho hay: SIU có nhập môn xác định cho sinh viên các yếu tố trở thành người lao động trong môi trường quốc tế, trang bị cho các em hiểu được bản chất của AI, ý thức sử dụng AI... Trường mời các lãnh đạo doanh nghiệp các công ty du lịch, lữ hành tham gia chia sẻ kinh nghiệm, giảng dạy cho sinh viên.

Trường có bộ môn học xử lý hình ảnh cho sinh viên tất cả các ngành, giúp sinh viên có kỹ năng sử dụng công nghệ để xử lý hình ảnh cho khách hàng...

''Các em đừng lo lắng AI can thiệp quá sâu vào lĩnh vực du lịch vì cảm xúc con người mới quyết định thành quả, kết quả'', thạc sĩ Trần Văn Trắng nhấn mạnh.

Chú trọng hướng đào tạo thực hành

Một đặc thù đào tạo khối ngành du lịch-dịch vụ là tăng cường thực hành, thực tế tại doanh nghiệp cho sinh viên. Các trường thông tin về hướng đào tạo thực hành trong chương trình.

Thạc sĩ Tăng Thông Nhân cho hay: Hoạt động thực hành rất quan trọng với khối ngành dịch vụ - du lịch. HUTECH tạo không gian thực hành tại trường, đưa sinh viên đi tour để hiểu về ngành, tổ chức kiến tập tại doanh nghiệp...

Trường có 2 đợt thực tập vào năm 3 và 4, có ngành được thực tập tại nước ngoài như ngành lữ hành. Hiện nay doanh nghiệp không còn phàn nàn về việc tuyển dụng phải đào tạo lại từ đầu do khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn ngày càng được rút ngắn từ những hoạt động thực hành, thực tập.

