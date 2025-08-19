Ngành du lịch thiếu nhân lực: Resort chi vé bay, ăn ở cho sinh viên thực tập

Doanh nghiệp “khát” nhân lực

Theo thạc sĩ Ngô Thị Quỳnh Xuân, Hiệu trưởng Trường CĐ Du lịch Sài Gòn, những ngành nghề đang được doanh nghiệp đặc biệt "săn đón" hiện nay là quản trị nhà hàng – khách sạn, kỹ thuật chế biến món ăn (nghề đầu bếp), hướng dẫn viên du lịch, quản trị lữ hành.

Trước đây, nhà trường phải đi tìm doanh nghiệp. Còn bây giờ, chính doanh nghiệp lại tìm đến trường để "săn" sinh viên. "Thậm chí, có những resort tại Phú Quốc sẵn sàng chi trả vé máy bay, ăn ở, thậm chí sinh hoạt phí chỉ để sinh viên đồng ý đi thực tập,” thạc sĩ Xuân nói và cho rằng đây là cơ hội hiếm có, giúp sinh viên vừa được rèn nghề, vừa có thu nhập ngay từ khi còn ngồi ghế nhà trường.

Theo thạc sĩ Quỳnh Xuân, sự “khát” nhân lực này đến từ biến động lớn sau đại dịch Covid-19, nhiều lao động lâu năm rời bỏ ngành du lịch, tạo khoảng trống lớn và là cơ hội cho thế hệ trẻ.

Theo thạc sĩ Phan Bửu Toàn, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Du lịch Sài Gòn, hiện nay khối nhà hàng, khách sạn thiếu nhân lực trầm trọng. Doanh nghiệp đặt hàng tuyển dụng nhiều hơn khả năng cung ứng của các trường.

Thực tế, nhu cầu tuyển dụng trải dài từ vị trí cơ bản đến quản lý cấp cao. Ông Nguyễn Hữu Thọ, Giám đốc Trung tâm Tư vấn - Tuyển sinh, Trường CĐ Kỹ thuật - Du lịch Sài Gòn, cho biết các doanh nghiệp liên kết với trường đang cần số lượng lớn nhân sự ở nhiều vị trí: lễ tân, buồng phòng, phục vụ, đầu bếp, nhân viên kinh doanh, hướng dẫn viên du lịch…

Ở khối đào tạo trung cấp, thạc sĩ Võ Thị Mỹ Vân, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Du lịch & Khách sạn Saigontourist, cũng cho biết nhu cầu tuyển dụng rất lớn nhưng số lượng học viên theo học còn ít, chưa đủ đáp ứng. Đặc biệt, Trường Saigontourist còn tạo điều kiện cho sinh viên học tập và thực tập quốc tế. "Trong tháng 9 tới, trường sẽ đưa đoàn học viên sang Hungary học tập, mở ra cơ hội tiếp cận môi trường làm việc toàn cầu", thạc sĩ Vân cho biết thêm.

Nghề bếp là một trong những ngành nghề đang được doanh nghiệp "săn đón" ẢNH: YẾN THI

Sinh viên cần gì để được doanh nghiệp "chọn mặt gửi vàng"?

Cơ hội nhiều nhưng không có nghĩa ai cũng dễ dàng “lọt mắt xanh” doanh nghiệp. Yêu cầu đặt ra đối với sinh viên ngày càng cao, không chỉ dừng lại ở tấm bằng.

Ông Nguyễn Hữu Thọ thẳng thắn, sinh viên mới ra trường hiện tại thường chỉ có kiến thức chuyên môn nhưng lại thiếu kỹ năng và thái độ công việc.

Thạc sĩ Ngô Thị Quỳnh Xuân cũng cho rằng yếu tố đầu tiên mà doanh nghiệp quan tâm là thái độ làm việc. “Kỹ năng, kiến thức có thể đào tạo thêm, nhưng thái độ phục vụ khách hàng thì rất khó để rèn nếu người trẻ không sẵn sàng từ đầu. Đó là một trong những điều quan trọng và tưởng chừng là điều cơ bản nhưng không dễ để đào tạo. Đây là giá trị cốt lõi trong ngành dịch vụ”, thạc sĩ Xuân nhấn mạnh.

Yếu tố thứ hai là ngoại ngữ. Trong bối cảnh Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách quốc tế, sinh viên ngành du lịch buộc phải giao tiếp thành thạo ít nhất một ngoại ngữ, phổ biến nhất là tiếng Anh.

Thứ ba, kỹ năng nghề nghiệp và công nghệ. Theo thạc sĩ Xuân, sinh viên cần biết ứng dụng công nghệ để phục vụ khách hàng. Ví dụ: sinh viên quản trị khách sạn phải thành thạo các phần mềm quản lý khách sạn - nhà hàng; hướng dẫn viên du lịch phải biết làm clip, chụp ảnh, dựng video để tạo trải nghiệm mới mẻ cho khách; nhân viên kinh doanh cần biết khai thác nền tảng trực tuyến, hay các kênh mạng xã hội để bán dịch vụ. "Doanh nghiệp cần người làm được việc chứ không phải chỉ là những tấm bằng", thạc sĩ Xuân khẳng định.

Ông Nguyễn Hữu Thọ cho rằng sinh viên ngành du lịch cần trau dồi thêm ngoại ngữ, các kỹ năng mềm trong công việc như: kỹ năng giao tiếp - thuyết trình, kỹ năng quản lý cảm xúc, xử lý tình huống, kỹ năng làm việc nhóm...



